TV: Tungt poängtapp för Mjällby i toppstriden - kryssade mot Västerås

Två lag som båda var nykomlingar inför årets upplaga av superettan hade inför drabbningen i Västerås helt skilda ändamål att kriga för. Ett Västerås som kämpar för överlevnad ställdes mot Mjällby som gör allt för att knipa en direktplats till allsvenskan. Resultatet? 2-2.

Det höll på att bli en mycket trist start för hemmalaget i eftermiddagens möte mot Mjällby på Solid Park Arena. En kraftig kollision mellan försvararen Ravy Tsouka Dozi och Västerås-målvakten Anton Fagerström såg till en början riktigt illa ut men efter en stund kunde bägge spelarna fortsätta matchen. Därefter började gästerna trycka på ordentligt under en längre period. Men om man inte gör mål på sina chanser - då åkte man på ett bakåt istället. 1-0-målet i den 22:a minuten kom faktiskt något överraskande men att det var snyggt, det kan man inte ta VSK-spelarna ifrån dem. Ett fint förarbete längs kanten ledde till att Emil Skogh kunde trycka in bollen. Första 45 slutade med en uddamålsledning till hemmalaget.

När huvuddomaren blåste igång resterande 45 minuter var västeråsarna det gäng som verkade vara mest sugna på att få med sig segern. I ett ruskigt tryck från VSK-spelarna fick man tidigt i den andra akten in en utökning. Dessvärre fick hemmapubliken sänka armarna, som man höjt till skyn, då målet avvinkades för offside. Inte blev det roligare för västmanlänningarna när gästernas gambianske anfallare Bubacarr Jobe placerade in kvitteringen. Men kvarten senare var det återigen bra stämning på Solid Park Arena. Hemmalaget hade återtagit ledningen. Men mötet svängde om pånytt. Efter att Safari chippat in 2-1 dunkade Mjällbys Taylor Silverholt in kvitteringen i den 91:a matchminuten. Det svängiga mötet slutade således 2-2.

Samtidigt som resterande topplag kan glädjas över Mjällbys överraskande poängtapp sitter de andra bottenkonkurrenterna säkerligen oroade. Efter det oavgjorda resultatet idag är Västerås nära att även spela i superettan nästa säsong.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren.