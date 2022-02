JUST NU: Nyförvärven startar i Blåvitts cuppremiär

Svenska cupen anno 2022 drog i gång under lördagen. Men det är inte förrän under söndagen som IFK Göteborg kliver in i tävlingen.

Blåvitt välkomnar Landskrona Bois till Valhalla IP för sin första tävlingsmatch för året. Då ställde laget upp med nyförvärven Warner Hahn och Amir Al-Ammari från start. Samtidigt får även löftet Oskar Vilhelmsson inleda matchen från start, då 18-åringen bildar anfallspar med kaptenen Marcus Berg.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Al-Ammari, Norlin - Vilhelmsson, Berg.

Landskrona Bois: Kaddoura - Linnér, Rapp, Andersson, Dahlqvist - Egnell, Ottosson, Heier - Dzabic, Pärsson, Olsson.

Matchen kan ses på C More Fotboll och streamas på cmore.se klockan 13:00. Sändningsstart är 12:50.