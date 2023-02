FEM SPANINGAR: "'AC' har bestämt sig för att bli allsvenskans bäste igen"

Den “nya” backlinjen inledde med en nolla

Superettanlaget Skövde skapade en del farligheter på fasta situationer, men matchen nådde inte samma höjder som under de inledande 25 minuterna. Snarare tog bråken över innan domaren Victor Wolf blåste av en het tillställning som slutade 2-0. Tre fjärdedelar av MFF:s försvarslinje bestod av nyförvärv, där främst vänsterbacken Gabriel Busanello utmärkte sig. Anton Tinnerholm, Derek Cornelius och Lasse Nielsen kvitterar också ut bra betyg.

Rörligare MFF under Rydström

Det mest slående efter knappt 1,5 månad med huvudtränaren Henrik Rydström är hur mycket rörligare laget blivit, och tydligast var det i den första halvleken. Christiansen klev vid tillfällen ut till vänster medan Nanasi flyttade in centralt, och ibland tog Hugo Larsson steget upp från sin balanserande mittfältsposition. Rydström pratar om hur MFF ska agera mer på instinkt och söka fria ytor. Av tävlingspremiären att döma har tränaren redan präntat in en hel del av den filosofin i spelarna.