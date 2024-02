FEM SPANINGAR: "Botheim/Kiese Thelin kan bli en vass anfallsduo"

MFF växte efter trög inledning

Man kan kalla MFF:s insats i första halvlek för en typisk tävlingspremiär. Hemmalaget hade två bra möjligheter alldeles i inledningen och träffade ribban på en av dem, innan spelet gick helt i stå. Ett långsamt passningstempo och svaga uppspel mot den offensiva kvartetten präglade Malmös första halvlek. Däremellan stack superettan-laget Öster upp med flera kontringslägen och såg förvånansvärt bekvämt ut i bollbehandlingen. Halvlekens bästa målchans hade faktiskt Alibek Aliev, utan att vålla Johan Dahlin några bekymmer.

Öster inledde även den andra halvleken bäst innan hemmalaget hittade en extraväxel efter en timmes spel. Sergio Peña nickade in det förlösande ledningsmålet i den minut 64 och axlarna sänktes hos de himmelsblå spelarna, som hade bud på fler mål under den här perioden. Därefter hände inte mycket, innan Jens Stryger Larsen nickade in 2-0-målet på tilläggstid. Danskens första mål i hans första tävlingsframträdande sedan flytten från Trabzonspor.