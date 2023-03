FEM SPANINGAR: "Satt Djurgården på en färja till Polen?"

Eriksson-BP 2-1

Stora delar av första halvleken var en ganska deppig historia. Djurgården hade inget vidare tempo eller någon vidare rörelse och dessutom slarvade man en hel del. Brommapojkarna tog ledningen med 1-0 i den 37:e minuten och hemmalaget ska faktiskt tacka sin kapten Magnus Eriksson för att man inte satt i en onödigt jobbig situation inför andra halvlek. Han dunkade in två skott i mål innan paus och säkerställde att det stod 2-1 på resultattavlan då, trots att de blårandiga inte direkt imponerade offensivt.

Satt Djurgården på en färja?

Gruppsegern var i princip redan säkrad på förhand och på torsdag väntar en väldigt stor match borta mot Lech Poznan (åttondelsfinal i Europa Conference League). Det går således att förstå om Djurgårdens spelare mest kände att den här matchen var något man skulle spela av. Men det blev lite väl mycket en känsla av att de blårandiga spelarna redan hade hoppat på en färja till Polen under den här matchen. För inte heller i andra halvlek lyfte spelet. Det skapades aldrig något större tryck inne på Tele2 Arena och allt blev mest en väntan på slutsignalen. BP kunde mycket väl ha fått in en kvittering i andra halvlek och hemmalaget ska vara väldigt tillfreds med utfallet av matchen sett till insatsen.

Djurgården lär får hemmaplansfördel

Djurgården gjorde jobbet och nu ska väldigt mycket till för att man inte får hemmaplansfördel i svenska cupens kvartsfinal. Poängmässigt blev det full pott i det här gruppspelet och man landade på +7 i målskillnad. Fler än fyra lag kan fortsatt plocka nio poäng men sannolikheten att lag som Kalmar och Malmö kliver om Djurgården vad gäller målskillnad är inte särskilt stor. Viktigt inför måndagens lottning, som sänds på Fotbollskanalen klockan 21.15.

Det talar för Eriksson-Finndell-Berg i Polen

Djurgårdens viktige defensive mittfältare, Rasmus Schüller, är avstängd i första mötet med Lech Poznan på torsdag. Bortamatchen i Europa Conference League-åttondelen ska de blårandiga alltså ta sig an utan finländaren. Hur mittfältet kommer formeras? Uppställningen mot BP kan ha gett en hint om det. Hampus Finndell, som vanligtvis utgår lite till höger framför Schüller, höll till centralt. Vänsterfotade Schüller utgick från en position mer till vänster. Det borde innebära att tränarstaben överväger att spela Finndell som sittande i Polen med Magnus Eriksson och nye Oliver Berg (saknades mot BP) framför honom. Ett annat alternativ är så klart Besard Sabovic.

BP kommer ha noll förväntningar på sig

Brommapojkarna tog klivet upp från en svag superetta i fjol. Men det har inte gjorts någon större satsning för att hänga kvar i allsvenskan. Flera talangfulla spelare har sålts och visserligen har viktig rutin hämtats in genom André Calisir och Viktor Agardius men truppens kvalitet ser minst sagt begränsad ut. Värvas det inte in flera ”tyngre” namn innan premiären kommer jag tippa BP som jumbo i år - och jag gissar att många andra kommer göra likadant. Känslan är att Olof Mellbergs manskap kommer kliva in i den här säsongen med noll förväntningar på sig.