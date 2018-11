TV: Sen dramatik när Brage räddade poäng och snuvade Degerfors på sjätteplatsen

Det var tabellsexan som tog emot tabellåttan när Brage mötte Degerfors i sista omgången i superettan.

Och gästerna öppnade målskyttet när Viktor Götesson snappade upp en farlig passning mitt i planen av en hemmaspelare och avancerade mot straffområdet. Från 25 meter slog han till med högerfoten med ett skott som smet förbi Peter Rosendal i Bragemålet.

Brage fick in en kvittering sent när mittbacken Alexander Zetterström tog ett avslut precis utanför straffområdet, ett skott som borrade sig in i bortre burgaveln och gav dalmasarna en poäng.

Den delade poängen gjorde att Brage höll Degerfors bakom sig i tabellen, där Brage slutade sexa. Degerfors klev om Öster tack vare poängen och slutade en plats bakom Brage på sjunde plats.