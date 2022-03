FEM SPANINGAR: "Långt ifrån säkert med Djurgården som favorit nu"

Kompakt HBK

Halmstad, som redan var utslaget inför matchen, spelade så klart helt utan press på sina axlar och inledde faktiskt piggt. Vid flera tillfällen kladdade Djurgården till det på egen planhalva, vilket gav bortalaget några småfarliga lägen, och HBK tilläts ha en hel del boll till en början. Om det är något som gästerna är bra på så är det också att få till ett kompakt och svårgenomträngligt försvarsspel. Det var mest via hörnor och frisparkar som Djurgården hade möjligheten att skapa potentiella målchanser och i de situationerna saknade man kvaliteten för att såra motståndaren. Det var egentligen bara vid ett tillfälle i vanligt spel som Djurgården kom till en riktig farlighet, men Haris Radetinac sköt utanför efter att ha blivit serverad bollen i djupled. Nej, i den första halvleken saknade Djurgården farten och finessen som krävs för att lucka upp ett stabilt Halmstad.

Oväntad avslutning

Djurgården fortsatte att ha mycket boll efter paus och en bit in i den andra halvleken fick man till ett större tryck mot Halmstad. I den 63:e minuten placerade också högerbacken Piotr Johansson in sitt första mål i den blårandiga tröjan, efter att han vunnit boll på offensiv planhalva och ett fint passningsspel inom laget följt därefter. Djurgården fick till ett klapp-klapp-spel som till slut visade skillnaden på de båda lagens tekniska nivå, och då hängde inte Halmstad, som trodde att de var på väg att gå till anfall, med. Därefter borde hemmalaget avgjort när Victor Edvardsen tio minuter senare brände ett halvt friläge. Oavsett såg allt ut att lösa sig utan större problem för Djurgården, som dock plötsligt tappade fart. Efter flera byten med en kvart kvar att spela fick nämligen HBK ny energi. Det var faktiskt bortalaget som skapade målchanserna mot slutet av matchen. Man satte 1-1 genom Alexander Johansson och var sedan närmast att få in ett 2-1-mål. En oväntad händelseutveckling sett till att Djurgården såg ut att ha full kontroll på matchen, även om man borde ha kunnat få till ett bättre offensivt spel.

Kvitteringen kan bli kostsam, Djurgården

Fram till nu ser svenska cupens gruppspel ut att bli relativt skrällfritt. En hel del talar för att det blir fjolårets topp åtta-lag som går vidare till kvartsfinal, vilket rimligen borde göra att vikten av hemmaplansfördel i nästa omgång är större än tidigare. Men det är inte särskilt mycket som talar för att Djurgården kniper en av de fyra bästa platserna och får spela sin kvartsfinal på Tele2 Arena nästa helg. Framför allt med tanke på kvitteringen som man släppte in mot Halmstad. Skulle fyra av följande lag; Malmö, AIK, Elfsborg/Degerfors (möter varandra), Hammarby/Häcken (möter varandra), Kalmar och Varberg, vinna i sista omgången får Djurgården spela på bortaplan i kvartsfinalen - oavsett hur många mål de nämnda lagen gör. Vid seger mot Halmstad tror jag att Djurgården hade blivit en av de fyra bästa gruppettorna, även om det hade krävt att något resultat skulle gå deras väg. Så missräkningen här kan bli kostsam. Nu är det långt ifrån säkert att Djurgården kommer att ses som favorit i kvartsfinalen.

Haglunds hyllning

På presskonferensen efter matchen var Halmstads tränare Magnus Haglund nöjd med sitt lags insats, att man gjorde en bra försvarsinsats och dessutom kryddade det med ett antal farligheter mot slutet av matchen. Han hyllade också motståndaren. "Djurgården kommer få en riktigt bra säsong. De har fått in några fina spelare och jag tror jättemycket på Djurgården 2022. Med tanke på det är jag otroligt stolt över att vi genomförde matchen på sättet som vi gjorde. Givetvis kunde de gjort något mål till, men det kunde vi också. Därför är jag tillfreds", sa Haglund.

Förändringar kring Djurgårdens fasta situationer

När man tittar på Djurgården är man van vid att se Magnus Eriksson smeka in hörnor och frisparkar i boxen med sin vassa vänsterfot. Men efter Victor Edvarden och Pierre Bengtssons intåg verkar planen för de fasta situationerna se lite annorlunda ut. Nu är det just Bengtsson som tar hand om hörnorna och Edvardsen slog någon inspelsfrispark mot HBK. Kanske kommer Djurgården gå runt på ett antal alternativ? Kanske vill man ha Eriksson i en position inne i eller precis utanför (om skottmöjlighet dyker upp där) boxen?