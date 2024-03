Milosevic öppnar upp - huvudvärk och problem med synen: "Kanske kommer se ut som Davids"

Efter en hjärnskakning missade Alexander Milosevic stora delar av höstsäsongen 2022.

Under 2023 kom han tillbaka, men i maj det året, åkte han på en ny smäll mot huvudet och missade tre matcher innan han kom tillbaka igen och spelade hela hösten.



Men för nästan en månad sedan var det dags igen.



- Det var en olyckshändelse på en träning när jag fick en boll i bakhuvudet. Det var en olyckshändelse och det var otur att det kom på den som har haft problem med hjärnskakning innan. Nu försöker jag att ta mig tillbaka, säger Milosevic som nu har missat AIK:s cupmatcher mot Gefle, Kalmar FF och Mjällby.



Hur kände du vid situationen?

Hur är det att ha gått igenom det här tidigare och att nu börja om?

- Det är klart att det är tufft, men vad ska man göra? Den här försäsongen har jag känt mig starkare än på länge. Jag har kunnat träna jäkligt hårt och i matcherna har jag känt mig i bra fysisk form. Jag har orkat 90 minuter utan problem. Så det viktigaste nu har varit att bibehålla det. Förhoppningen är att det inte är som förut utan att det bara är någon liten symptom-grej. Jag har gjort lite olika saker för att försöka ta mig vidare.

Milosevic berättar att han under de senaste veckorna har träffat flera olika läkare och att han vill vara smart och inte stressa.



- Man måste se var i säsongen vi är. Det är en väldigt viktig match på söndag, men jag vill ändå kunna känna om det verkligen är värt att gå in där nu och sedan kanske missa stora delar av säsongen. Där får man vara smart, säger han och fortsätter:



- Det är väl så med hjärnskakning, även fast jag inte ska säga att jag fick en hjärnskakning efter bollen i huvudet, det är mer sådana symptom med problem med diskar i nacken och sånt. Det är väldigt individuellt hur man känner. Den här gången har det inte varit så att jag har varit hemma och legat i ett rum i fyra dagar, jag har ändå tränat nu. Det blir bättre dag för dag.



Har du huvudvärk varje dag?

- Till och från. Oftast vaknar man upp med det. Sedan har det inte bara varit huvudvärk, det har varit andra symptom också. För några dagar sedan gick jag till en optiker som kollade mina ögon. Jag har klagat ganska mycket på att det fortfarande är något med synen som inte fungerar så som det ska.

- Tidigare har jag varit hos tre olika optiker som har sagt att min syn är på topp och att det inte är några problem med den. Så träffade jag en annan nu som tog upp lite olika saker som det kan vara, att hjärnan inte kan kompensera för vissa synsaker efter att man har fått hjärnskakning. Därför har vi nu beställt några specialglasögon. Vi får se hur det känns när glasögonen kommer. Så i framtiden, på plan, kanske jag kommer att se ut som Edgar Davids gjorde med sina glasögon, haha.



Huvudskador ska man ta seriöst, det kan ju få jobbiga konsekvenser - hur värt är det att fortsätta med fotbollen?

- Om många andra hade varit i min sits så hade man kanske redan slutat. Så känns det. Men för mig finns det inget annat. Fotboll är mitt liv. Jag spelar i klubben som jag drömde om som barn. Det finns inget annat. Min tro är att det är positivt och att det kommer att bli bra. Det tror jag utan att försöka lura mig själv.