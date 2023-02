Fischer tackar AIK-supportrarna efter debuten: "Väldigt rörande"

AIK:s första gruppspelsmatch i svenska cupen, mot Västerås under lördagen, blev en missräkning för de svartgula. Matchen slutade 1-1. Men en sak som var glädjande för Gnagets del är att nyförvärvet Viktor Fischer gjorde debut i andra halvlek.

Den offensive dansken hoppade in som ”tia” i den 56:e minuten och var nära att avgöra drabbningen i slutminuterna. Från snäv vinkel drog han till på halvvolley men fick se bollen träffa ribban.

- Det hade varit fantastiskt att få in den. Men det kommer nästa gång, sa Fischer till C More efter matchen och log stort.

När Fischer, som lånats in från Royal Antwerp, byttes in gjorde han det till stort jubel på läktarna. Något han är väldigt glad över när Fotbollskanalen träffar honom en timme efter slutsignalen.

- Jag noterade det. Det var fantastiskt. Det gav mig massa energi. Jag hade inte räknat med det, för jag är inte svensk och jag är inte från Stockholm. Men det innebär att de ser något fint i det jag kan ge klubben och jag kommer ge tillbaka för det. Det var överväldigande och väldigt rörande för mig. Det var verkligen häftigt, säger Fischer.

Man märker ju att det finns en hajp runt ditt namn bland supportrar.

- Det är fantastiskt, men det förpliktigar också. Det gör att jag ska efterleva det och vara bra. Jag är väldigt glad för att supportrarna var där för mig i den här matchen och jag är säker på att de kommer vara där för laget resten av säsongen. Det var sjukt att få spela inför så många. De gav oss en enorm energi, trots att vi inte ens spelade på Friends Arena (matchen spelades på Tele2 Arena).

Om sitt inhopp säger dansken:

- Inhoppet var OK. Jag har inte spelat 35 minuter på lång tid. Så det var OK. Men det är en besvikelse att vi inte vann.

- Jag kommer utifrån och känner inte riktigt till pressen på AIK än men när jag kommer in med den ro som jag har så ser jag många goda saker som vi kan ta med oss efter de första 15 minuterna. De var inte bra nog. Det får inte hända. Men det är som om att när pressen kom på oss så började vi spela bra. Vi ska lägga den pressen på oss själva från start så att vi alltid har en bra energi.

Fischer menar att han känner mycket hopp efter första tävlingsmatchen, trots missräkningen.

- Jag har en bra känsla av att det här kommer bli en ganska bra säsong både för mig och laget.

Är du startklar nästa helg?

- Det hoppas jag. Jag kan märka att jag spelat 35 minuter nu men jag hoppas det. Jag jobbar för det.

Lagkamraten Jimmy Durmaz gillar vad han såg av Fischer mot VSK men menar samtidigt att 28-åringen kommer prestera bra mycket bättre framöver än vad han gjorde i debuten.

- Fantastisk spelare. Jag känner till honom sedan innan och det här är ingenting av vad vi kommer få se, säger Durmaz.

Ingenting?

- Han behöver fortsatt komma i bra matchform. Han har en bra fysisk form men det är skillnad på att springa utanför en fotbollsplan och utanför den i match. Låt honom bara växa.

- Han var absolut en injektion, han gjorde fantastiska grejer. Men det här är ingenting av vad han kan. Vi som har sett honom sedan tidigare och mött honom sedan tidigare… vi vet.