Hammarby till gruppspel i Svenska Cupen

Hammarby klev in i kvällens möte med Enskede för att ta sig vidare i Svenska Cupen, närmare bestämt från omgång tre.

"Bajen" hade inga problem med att göra jobbet. Redan i den 18:e minuten skickade Julia Roddar in 1-0 efter en grönvit hörna.

Sara Kanutte satte tvåan, Matilda Vinberg rullade in trean och Thea Sørbo utökade till 4-0, innan Kanutte gjorde 5-0 från straffpunkten.

Just Kanutte var inte klar. En bit in i andra gjorde hon sitt tredje för kvällen efter att ha stött in en retur. Slutsiffrorna skrevs till 6-0.

Segern innebär att Hammarby är vidare till gruppspel i cupen.