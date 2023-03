FEM SPANINGAR: "Därför är 08-derbyt extra intressant - och Dif favorit mot MFF"

Det var klasskillnad

Det kunde inte blivit en bättre start för AIK, eller en sämre start för Varberg. Efter två minuter stod det 1-0 på resultattavlan. Det efter att John Guidetti dragit igång en kontring och hittat ut till Erick Otieno (bäst på plan), som i sin tur hittade in till Bilal Hussein som behärskat placerade in matchens första mål. Varbergs tränare Joakim Persson tyckte att hans lag spelade ganska trevligt fram till AIK:s straffområde, men att man hade väldigt svårt att skapa chanser. Då var han ganska snäll. För trevligt var inget som slog mig under 90 minuter på Skytteholm. Men att man hade svårt att skapa chanser hade han helt rätt i. En chans och det efter 74 minuter när Ömür Petkas borde ha nickat in 2-1.

Vänstersidan vass

Jetmir Haliti och Erick Otieno var bra. Haliti, mittback till vänster, gav sig gärna iväg på offensiva löpningar, med och utan boll, och ville gärna trä fram bollar genom motståndarens lagdelar. Ibland var det på små marginaler, men när det funkade så var det såklart bra. En inte allt för vågad gissning är att Haliti kommer att göra många bra saker för lagets offensiv i år, men att det också kan uppstå situationer där laget kan straffas. Mot Varberg gjorde han ett mål, och det ska han ha mycket beröm för. För det var han själv som startade anfallet genom att slå en fin passning rakt fram, och slog ut en lagdel, till Bilal Hussein, som hittade vidare till Fischer. Bollen gick snabbt vidare på djupet och in i straffområdet till Faraj som hittade in till Haliti som satte 2-0.

Erick Otieno var bäst på plan. Ständigt spelbar och farlig ute på vänsterkanten. Ofta en förmåga att ta sig förbi sin motståndare och skapa farligheter. Han spelade fram till 1-0, och kunde ha fått fler assist.

Det finns mer i Fischer och Durmaz

Det var ett framåtlutat lag, och det var också det starkaste laget med tanke på att Abdussalam Magashy saknades. Det är en sak att spela framåtlutat, med Jimmy Durmaz, Viktor Fischer, John Guidetti och Omar Faraj tillsammans, hemma mot Varberg - men frågan är om man vågar köra så mot bättre motstånd, som mot Hammarby? Inte helt konstigt hålls ett extra öga på nyförvärven Jimmy Durmaz och Viktor Fischer.

Båda var godkända mot Varberg, men hade ändå förväntat mig mer av båda. Fischer ville väldigt mycket. Han var bra i presspelet, men blandade och gav i värderingar och beslut. Det var ett par situationer där han borde ha passat John Guidetti, men där han en gång själv tog avslut och en annan gång valde att passa till Omar Faraj, som hade sämre läge. Och det var även någon gång då sista passningen blev oprecis.

Durmaz har lagt i en högre växel sedan lägret i Algarve, men det var fortfarande för hög felprocent i passningsspelet, speciellt i andra halvlek, vilket kan ha berott på trötthet.

Nu får vi en fingervisning av var AIK och Hammarby står

Det har hänt mycket i både AIK och Hammarby och därför är det svårt att veta hur bra lagen är. AIK har tappat Mikael Lustig, Sebastian Larsson, Nicolas Stefanelli, Nabil Bahoui, Per Karlsson, Yasin Ayari och Joe Mendes. Hammarby har tappat Darijan Bojanic, Mohanad Jeahze, Gustav Ludwigson, Simon Sandberg och Jeppe Andersen. I cupen besegrade AIK Varberg och Östersund och spelade oavgjort mot Västerås. Bajen besegrade Sundsvall, Norrby och Brage. Så hittills har det varit matcher mot lag från superettan eller botten i allsvenskan. Då är det svårt att veta hur man står sig mot andra lag som vill vara med i toppen av allsvenskan. Därför känns den här kvartsfinalen extra intressant. För nu borde vi få en fingervisning av var AIK och Hammarby står.

Djurgården får vara favorit mot MFF

De andra kvartsfinalerna är: Kalmar FF-Mjällby, Häcken-IFK Norrköping, Djurgården-Malmö FF.

Kalmar FF och Häcken är storfavoriter i sina matcher och det skulle förvåna om inte båda tar sig till semifinal (det är väl bara Arnor Sigurdsson som kan ändra på det?).

Då blir det ännu mer intressant att se Djurgården mot Malmö FF. Två lag som i dagsläget känns som topp tre i allsvenskan och som borde vara med och göra upp om SM-guldet. Håller Djurgården som favorit. Man slutade tvåa förra året och känns fortfarande bra. Om man ska hitta frågetecken så är det två:

Kan Oliver Berg spela? Nyförvärvet var sjuk och missade mötet med BP.

Är man så här tidigt på säsongen redo för täta och tuffa matcher?

På torsdag spelar man borta mot Lech Poznan, och en vecka senare är det retur.

Malmö FF då? Slutade sjua förra året och nu blir det Henrik Rydströms första riktiga test i MFF. Och det på en plan som Malmö har haft svårt på, förra året blev det 0-4 mot Djurgården på Tele2 Arena. Det är klart att det blir spännande att se Rydströms MFF mot ett bra motstånd. I cupen besegrades Degerfors, IFK Luleå och Skövde, och i två av matcherna var det sena avgöranden.