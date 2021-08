Västerås tunga tapp - släppte in straffmål i 94:e minuten

Inför matchen låg Brage och Västerås på samma poäng (17) och viktiga pinnar stod på spel i bottenstriden. Då skulle matchen lagen emellan utvecklas till en riktig målfest. Men vi tar det från början.

Efter 20 minuter gav Sirius-lånet Joakim Persson Brage ledningen. Anfallaren vek in från kanten och tog avslut, som gick in via stolpen. I den första halvlekens absoluta alutsked skulle kvitteringen komma. Mittfältaren Dusan Jajic stegade upp och skruvade in 1-1 i krysset.

Den sena kvitteringen väckte VSK - som kom ut starkt i andra. Efter två mål av Örebro-lånet Erik Björndahl hade Västerås en klar ledning med 20 minuter kvar. Men det skulle vända.

Loanard Pllana nickade in 2-3 i den 82:a minuten. Och kvitteringen skulle komma. I den 94:e minuten fick Brage straff. Fram klev Pllana och rullade in 3-3.