TV: Tolfte raka matchen utan vinst för Örgryte - Värnamo avgjorde på stopptid

Örgryte IS hade, inför måndagens bortamatch mot Värnamo, inte vunnit en match i superettan sedan 4-0-vinsten mot just Värnamo i slutet av maj.

Värnamo, å andra sidan, tog en trepoängare så sent som i förra omgången mot Jönköpings södra.

Sameehg Douti gav hemmalaget ledningen redan i den 25:e matchminuten, och Värnamo såg ut att ha bra kontroll på matchen.

Då tog Evaldo Neto två varningar inom loppet av tio minuter. Örgryte utnyttjade det numerära överläget, och Daniel Paulson nickade in en hörna i matchens slutskede.

Men ett kraftigt decimerat hemmalag skulle inte ge sig.

Alexander Achinioti Jönsson kom loss på vänsterkanten, drev förbi ett par försvarare och spelade in ett lågt inlägg in i boxen. Inspelet hittade Pär Cederquist, som skickade in vinstmålet.