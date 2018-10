TV: HBK knappade in på AFC i kampen om allsvenskt kval – skyttekungen avgjorde

Halmstad slåss tillsammans med AFC Eskilstuna om att ta den allsvenska kvalplatsen i superettan. I fredags tappade AFC poäng mot Landskrona och HBK hade därmed chansen att knappa in på AFC när man ställdes mot Brage under söndagen.

Efter första halvlek var ställningen 0-0, men dryga kvarten in i andra halvlek fick HBK utdelning. Pontus Silfwer kom runt på högerkanten och spelade in bollen snett inåt bakåt till Kosuke Kinoshita. Anfallaren vände om och placerade in bollen i nät fram till 1-0, hans 13:e mål för säsongen. Med det toppar han HBK:s interna skytteliga och ligger dessutom tvåa i superettans skytteliga, ett mål bakom Helsingborgs Andri Bjarnason.

Kinoshitas mål blev matchens enda och HBK har nu fyra poäng upp till AFC på tredje plats med två omgångar kvar att spela.