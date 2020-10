Ilska i Utsikten: "Vore för jävligt - vi hade aldrig gjort så"

Under gårdagen stod Utsikten för en skräll i svenska cupen, då man slog ut superettanklubben Norrby i den andra kvalomgången. Det gör att laget nästa år får spela gruppspel i cupen, för första gången i klubbens historia.

Men dagen efter triumfen är inte glädjen lika påtaglig för Göteborgsklubben.

Norrby tänker nämligen lämna in en protest på grund av att man anser att det inte gick rätt till vad gäller antal byten under förlängningen. Norrby hade gjort två byten under ordinarie tid och ville göra två till i förlängningen. Man lutade sig mot tävlingsbestämmelserna, där det står följande:

"Om en match går till förlängning har vardera lag rätt att i förlängningen byta in en fjärde ersättare, oavsett hur många ersättare laget bytt in under ordinarie tid."

Laget fick dock inte göra mer än ett byte under förlängningen. Domarteamet satte stopp för det fjärde, vilket har lett till att Norrby nu beslutat sig för att lämna in en protest, vilket Borås Tidning var först att rapportera om.

- Det går inte att svara på om detta hade påverkat utgången på matchen, men samtidigt är bytena viktiga under en förlängning och dessutom när tränarstaben planerade som den gjorde för att underlätta för de med krampkänning. Då blir det inte rätt, det kan vi vara helt säkra på, sa sportchefen Lasse Nilsson till Fotbollskanalen tidigare under fredagen.

Tävlingskommitténs ordförande Christer Gustafsson var under fredagens morgon inte inspelad på fallet, men då Fotbollskanalen förklarat omständigheterna säger Gustafsson att det inte går att utesluta ett omspel av matchen.

- Generellt sett kan man säga att det inte går att överklaga bedömningsfrågor, men här låter det som att det inte är en bedömningsfråga, utan i stället något som i sådana fall går emot föreskriften så att säga, och då kan det bli ett annat läge.

Utsiktens sportchef Ingemar Lundin menar att ett omspel av matchen vore förödande.

- Jag tycker att det är för jävligt, helt ärligt. Det finns väl två sätt att tolka regeln. Jag läste Borås Tidning i går och jag förstår hur de tolkat regeln och man kan tycka att tävlingskommittén får ha tydligare regler. För det står faktiskt att man har tre byten under ordinarie tid och sedan får man byta en i förlängningen. Det var vad vi gjorde. Norrby bytte bara två under ordinarie tid. Jag ger mig inte in och diskuterar vad som är rätt och fel men när man utnyttjar det och ställer en försvarare i ett defensivt byte med en och en halv minut kvar… då vet jag inte om det är för att markera och förstärka den här bilden, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag tycker att det ska avgöras på plan, det är min inställning. Jag skulle tycka att det var för jävligt om det blir omspel. Så länge jag är i den här klubben så hade vi aldrig gjort det.

Tolkar jag dig rätt om det är mot Norrby din ilska riktas eller är det mot regelverket?

- Jag köper att de utnyttjar läget, samtidigt kan jag tycka… Äh jag har ingen synpunkt på vad andra lag jag gör, jag säger bara att vi inte hade gjort det.

Ingemar Lundin menar att om Norrby har rätt i sak så borde man i så fall spela om de sista två minuterna av matchen.

- Jag tycker att det för jävligt. Vi vinner matchen - och nu kommer man med det här. Visst, spela om de två minuterna när de vill göra bytet då. Så har man avgjort matcher förut. Vi kan spela två minuter, tala om när vi ska ställa upp bara. Men kom inte med något jävla omspel, för det blir inte rättvist.