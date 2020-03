FEM SPANINGAR: "Såg ut som att det vilade en förbannelse över Bajens forward"

Effektiviteten saknades för Hammarby i första halvlek

Det blev en väntad matchbild till en början. Hammarby förde spelet och tryckte på för att sticka hål på Sundsvall. De grönvita letade och letade efter luckor, men kunde inte fullt ut såra ett kompakt och hårt arbetande Giffarna. Det hela ledde till ett gäng chanser för Bajen, men de utnyttjade inte hemmalaget. Effektiviteten saknades. Så länge det hade klaffat i avsluten hade Hammarby kunnat leda med flera mål i paus. Samtidigt skulle Stefan Billborns mannar ha kunnat ta vara på sitt stora övertag på ett bättre sätt och skapat ännu mer.

Imponerande stabilitet, Hammarby

Sundsvall tog hand om avsparken i den andra halvleken men ändå tog det bara 34 sekunder innan bollen låg i nätet bakom Andreas Andersson. Aron Johannsson nickade in 1-0 till Hammarby på ett behärskat sätt. En drömstart för Bajen och då var det tydligt vart den här matchen var på väg. När Darijan Bojanic sedan satte 2-0 i den 56:e minuten var drabbningen så klart i mångt och mycket avgjord. Hammarbys tränare Stefan Billborn lär, som alltid, kunna hitta saker som laget måste göra bättre men det går inte att säga annat än att sättet som hans spelare hanterat det här gruppspelet på är imponerande. När andra lag har svårt att leva upp till favoritskapet i cupen har Bajen på ett stabilt sätt nött ner motståndare efter motståndare. Om man får till gruppspelsraden 5-1, 2-0 och 4-0 men ändå tycker att man saknar en del saker… ja, då har man någonstans kommit långt.

Viktigt 3-0-mål

Hammarby pumpade på i den andra halvleken och i den 73:e minuten dunkade Alexander Kacaniklic in 3-0 på volley. Faktum är att det målet var viktigt för Hammarby att man fick in. Det säkrade nämligen en hemmaplansfördel i kvartsfinalen nästa helg. På Tele2 Arena är Bajen starkt. Här är laget favorit mot vilket motstånd som helst. Vilka de får möta avgörs av lottningen på måndag, som du ser på Fotbollskanalen med start cirka 21.15.

Johannsson brände läge på läge - men hittade rätt till slut

Hammarbys så tidigare skadedrabbade forward Aron Johannsson bröt sin två år långa måltorka mot Varberg i gruppspelets första omgång. Då satte den förre Bundesliga-spelaren två mål och efter matchen deklarerade tränaren Stefan Billborn att han har ett ”enormt förtroende för Aron”. Det är tydligt att Billborn vill investera speltid i Johannsson för att få ut den kvalitet som han egentligen har inom sig. Och det verkar krävas tålamod. Mot BP brände 29-åringen flera bra lägen och gick mållös ur den fajten. I den första halvleken mot Sundsvall sumpade han så tre riktigt bra lägen. Där och då såg det ut som att det vilade någon form av förbannelse över Johannsson. Därför pustade nog både han och nämnde Billborn ut rejält när den andra halvleken bara hann bli 35 sekunder gammal innan forwarden nickade in 1-0 på ett inlägg från Alexander Kacaniklic. Varje minut på planen och varje mål lär vara oerhört viktigt för att bygga upp Johannsson till i alla fall närheten av det han en gång var.

Ludwigson från start - får beröm av Billborn

Hammarbys nyförvärv Gustav Ludwigson fick chansen från start mot Sundsvall. Han spelade i 66 minuter innan han blev utbytt. Hur han såg ut? Det märktes att han ville väldigt mycket. Han var pigg och rörlig. En bit in i den första halvleken kom han till ett bra avslutsläge men fick då inte riktigt till skottet. I paus sa han till C More att han tycker att han borde få ut mer. Det är möjligt, men Ludwigson är en intressant spelartyp som med sin kraftfullhet ska bli väldigt spännande att följa framöver. Tränaren Stefan Billborn är hur som helst väldigt nöjd med nyförvärvets insats mot Sundsvall. ”Han var jättebra. Han gjorde allt man kan begära av honom. Det var energi och han sprang. Jag tror att han kommer växa in i det här. Det kommer ta lite tid men vi är extremt väldigt nöjda med honom”, sa Billborn på presskonferensen.