Leach Holm kräver mer av sig själv - trots rivstart: "Poäng hade varit trevligt"

Under söndagen ställs AIK mot Djurgården i svenska cupens semifinal. Det njuter den blårandige mittfältaren Samuel Leach Holm av.

- Det ska bli skitkul. Det kommer bli en jättebra atmosfär och det är semifinal i svenska cupen. Hur kul som helst, säger nyförvärvet från BP.

- Jag tror det blir en kul match. Det är roligt för supportrarna och för oss spelare att få en så pass bra match så nära inpå den allsvenska premiären. Och det är vinna eller försvinna. Det gäller att vara redo och fokuserad hela matchen.

Om drabbningen som sådan säger Leach Holm annars:

- Det gäller att vi hotar deras backlinje och sätter tryck på AIK, både i presspelet men också med bollar bakom eller genom inlägg. Vi behöver testa AIK rejält. De har en tradition av att vara stabila i egen box men vi ska försöka utmana det.

För Djurgårdens nyförvärv är derbyt mot AIK, som kommer locka storpublik på Friends Arena, en av de största matcherna i karriären hittills.

- Min karriär är ju inte så jävla framgångsrik så jag har inte så många stormatcher på mitt cv, säger Leach Holm och skrattar.

- Vad är det? U21-final och P19-final när jag var ung, liksom. Så det är klart att den här matchen är en av de största som jag har spelat. Det är inget snack om saken.

Hur tar du dig an det?

- Har man inställningen att vill framåt och uppåt hela tiden, att man vill bli bättre, så är det den här typen av matcher som man vill spela. Jag känner mig fysiskt och mentalt redo. Det ska bli väldigt kul. Det är min inställning.

Djurgården har sedan Leach Holm, som direkt tagit en startplats, anslöt vunnit varenda tävlingsmatch - och inte släppt in ett enda mål. Men trots den fina starten för laget och 26-åringen själv kräver han mer av sig själv.

- Jag har kommit in i det bra men i varje träning och match vill jag ha ut mer av mig själv. När laget släpper in noll mål, vi gör mål framåt och man får vara en bidragande orsak till det så är det klart att det är positivt. Men jag har högre förväntningar på mig själv. Även om det gått bra hittills så förväntar jag mig att "the best is yet to come".

Vad mer vill du få ut då?

- Lite fler poäng hade ju varit trevligt. Jag står ju på noll, säger Leach Holm och skrattar till.

- Sen har jag en lite annorlunda roll här. Men kan jag vara mer avgörande vore det fantastiskt. Både i offensiven och defensiven.

Hur skiljer sig rollen åt?

- Den känns väldigt bra men i Brommapojkarna kände väl jag och laget att det mesta skulle gå genom mig. Det behöver det inte göra på samma sätt här. Vi portionerar ut det och det tycker jag är bra. Men det tar också lite tid att vänja sig vid att jag kanske behöver positionera mig annorlunda för att få bollen i andra ytor och så vidare, men jag tycker det känns bra.

Derbyt sänds på TV4 Play. Sändningsstart: klockan 14.30 under söndagen.