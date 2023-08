FEM SPANINGAR: "Var ska Guidettis säsong ta vägen?"

Svag första AIK-halvlek - sedan kom Saletros in

AIK imponerade inte mot Dalkurd FF, trea i ettan, i första halvlek på Studenternas i den sista kvalrundan till svenska cupen-gruppspelet 2024. AIK kom visserligen till ett par möjligheter, men inga jättelägen. Det var långt ifrån tydligt att det skiljer två divisioner mellan lagen. AIK bör kunna dominera mer mot Dalkurd, men så var inte fallet under de första 45 minuterna.

Sedan blev Anton Saletros inbytt i halvtid och påverkade matchen direkt, då han i den 51:a minuten slog en hörnspark som sommarförvärvet Ioannis Pittas nickade i mål till 1-0. Av bara farten gjorde sedan Taha Ayari 2-0, och därmed var matchen mer eller mindre över. Även om Dalkurd skapade lite chanser i andra halvlek blev det till slut en bekväm 3-0-seger för AIK, även om det inte var en jätteimponerande prestation, och framför allt inte i första halvlek.

AIK fortsätter att hacka under Berg

AIK har inte fått någon jätteeffekt på tränaren Henning Bergs - och alla nyförvärvs - inträde i klubben. Två segrar, tre kryss och en förlust i allsvenskan. Visserligen bättre poängsnitt än under säsongsinledningen, men inget ordentligt lyft från bottenstriden rent tabellmässigt. Mot Dalkurd imponerade AIK alltså inte och det var ingen klasskillnad mellan lagen i första halvlek, även om det i slutändan blev en bekväm seger för ”Gnaget”. Berg har fortsatt inte fått rejäl fart på AIK:s anfallsspel, och det krävs att han får det snart för att lyfta i tabellen, då både IFK Göteborg och Degerfors IF nu vaknat till i bottenstriden. Annars kan det bli en jobbig höst i allsvenskan.

Var ska Guidettis säsong ta vägen?

John Guidetti, 31, har inte fått fart på målskyttet i år i allsvenskan. 31-åringen står just nu på ett mål på 14 seriematcher, och har inte imponerat. På de senaste fyra seriematcherna har han dessutom bara startat en, och Henning Berg verkar nu se Ioannis Pittas och Dino Besirovic som sina förstaval på topp. Mot Dalkurd fick Guidetti chansen från start, men det blev i slutändan en mardröm, då han efter lite mer än en halvtimmes spel fick hjälp av planen efter att ha fått sin högra vad kraftigt lindad. Forwarden har även tidigare haft vadproblem, och frågan är nu var den här säsongen ska ta vägen?

Guidetti är i sina bästa stunder en kvalitetsspelare i allsvenskan, en av allsvenskans bästa forwards. Men när får vi se det igen? Just nu pekar inte så mycket på att han når upp till sin toppnivå under den här säsongen.

Berg visste att det skulle bli tufft - vågade inte ta med talangduo i truppen

Vanligtvis brukar de stora klubbarna i allsvenskan släppa fram en hel del unga spelare i den här omgången i cupen. Henning Berg valde i dag att starta med Abdihakin Ali, 21, och Taha Ayari, 18, samt plocka med Lamine Dabo, 19, på bänken, men däremot fick inte Victor Andersson, 18, och Alexander Fesshaie, 19, plats i matchtruppen. Varför?

Med tanke på den senaste tidens resultat kände troligen Berg att han inte ville riskera något genom att ha med för många oprövade kort, som Andersson och Fesshaie, vilka ännu inte fått speltid under norrmannens ledning. Han ville helt enkelt mest troligt ha erfarenhet att sätta in vid behov. Det behövdes även i dag, då Anton Saletros kom in i halvtid och spelade fram en annan inhoppare, Ioannis Pittas, till 1-0 innan det lossnade för AIK framåt till en klar seger.

Samtidigt tråkigt för Andersson och Fesshaie att inte få chansen. I och med att de inte fick chansen i dag, mot ett ettan-motstånd, talar nog inte så mycket för att de får det framöver i allsvenskan.

Nu väntar ödesmatcher för AIK

I och med Degerfors IF:s seger mot IFK Värnamo i måndags är AIK på allsvensk kvalplats, och framöver väntar framför allt två viktiga matcher - Varbergs Bois hemma den 28 augusti och Degerfors IF hemma den 18 september. De två matcherna kan mycket väl bli säsongsdefinierande. Men först och främst är det IFK Norrköping borta på måndag, och sedan även Hammarby IF borta mellan rysarmatcherna.