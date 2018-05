TV: Öis ångar på i toppen - efter två riktiga klassmål

Örgryte ångar på i superettan. Inför fredagens möte med Gefle hade laget inte förlorat på de sex inledande matcherna – och dessutom inkasserat fem segrar. På fredagen fortsatte segertåget då man avfärdade gästerna med 3-1.

En av Örgrytes bästa spelare under säsongsinledningen heter Diego Montiel. Inför matchen hade Montiel krutat in fem mål för Göteborgslaget - och redan under den första halvleken kom ytterligare ett. David Engström ordnade straffen och Montiel placerade säkert in ledningsmålet.

Kort därefter var det dock dags för straffspark på nytt, den här gången för Gefles del. Piotr Johansson förvaltade den på bästa sätt och ordnade kvitteringen.

Temat straffsparkar fortsatte sedan i den andra halvleken. Diego Montiel fick på nytt kliva fram till straffpunkten - och väl där märktes det att det var en spelare med självförtroende. Montiel valde nämligen att iskallt chippa bollen rakt i mål. August Strömberg chansade mot ena stolpen och var chanslös.

Öis höll sedan på att bjuda Gefle på ett kvitteringsmål då David Engström och målvakten Stojan Lukic misslyckades totalt med kommunikationen. Hemåtpassningen slogs förbi en utrusande Lukic, men Engström lyckades rusa hem och styra av till en hörna.

Daniel Paulson satte sedan spiken i kistan då han på ett mycket läckert sätt klackade in 3-1 för hemmalaget, vilket också blev slutresultatet.

Örgryte leder den något haltande tabellen före AFC Eskilstuna. Den sjunde omgången fortsätter under helgen.

Startelvor:

Örgryte: Lukic - Lindblad, Engström, Sahlin - Almström Tähti, Lindström, Montiel, Ericsson - Cajuste, Aliev, Paulson

Gefle: Strömberg - Björkman, Gussman, Sansara, Kralj - Johansson, Ljungberg, Lantto, Kastrati, Bengtsson - Törnros.