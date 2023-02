TV: Nanasi bakom allt mot Skövde - seger i Rydströms tävlingsdebut i MFF

När svenska cupens gruppspel inleddes formerade Henrik Rydström sin första Malmö FF-elva utan skadade spelare som Taha Ali, Niklas Moisander och Mahamé Siby, men med nyförvärven Anton Tinnerholm, Gabriel Busanello och Derek Cornelius i backlinjen. Namn som Jonas Knudsen, Emmanuel Lomotey och Mohamed Buya Turay fick inte ens plats i truppen. Skövdetränaren Tobias Linderoth inledde med nyförvärven Gustav Broman, Lukas Rhöse och Emil Bellander i sin 4-4-2-formation.

Tinneholm sköt MFF:s första skott på mål i den sjunde minuten, men avslutet räddades av målvakten Markus Fröjd. Några minuter senare fick Sebastian Nanasi en ännu bättre möjlighet, utan att överlista Fröjd. Målnollan spräcktes dock i den elfte minuten.

Nanasi dribblade sig förbi ett par spelare innan han elegant chippade fram bollen till Isaac Kiese Thelin, som tog ner bollen och behärskat petade in ledningsmålet. Fem minuter senare gjorde Nanasi själv nästa mål. 20-åringen löpte in i straffområdet, vek inåt och avslutade intill den närmaste stolpen fram till 2-0.

Ett överlägset hemmalag kom i anfallsvåg efter anfallsvåg under de inledande 20 minuter, med Nanasi och Anders Christiansen som gjorde lite vad de ville. Matchen avbröts tillfälligt efter cirka 25 minuter sedan en person på läktaren behövt sjukvård. Båda lagen gick in till omklädningsrummen, och när de var tillbaka på planen sjönk tempot betänkligt. Skövde skapade kalabalik på en hörna sent i halvleken, men MFF-försvaret lyckades rensa undan bollen framför mållinjen och halvleken slutade 2-0.

- Det är en jättebra känsla. Det känns som att vi dominerar matchen totalt. Det enda de har är sina långbollar som de ibland lyckas få fast, men oftast vinner vi alla andrabollar och kan fortsätta våra anfall, sa Sebastian Nanasi till C More i paus, och kommenterade sin insats:

- Det har varit lite under försäsongen där det inte riktigt har klickat, där jag inte har fått in bollen i mål. Så extra skönt med ett mål och en assist. Men ingenting är klar. Vi leder med 2-0 i halvtid men det är fortfarande 45 minuter kvar, så vi måste gå ut och fortsätta vara fokuserade. Ingenting kommer gratis.

Den andra halvleken inleddes med en målchans för bortalaget, men anfallaren Yoann Fellrath kunde inte överlista Johan Dahlin i MFF-målet. Sedan hade hemmalagets Tinnerholm ett volleyavslut som gick strax över innan Nanasi provade igen, med ett skott som landade på målets ovansida.

- Vi vill att det ska synas att det är ett lag som tycker det är gött att spela ihop, och det är en sak som jag tyckte syntes i dag, sa Henrik Rydström i C Mores sändning efter slutsignal.

- Många var ansvarstagande i försvarsspelet men också när vi hade bollen. Vi var dynamiska, vi var inte statistiska och bara stod. Då brukar spelare tycka att det är roligt och det såg ut som att det var så. Och är det så finns det så mycket skicklighet bland spelarna i det här laget att det blir bra.

Skövde hade svårt att skapa ytterligare reduceringsmöjligheter, och uppförsbacken skulle bli gigantisk efter en utvisning i den 78:e minuten. Hampus Söderström knuffade omkull Tinnerholm och fick syna det röda kortet medan Malmöbacken fick ett gult. I anfallet efteråt hade just Tinnerholm ett jätteläge men sköt högt över, bara några meter från målet.

Efter en händelsefattig andra halvlek slutade matchen 2-0 till Malmö FF, som fått en utmärkt inledning på svenska cupens gruppspel.

- Bra (insats). Vi har otrolig dominans egentligen hela matchen och hanterar deras styrkor; det långa spelet, fasta situationer och kontringsspelet på ett jäkligt bra sätt. Jag tycker att vi har jäkligt bra kontroll. Sen hade vi kunnat få till fler attacker, det var lite för mycket att vi flyttade bollen i stället för att utmana och gå på mål. Men vi hade 2-0 och det var med i bilden, summerar Henrik Rydström i C Mores sändning.

Flera gånger sågs Rydström ut vara märkbart irriterad vid sidlinjen under matchens gång.

- Jag var upprörd för jag tycker att det är rena tacklingar som bara är ute för att skada motståndare och det är aldrig okej. Det får stå för dem, men det har jag släppt om fyra minuter tror jag, säger MFF-tränaren.

Skövde-tränaren Tobias Linderoth svarade på Rydströms utspel, och var allt annat än nöjd med domarinsatsen.

- Det tycker jag definitivt inte (att Skövde spelade över gränsen). Visst, det är några dueller där vi misstajmar någon tackling. Däremot är det väldigt billiga frispark emellanåt och ett horribelt rött kort. Jag vet inte varför deras spelare inte får rött kort när vår spelare får det. Jag tycker inte att Malmö behöver de fördelarna av domarna, säger Linderoth och fortsätter:

- Vi är ingen stor klubb, Malmö är Sveriges största och de behöver absolut inte sådana fördelar när de spelar fotboll.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Tinnerholm, Nielsen, Cornelius, Busanello - Peña, Larsson (utbytt 67') - Zeidan (52'), Christiansen (K) (46'), Nanasi - Kiese Thelin.

Byten: Bolin (46'), Sejdiu (52'), Lewicki (67')

Skövde AIK: Fröjd - Basic, Broman, Schyberg (K), Rhöse (utbytt 89')- Frisk (67'), Abraham, Söderström, Mörk - Fellrath, Bellander (81').

Byten: Engström (67'), Lennerskog (81') Lindell (89')

Gula kort: Broman (5'), Abraham (36'), Linderoth (37'), Fellrath (73'), Schyberg (90')

Utvisning: Söderström (78')