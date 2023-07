Klart: Så lottades omgång 2 i svenska cupen

Svenska cupen 2023/24 närmar sig med stormsteg och under tisdagen lottades tävlingens andra omgång, vilket är den sista före gruppspelet som startar i vår.

I andra omgången går de 32 lagen från Svensk elitfotboll (Sef), det vill säga allsvenskan och superettan, in i tävlingen. De har nu lottats mot ett av de 32 distriktslag (SDF) som tog sig vidare från första omgången.

Så spelas omgång 2 av svenska cupen:

Tyresö FF - Örebro SK

IFK Stocksund - GIF Sundsvall

Österåker United FK - IK Sirius

Hudviksvall FF - Hammarby IF

IF Karlstad Fotboll - Östersunds FK

Roslagsbro IF - IF Brommapojkarna

Sandvikens IF - Djurgårdens IF



Internazionale

Katrineholms

Lucksta IF - IFK Norrköping

IK Brage - Degerfors IF

Dalkurd FF - AIK

IK Franke - Skövde AIK

Nordic United FC - Jönköpings Södra IF

IFK Luleå - AFC Eskilstuna

Sollentuna FK - Gefle IF

Örebro Syrianska IF - Västerås SK

Lunds BK - IF Elfsborg

Falkenbergs FF - Östers IF

Jönköping BK - Örgryte IS

FC Trollhättan - Landskrona Bois

FC Rosengård 1917 - Helsingborgs IF

IFK Berga - IFK Värnamo

IK Zenith - IFK Göteborg

Dalstorps IF - Utsiktens BK

Husqvarna FF - Trelleborgs FF

Smedby AIS - Malmö FF

IFK Hässleholm - Halmstads BK

Hässleholms IF - Gais

Jonsereds IF - BK Häcken

IFK Karlshamn - Varbergs Bois

BK Olympic - Mjällby AIF

Tvååkers IF - Kalmar FF

De 16 sydligaste Sef-lagen lottades fritt mot de 16 sydligaste SDF-lagen, samtidigt som de 16 nordligaste Sef- och SDF-lagen lottades mot varandra.

Speldagar är 22-24 augusti, 2023. Alla Sef-lag spelar på bortaplan.