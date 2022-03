Asoro vill explodera: "Folk har inte sett tio procent"

Joel Asoro, 22, anslöt för runt ett år sedan till Djurgården. Den omskrivne talangen kom med klubbar som Sunderland, Swansea, Groningen och Genoa på cv:t, men hade samtidigt inte mått bra och varit utan speltid under en lång tid. Därmed behövde han bygga upp sig.

Asoro gjorde sitt första allsvenska inhopp den 18 april i fjol och sin första 90-minutersmatch i slutet av oktober 2021. Totalt sett blev det tre mål på 26 seriematcher, varav elva från start förra säsongen.

I vinter var Asoro sjuk och missade de två första cupmötena med IK Brage och IF Brommapojkarna, men hoppade sedan in mot Halmstads BK i gruppen och mot Kalmar FF i kvartsfinalsegern i Småland.

Nu menar Asoro att han är på gång igen och ser framåt.

- Jag tycker att det går bättre och bättre. Jag vann mycket frisparkar senast när jag kom in och gjorde jobbet. Vi ledde redan med 2-0, så vi ville döda och stänga matchen. Det var skönt, men jag hoppas att jag kan lyfta upp mig själv till ett annat steg. Det är det jag väntar på, och kanske andra väntar på också, men det handlar om att visa det för mig själv, att jag kan göra det, säger han till Fotbollskanalen.

Asoros förhoppningar om säsongen är att spela och ta nästa steg prestationsmässigt.

- Jag vill spela så mycket jag kan och vara delaktig så mycket jag kan på träningarna, så jag är förberedd när det blir match. Nu är det inte jobbigt fysiskt, nu handlar det mer om att röra en boll. Det tar inte lika lång tid som att komma upp fysiskt med kroppen. Jag är tålmodig och väntar på att tränaren känner: "Nu vill vi använda honom på det sättet".

22-åringen är samtidigt öppen med att han lärde sig mycket av förra säsongen, som var tuff på många olika sätt och vis, både fysiskt och mentalt.

- Jag ville inte gå ut och säga: "I dag känner jag mig så här, i dag känner jag mig såg här". Samtidigt kände jag mig tung hela tiden. Jag tror inte att folk förstår hur jobbigt det är att inte ha spelat fotboll på ett år och sedan helt plötsligt kämpa för att komma tillbaka. Det går inte. Samtidigt blev jag sjuk och skadad, sjuk och skadad, säger han och fortsätter:

- Det var som att jag gick upp till 50 procent och sedan ner till 20 procent, även om jag ville gå upp till 100. Det gick aldrig. Jag fick spela en hel del i slutet, men det var synd att jag inte fick ut något av det. Jag ser inte det som något negativt. Det var bra att det hände. Då vet jag var jag står, och det känns mycket, mycket bättre nu.

Asoro har samtidigt fått en del hjälp av Djurgården, men även bildat familj.

- Jag mår jättebra nu, jag har inget att gnälla över. Det bästa som hänt mig i mitt liv är att vi fick barn. Många kan säga att det är tidigt, men grejen är att om man planerat in det lite halvt, så är man ändå förberedd. Hon är jätteduktig. Hon har varit så lugn, låtit oss sova och allt. Det är en duktig tjej, säger han med ett leende.

Hur ser du på konkurrensen i år?

- Det är bra att de har adderat lite mer. Det handlar om att ta för sig. Om du vill spela måste du ta för dig. Alla kämpar för samma plats och om någon gör det bättre ska den självklart spela. Man måste jobba hårt. Det handlar om vilken nytta man gör för laget. Det är också det de menade med den fysiska statusen. Om jag har det kan jag också börja göra grejer som jag brukar, som att peta, springa, vilket jag kanske inte gjorde förra året. Nu känner jag mig frisk.

Vad ser du för möjligheter för dig att explodera i år?

- Jag ser inte varför jag inte skulle göra det. Jag kan inte säga när, men om jag får upp momentum, så kan det hända grejer. Man kan inte säga så mycket förrän saker och ting händer, men jag är inte orolig, säger han.

Asoro fortsätter:

- Det är klart man vill gå vidare i svenska cupen, men man måste se den större bilden. Det är allsvenskan och Europa-spel också. Det är klart jag vill göra det bra nu, men jag vill vara redo då. Jag tar det dag för dag. Om det blir nu, så blir det nu, om det blir om två månader, så blir det om två månader. Jag är i vilket fall förberedd, säger han.

Asoro vill framför allt få ut mer av sin snabbhet, vilket i sin tur kan leda till fler mål.

- Folk säger att de såg lite snabbhet förra året, men folk har inte sett tio procent. Jag kan springa mycket bättre än vad jag gjorde förra året. Om jag får in självförtroendet och känner mig snabb, så blir det så, säger han och utvecklar:

- Det är som när PSG spelade mot Real Madrid. Mbappé litar verkligen på sin snabbhet, och då kan han explodera. Det är för att han litar på den. Om han inte hade gjort det hade han säkert ändå kunnat springa skitsnabbt, men det är inte samma sak. Nu ser man att en kille kommer mot honom, det är tio meter och han petar ändå. Det var samma med "Chili" (Edward Chilufya) också, det gäller att tro på sig själv. Det är ett tips till mig och alla andra.

Då ska du sätta skräck i motståndarna med din snabbhet i år?

- Ja, det ska jag definitivt pusha på. Då tror jag allt annat kommer komma. Om man är snabb får man tid att göra många andra saker. Man får tid att skjuta och annat. Om jag missar vet jag ungefär hur jag ska göra nästa gång. Då fortsätter man, fortsätter man, fortsätter man och matar på så i fem-sex matcher, vilket gör att det kan bli hur många mål som helst. Jag ser inga tvivel, det kommer bli bra. Jag tror det kommer bli bra för många i laget, som för Victor (Edvardsen) också. Vi vill alla spela tillsammans. Man tänker inte enskilt, vi vill jobba som ett lag.

Djurgården ställs under söndagen mot Malmö FF i en cupsemifinal på Tele2 Arena i Stockholm. Matchen börjar klockan 14.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.