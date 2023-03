FEM SPANINGAR: "Madjed har spelat sig in i Bajens startelva"

Hammarby dödade allt tidigt

Ett skott som touchades in i nät via en Sundsvall-spelare, i åttonde minuten. Precis vad Hammarby behövde - precis vad gästerna fruktade. Tidigt underläge på Tele2 Arena är alltid en mardröm för Bajens motståndare och när de grönvita av bara farten satte både 2-0 och 3-0 innan matchen ens var 15 minuter gammal var så klart drabbningen avgjord direkt. Sundsvall var redan utslaget ur cupen inför avspark och en 1-0-seger hade räckt för Hammarby i jakten på hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Särskilt mycket att spela om fanns det helt enkelt inte efter den inledande kvarten. Men Bajen bara fortsatte att ösa på och det blev en total förnedring av Sundsvall.

Tekie är klass

Nye mittfältaren Tesfaldet Tekie är ett klassförvärv för Hammarby. Det går att konstatera redan. Mot Sundsvall var den rutinerade 25-åringen oerhört aktiv. Han är ständigt i rörelse och mot Giffarna visade han upp fina passningar och hotade själv med skott. Tekie-Sadiku-Besara är ett mittfält som håller hög allsvensk klass. Det är tre smarta spelare som även har den tekniska briljansen som krävs för att Hammarby ska kunna vara det spelförande lag som tränaren Marti Cifuentes vill.

Madjed har spelat sig in i startelvan

Nej, det var inga otroliga mål han gjorde. Och ja, det är en öppen dörr att slå in med tanke på hans hattrick. Men Montader Madjed är något utöver det vanliga och den här vintern har tagit honom in i Hammarbys startelva. Som läget är nu borde 17-åringen ha spelat till sig platsen till höger i Bajens fronttrea. Hans en mot en-spel och vänsterfot kommer kunna skapa problem för vilket allsvenskt lag som helst i år, och det är svårt att inte fundera på hur länge Madjed faktiskt blir kvar i grönvitt. Bud lär trilla in redan under våren inför sommarens transferfönster.

Pinas fyller Jeahze-tomrummet

Han dundrade in ett långskott till 3-0, han slängde sig fram för att täcka ett Sundsvall-skott vid 4-0 som om en Champions League-pokal stod på spel och han dominerade sin kant. Shaquille Pinas håller på att växa ut till en kugge och riktig ledare i Hammarby. Vänsterbacken från Nederländerna är välskolad, har bra fysik och en fin vänsterfot. Ja, han har egentligen det mesta för att kunna bidra både defensivt och offensivt. Utanför planen är han en glädjespridare med ledaregenskaper. 24-åringen är en annorlunda spelare jämfört med Mohanad Jeahze, men tomrummet som Jeahze lämnade efter sig kommer Pinas kunna fylla på ett ett bra sätt.

Därför borde resultaten väga tungt för Bajen

Det är lätt sväva i väg i hyllningarna av Hammarby efter en sådan här match, det är den här texten ett bevis på, och man ska så klart ha med sig att de grönvita kommer stöta på bra mycket bättre motstånd än vad Gif Sundsvall kan stå för den 5 mars 2023. Men för ett ungt Bajen som är under ombyggnation ska nog inte den fina resultatraden i cupens gruppspel underskattas. Resultaten skapar så klart energi och framtidstro i ett läge då det finns frågetecken kring hur pass bra Hammarby blir i år. Nu ska det bli väldigt intressant att se Marti Cifuentes mannar mot tuffare motstånd i en kvartsfinal. Bajen kommer som en av de fyra bästa gruppettorna få hemmaplan i den rundan, som lottas klockan 21.15 på Fotbollskanalen under måndagen.

