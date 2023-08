TV: AIK vidare i cupen - Pittas målskytt igen

AIK har endast tagit två poäng på de två senaste omgångarna och är på kvalplats i allsvenskan. Under onsdagen väntade lite lättare motstånd i form av Dalkurd FF, som är på tredje plats i ettan, på Studenternas i den sista kvalrundan till gruppspelet i svenska cupen.

AIK, som till viss del hade ett roterat lag, satte visst tryck i början, men utan att komma till några jättelägen. Efter en hörna i den 14:e minuten var Alexander Milosevic nära med ett avslut på täckande spelare, medan Dino Besirovic senare hotade med ett avslut på mål och en nick några meter utanför mål. Dalkurd rullade samtidigt en del boll, men hotade inte nämnvärt. Närmast för hemmalaget var Rodin Deprem i mitten av första halvlek med en nick tätt utanför mål.

Efter lite mer än en halvtimmes spel åkte AIK på ett bakslag, då John Guidetti lade sig ner på mattan, fick sin högra vad kraftigt lindad och därefter fick hjälp av planen. I stället kom sommarvärvningen Ioannis Pittas in och spelade klart första halvan av matchen som slutade 0-0.

- Det är en tuff match. Jag tycker inte att vi kontrollerar matchen på sättet som vi ska göra, men det är bara att fortsätta. Vi möter ett lag som är två divisioner under oss. Vi ska dominera matchen och vi ska göra fler mål än dem. Det är det enda som återstår, sa AIK-löftet Taha Ayari till TV4 Play i halvtid.

- Vi kämpar på bra. Vi möter ett bra, tungt lag med stora och starka spelare. Vi gör vårt bästa och hade en chans. Vi får bara fortsätta jobba hårt. Då blir det kanske fler chanser, sa Dalkurd-forwarden Rodin Deprem i sändningen under pausvilan.

AIK gjorde i halvtid ett byte, då Anton Saletros kom in i stället för Aboubakar Keita på mittfältet, vilket gav effekt i den 51:a minuten. Saletros slog då en hörna till Pittas, som nickade in bollen i mål till 1-0 för bortalaget och fick fira sin andra fullträff i AIK-tröjan. Fem minuter senare var det dags igen, då Taha Ayari placerade in 2-0.

- Jag tycker vi spelar bra, vi ska vara stolta över vår prestation. Sedan är det tufft att hänga med när de kan spela på 1-0-ledning, säger Dalkurds Oskar Alvers till TV4 Play.

Dalkurd skapade sedan en del chanser, innan Rui Modesto i den 76:e minuten höll sig framme och utökade AIK:s ledning till 3-0, vilket blev slutresultatet i Uppsala. Därmed är AIK nu planenligt klart för nästa års gruppspel i svenska cupen.

- Dalkurd gör det bra, de gör det svårt för oss i första. Sedan steppar vi upp och ökar tempot i andra och vinner välförtjänt med 3-0, säger Anton Saletros till TV4 Play.

AIK ställs härnäst mot IFK Norrköping på måndag på bortaplan i allsvenskan. Dalkurd ställs i sin tur på lördag mot Täby hemma i ettan.

Dalkurd FF:s lag: Senne Vits - Fardin Rabet, Tim Hartzell, Rassa Rahmani, Oskar Alvers, Rasmus Niklasson (Isaac Höök, 79), Rinwar Othman (Michael Kargbo, 68), Brwa Nouri, Oussema Ali (Oliver Kasskawo, 68), Samuel Wikman (Aysar Qasim, 79), Rodin Deprem (Imed Louati, 60).

AIK:s lag: Samuel Brolin - Mads Thychosen, Sotirios Papagiannopoulos, Alexander Milosevic, Axel Björnström - Rui Modesto (Omar Faraj, 80), Abdihakin Ali, Aboubakar Keita (Anton Saletros, 46), Taha Ayari - Dino Besirovic (Bilal Hussein, 69), John Guidetti (Ioannis Pittas, 37).