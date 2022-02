"Lilla Skiljebo" ska försöka skrälla - ställs mot allsvensk trio: "Blir största matcherna i karriären för många"

Först en planenlig seger mot IFK Haninge, sedan en skrällartad sådan mot superettan-klubben Jönköpings Södra. Ja, det var vad som säkrade Skiljebo SK en plats i årets upplaga av svenska cupen.

"Lilla Skiljebo", i sammanhanget. En division 2-klubb från Västerås som för drygt sju år sedan satte upp en tydlig målsättning: 80 procent av spelarna i A-lagstruppen ska bestå av spelare från klubbens egna led.

- Vi gick igenom ett ganska stort arbete runt 2015-2016. Efter det har klubben jobbat noga med vårt spelsätt, vad vi ska vara för lag och ja… vilka vi är. 80 procent i A-laget ska vara egna spelare och vi har en idé av en spelande fotboll som vi följer, säger Fredrik Hansas till Fotbollskanalen.

- Att genomföra en sådan plan är alltid lättare sagt än gjort. Men jag tror att om man påbörjar en satsning och håller fast vid den så blir man framgångsrik. Tankesättet ramlar ner i ungdomslagen, till och med på pojksidan. När de ser sina storebröder eller storebröders kompisar ta sig upp till a-laget blir det en skjuts. Siffran 80 är inte alltid exakt på procenten, men i dag har vi en stor del unga spelare i truppen som har gjort resan genom Skiljebo.

Fredrik Hansas är ny tränare i Skiljebo inför säsongen. Tillsammans med sin unga spelartrupp kastas han nu rakt in i svenska cupen-gruppspelet, där tufft motstånd väntar.

Elfsborg, Degerfors och Gif Sundsvall är nämligen övriga lag i gruppen. Samtliga till vardags i allsvenskan. Det skiljer alltså tre divisioner mellan Skiljebo och trion av klubbar man nu ska försöka rubba. För det är väl målet?

- Först och främst är det en grymt häftig och stor bedrift av Skiljebo att ta sig till gruppspelet. Och jag vill verkligen framhäva sättet man gjorde det på. Att besegra J-Södra, som är ett superettan-lag, och göra det på ett sätt att man inte behöver be om ursäkt för segern. Det var nog det bästa laget som gick vidare från den matchen, och då skiljde det två divisioner mellan lagen. Det är fantastiskt, säger Fredrik Hansas.

- Men ja, har man nu slagit J-Södra vill man liksom gå på nästa nivå. För vår unga trupp är det här bara positivt. Det känns verkligen så i truppen, att få gå ut och mäta sig med eliten i Sverige och försöka göra det på vårt sätt. Självklart med stor respekt för motståndarna sett till att det är allsvenska lag. Men många av våra unga spelare vill ta sig dit också, därför blir det häftigt att få en inblick i hur bra spelarna på den nivån är, hur bra man själv är och vad man behöver göra för att ta sig dit.

Nej, det är kanske inte resultaten som är det primära för Skiljebo. Chansen att skrälla finns där, medger Fredrik Hansas. Men det är upplevelsen och erfarenheten spelarna kommer få från att matchas mot allsvenskt motstånd som kommer betyda mest.

- Och jag tror det är helt rätt sätt att se på saken. Jag tror inte någon av oss kommer gå in i matcherna och vara rädd för att förlora utan alla kommer se det som en möjlighet att få mäta sig med några av de bästa spelarna i landet. Oavsett om det slutar med en storförlust eller att vi gör en bra match så finns det massvis med erfarenheter att ta med och saker att lära som man kan bygga vidare på. För oss gäller det att se den stora bilden.

Hur har stämningen varit på träningarna i veckan inför premiären?

- Stämningen är fantastiskt bra. Vi är mitt i försäsongen och det här är ett rejält plus samt ett lyft i den här annars, förstå mig rätt, ganska tråkiga delen av säsongen. Att då få cupen är en morot att träna för och något vi ser fram emot att få uppleva. Utan att kunna varje spelares historia blir nog det här de största matcherna i karriären för många.

Två hemmamatcher mot allsvenskt motstånd. Slutsålt och publikfest?

- Jag hoppas det! Jag vågar kanske inte hoppas på slutsålt… men jag hoppas att så många som möjligt tar sig till arenan och stöttar grabbarna, för det är de värda. De har tagit sig långt redan och förtjänar nu all stöttning de kan få.

Hur många poäng stämplar Skiljebo in på när gruppspelet ska sammanfattas?

- Oj, jag vet inte om jag vågar sticka ut hakan. Framtiden får utvisa det! Haha. Det kanske står någon poäng där, kanske inte. Det är just det här som är häftigt med cupen. Jag har växt upp med FA-cupen och sett skrällar där mindre klubbar från lägre serier slagit toppklubbar. Vi ska gå in med huvudet högt och försöka spela på vårt sätt så gott vi kan. Det ska bli skithäftigt, avslutar Fredrik Hansas.

Skiljebo inleder hemma mot Degerfors på lördag. I andra omgången gästar Elfsborg Iver arena innan gruppspelet avslutas borta mot Gif Sundsvall den 6 mars.

Mötet mellan Skiljebo SK och Degerfors IF börjar klockan 13.00 under lördagen och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.