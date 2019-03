HBK-kaptenen kritisk - AFC-hjälten undvek rött kort: "Fyra stycken som inte ser det"

Foto: Bildbyrån/ C More.

Gustav Jarl avgjorde kvartsfinalen - men kunde fått rött kort. Andreas Johansson är kritisk till att matchhjälten inte visades ut. - Det är fyra stycken som inte ser det, säger han till C More. - Det var inte alls snyggt, säger Jarl till C More.

AFC Eskilstuna besegrade i kväll Halmstads BK efter ett avgörande mål av Gustav Jarl med tre minuter kvar av förlängningen. Efteråt blev däremot även en situation i första halvlek en snackis, då Jarl kom in sent i en duell och med dobbarna först mot Alexander Berntsson på HBK:s planhalva. Jarl blev tilldelad gult kort i situationen - och efteråt var HBK-kaptenen Andreas Johansson besviken över att det inte blev ett rött kort.

- Jag pratade med honom när det hände och han märkte att han gjorde fel. Han sa inte meningen, men det är klart att det är fel och jag förstår inte att alla ser det, men det är fyra stycken som inte ser det och det hjälper dem in i matchen. Vi gör en bra match, en bra bortamatch och det är tråkigt när vi är så nära att få straffar där allt kan hända, säger Johansson till C More.



C More: Gör det extra ont att en sådan situation i slutändan avgör till motståndarens fördel?

- Ja, det är klart. Vi har jättego kontroll där. De skapar inte så mycket, vi ligger lågt och ska gå på omställning med våra snabba spelare där uppe, där vi kunde straffat dem bättre. Vi gör det bra där bak, men sedan är det tillfälligheter att den går fram där, säger Johansson.

När Jarl får se bilderna på situationen efteråt, så säger han så här till C More.

- Det är inte snyggt.

Hade du förstått om du hade fått rött?

- Med de här bilderna nu - ja absolut.



C More: Du blev kvar ändå och avgör. Det blir lite speciellt.

- Ja, men nu är detta repris. Jag vet inte hur det såg ut när det var live. Jag kände att jag kom sent. Det var inte alls snyggt, så det är bara att backa och be om ursäkt. Det påverkar uppenbarligen matchen, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är glad över att jag blev kvar på planen.

