TV: Örgryte kollapsade - Sabovic hjälte i Dalkurds vändning

Örgryte går tungt i superettan. Under tisdagen ställdes Göteborgslaget mot Dalkurd på Gavlevallen och i paus såg det bra ut för Öis. I den 38:e minuten nådde Anton Lans framme på hörna och knoppade in 1-0. Bara minuter senare utökade Öis efter att David Engström nickat in en inläggsfrispark.

I matchens andra akt rasade dock bortalaget samman. Efter vilan höll sig Dalkurds Kerfala Cissoko framme och tryckte dit reduceringen och kort därefter kvitterade Besard Sabovic med ett klassmål.

Matchen såg därefter ut att gå mot oavgjort. Men i matchens absoluta slutskede fick Dalkurd frispark och den knorrade Sabovic in över muren. 3-2 slutade matchen till hemmalaget.

Örgryte har därmed inte vunnit på sex matcher och Dalkurd knep sin andra raka seger.

