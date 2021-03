Bärkroth vill starta - pekar ut vems plats han är närmast att ta: "Helt klart"

Bredden på Djurgårdens kanter är bra och spelarna som har startat är Edward Chilufya till höger och nyförvärvet Albin Ademi till vänster.

Mot Östersund gjorde Chilufya ett mål och en assist och Ademi svarade för en assist.

Nicklas Bärkroth har varit utanför, men vill lägga sig i kampen om en startplats.

Mot Östersund hoppade Bärkroth in i stället för Ademi, och då gjorde han 3-0-målet, och hade även bud på fler fullträffar.

Efter matchen hyllades Bärkroth av sin tränare Thomas Lagerlöf.

- Han gjorde jättebra ifrån sig. Det gjorde spelarna som startade också, så det är tufft. Jag hade ett samtal med Nicklas i veckan om just det, att han är i bättre form än någonsin, men konkurrensen på hans position är också tuffare än vad den varit på väldigt länge. Vi är extremt tacksamma över att ha så många bra alternativ där, sa Lagerlöf.

Efter matchen var Bärkroth nöjd med sitt inhopp och berättade att han var väldigt spelsugen.

- Skönt att få trycka dit en och det ökar på självförtroendet. Jag har känt mig i bra form. Jag har gjort en hel del poäng nu i de senaste matcherna. Jag tror att det är sju eller åtta poäng på lika många matcher. Det är bara att fortsätta och hoppas att chansen kommer, sa han.

Hur är det att vara utanför när formen känns så bra?

- Det är klart att det är en speciell situation, men det är inget jag kan göra något åt förutom att prestera när jag får chansen. Jag vill spela mer än vad jag får, men jag accepterar läget och jobbar på.

Lagerlöf berättade att ni hade haft ett möte i förra veckan - hur var det?

- Det vi pratade om på mötet stannar mellan oss, men det var väl att jag ska fortsätta hålla den här nivån. Jag har haft det lite hackigt med skador sedan jag kom hit och när jag väl kommit i form har jag kanske inte hållit den jämna nivån under en längre period. Men jag vet om att kvalitén finns där och att jag är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag måste hålla mig skadefri och få bra träning i kroppen, då tror jag att det blir mer och mer speltid.

Vilken position är du närmast att slå dig in på?

- Om man tittar på matcherna som har varit nu så är det helt klart på vänstersidan. Det är där jag har kommit in hela tiden. Chilufya (som spelar till höger) är totalt stekhet, så han spelar ju med all rätt där. Men jag konkurrerar väl på alla tre positionerna där framme. Men jag känner mig bekväm på vänstersidan, även om jag har spelat mer till höger tidigare. Jag har hittat mig själv till vänster också.