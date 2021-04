TV: Kryss i premiären för storsatsande Akropolis - snuvade av läcker Brage-frispark

Under lördagen hade superettan 2021 premiär, och under söndagen ställdes storsatsande Akropolis IF mot IK Brage i lagens första superettan-match den här säsongen.

Stortsatsande Akropolis, som bland annat värvat Astrit Ajdarevic, Daniel Larsson, Panajotis Dimitriadis och John Alvbåge under transferfönstret fick vänta med att se alla nyförvärven på planen. Ajdarevic fanns inte med i truppen och Larsson förpassades till bänken, medan Alvbåge och Dimitriadis fanns med från start.

ANNONS

1-0 skulle komma för Akropolis. I den 34:e minuten kom laget runt på högerkanten och väggade sig snyggt igenom försvaret. Christian Rubio Sivodedov klackade in en boll till Lars Burman som inte fick in bollen. I stället kunde Mattias Bouvin sätta dit 1-0 via båda stolparna och in.

Brage skulle komma tillbaka, dock. Drygt tio minuter in i den andra halvleken fick Borlängelaget ett frisparksläge strax utanför Akropolis straffområde, varpå Leonard Pilana förvaltade frisparken väl då han skruvade den över muren och in vid den främre stolpen till 1-1.

Med fem minuter kvar av matchen var Brage sedan nära på att avgöra. Alexander Johansson blev frispelad framför mål, lyfte bollen över en utrusande Alvbåge, men bollen träffade ribban istället för att gå i mål.

Men trots en match med många chanser åt båda hållen så slutade den i ett kryss.

ANNONS

Startelvor:

Akropolis: Alvbåge - Weilid, Abrahamsson, Dimitriadis, Lindqvist - Bouvin, Rubio Sivodedov, Albornoz, Hammar, Pettersson - Burman

Brage: Engdahl - Hindrikes Bergström, Zetterström, Liljestrand, Makasi - Williams, Antonsson, Lundin, Lundin - Johansson, Pllana