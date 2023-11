Klart: Svenska cupen-gruppspelet lottat

BK Häcken slog i fjol Mjällby AIF på Strandvallen i svenska cupen-finalen, och blev därmed svensk cupmästare 2023. Om några månader inleds nästa års gruppspel, och under lördagskvällen ägde lottningen av gruppspelet rum i Fotbollslördag Europa.

Nu står det klart vilka lag som möter varandra i gruppspelet nästa år, däribland Gais och Örgryte som hamnade i samma grupp. Vidare väntar även ett Skånederby mellan Trelleborgs FF och Helsingborgs IF.

TV4 Play-experten Olof Lundh ser samtidigt fram emot att följa grupp 7.

- Västerås är en spännande klubb, som tagit klivet upp och kan hota Hammarby och Mjällby. Det är en kul grupp, säger Lundh under lottningen.

Gruppspelet spelas över tre helger - den 17-18, 24-25 februari och 2-3 mars. Därefter avgörs kvartsfinalerna den 9-10 mars, semifinalerna den 16-17 mars och finalen den 9 maj.

Grupp 1: Malmö FF, Varbergs Bois, Östers IF, IFK Luleå.

Grupp 2: IF Elfsborg, Degerfors IF, Gais, Örgryte IS.

Grupp 3: BK Häcken, IF Brommapojkarna, Östersunds FK, Landskrona Bois.

Grupp 4: Djurgårdens IF, IFK Göteborg, Skövde AIK, Nordic United.

Grupp 5: IFK Värnamo, Halmstads BK, Trelleborgs FF, Helsingborgs IF.

Grupp 6: Kalmar FF, AIK, Gefle IF, Örebro SK.

Grupp 7: Hammarby IF, Mjällby AIF, Västerås SK, Gif Sundsvall.

Grupp 8: IK Sirius, IFK Norrköping, IK Brage, Utsiktens BK.