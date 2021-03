Experten om MFF:s fiasko: "Cupen verkar vara kryptonit för MFF"

Malmö FF föll under måndagskvällen mot Gais med 1-0 på Bravida Arena och blev därmed utslaget ur svenska cupen, då MFF även föll i premiären mot Västerås SK med 2-1 på hemmaplan i första gruppspelsmatchen. Sista gruppspelsmatchen mot Halmstads BK på lördag är nu betydelselös för Skånelagets del.

Fotbollskanlens expert Erik Edman reagerar nu på MFF:s uttåg.

- Svenska cupen verkar vara kryptonit för MFF, det har visat sig nu. De har vunnit många SM-guld, men de har förtvivlat svårt för att hämta hem den här bucklan. Nu går de inte ens vidare till kvartsfinal och det måste vara en jättebesvikelse, säger Edman.

Edman ser flera anledningar till MFF:s uttåg. Han tycker inte att det riktigt gått att känna igen MFF i år sett till lagets fina fjolårssäsong med SM-guld.

- Om man ser till förra säsongen har de inte imponerat spelmässigt i år. De slog Falkenberg ganska komfortabelt, hade 2-2 mot Kalmar i snömatchen, men åkte sedan på torsk mot Mjällby i Malmö. Trots att det nu har varit superettan-motstånd i cupmatcherna har de åkt på en hel del omställningar. I fjol hade de en hög press, var aggressiva och vann ofta tillbaka bollen snabbt, så att de kunde pumpa på, men det har man inte fått till nu, säger Edman och fortsätter:

- Både Gais och Västerås har haft förvånansvärt mycket boll och kunnat knacka sig igenom förstapressen som Malmö normalt sett är skickliga med. Efter det finns det rätt stora hål. Toivonen, Christiansen och Berget är ju i grunden offensiva spelare och de är inte sugna på att springa hemåt, vilket gör att Rakip blir ganska ensam på mittfältet när de kommer igenom. De kunde ha vunnit mot både Västerås och Gais, men med Malmös klass ska de inte behöva hoppas på 1-0. Det ska vara en större skillnad.

Hur ser du på att kaptenen Anders Christiansen blev utvisad i ett viktigt läge?

- Det är bara frustration och han kommer in med dobbarna där. Han har även ett gult kort sedan tidigare och när han går av planen förstår han att det inte är något att snacka om. Jag kände bara frustration när jag såg det, att han vet vad han gör. Det är inget att snacka om. Det är alla dagar i veckan ett gult kort när han kommer in sent där.

Vilken oro bör MFF-supportrar känna inför allsvenskan?

- Att vinna fotbollsmatcher är alltid positivt, men jag tror faktiskt att det kan vara positivt för Malmös del vad gäller det allsvenska spelet. Nu får man ett kvitto på saker och ting som inte fungerar och vad man behöver jobba med. När Jon Dahl summerar cupdebaclet om två månader tror jag att han kommer känna att de behövde en käftsmäll för att sedan kunna jobba hårt tillsammans. Jag tycker inte att man ser det nu. Det är en hel del defensiva omställningar, där man bjuder motståndarna på att få spela, vilket jag inte alls känner igen. Då snackar vi också superettan-lag nu, vilket är viktigt att ha med sig. Det är inte Hammarby som de har förlorat mot, även om Gais och Västerås har gjort kanonmatcher.

Vilken press hamnar nu på Jon Dahl Tomasson?

- Det finns alltid ett jäkla tryck i Malmö att vinna hela tiden. Han har dock levt i en sådan värld i 25 år, så jag tror inte han stressar upp sig nämnvärt, men med en knackig start i allsvenskan blir det alltid surr. Jag tror dock genuint att det här kanske är vad de behöver. Det har inte varit så stabilt i träningsmatcherna. När Malmö spelar hemma och i allsvenskan känns det som att de har kontroll. De spelar inte alltid jättebra, men ofta bra och de har kontroll. Nu har det varit stora ytor att spela på för Västerås och Gais. Även om man inte resonerar i de banorna i dag, så får de nu värdefulla kvitton på att de behöver ta tag i en del grejer, säger Edman.