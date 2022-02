Talangen som ska slå igenom i år: "Målet har alltid varit att få spela inför Bajens supportrar"

Flera lagkamrater har pekat ut Mayckel Lahdo som Bajen-spelaren som har störst chans att slå igenom i år, och nye tränaren Marti Cifuentes har förklarat att han är säker på att yttern kommer bli en viktig spelare för laget. Efter sju inhopp i allsvenskan i höstas är det under 2022 som 19-åringen vill ta nästa kliv.

- Jag försöker göra mitt bästa för att visa vad jag kan och få spela så mycket som möjligt. Jag vill spela ännu mer det här året. Men jag är ödmjuk. Jag försöker bara göra så bra jag kan vid varje tillfälle jag får, varje träning, säger Lahdo.

Hur har det gått hittills i år?

- Ganska bra. Det går framåt. Jag känner att det går bra, men jag har väldigt mycket kvar att lära.

Även om fötterna är kvar på jorden så uppskattar han det beröm som han fått av sina lagkamrater i media.

- Det är jättekul. Det är kul att höra att folk tror på en. Det pushar mig bara framåt. Alla äldre i laget hjälper mig och pushar mig. Jag tar lärdom av alla.

Och från klubben i stort känner han ett starkt stöd.

- De säger att de tror på mig och att de vill satsa på mig. Jag känner att de har min rygg.

Vad är dina första intryck av er nye tränare Marti Cifuentes?

- Jag gillar hans sätt att spela fotboll. Vi ska äga bollen och driva spelet. Det är mycket bollinnehav och hög press. Han är väldigt tydlig med hur han vill spela. Han är väldigt bra.

- Jag känner att han är en tränare som verkligen vill hjälpa varenda spelare.

Hittills har Cifuentes spelat med ett 4-3-3-system i Hammarby och Lahdo har tagit plats som ytterforward till höger. Där ligger han brett i utgångsläget, men ju längre upp i planen han kommer kan han gå i djupled eller ta ett kliv in i planen med bollen vid fötterna.

- Jag gillar systemet och känner att jag kan visa mina kvaliteter i den rollen. Jag gillar att komma mycket en mot en, att kanske bryta in i planen eller gå på genombrott med fart. Jag vill skapa chanser och göra poäng.

I fjol fick Lahdo länge mest matchning i farmarlaget HTFF i ettan, men från omgång 20 och framåt var han en del av nästan alla allsvenska matchtrupper - och det blev sju inhopp.

- Jag började inte så jättebra. Under våren hade jag en liten svacka. Jag gjorde det inte så bra. Men det blev bättre och bättre. Jag började göra det bättre i träning och till slut fick jag spela. Jag fick hoppa in och så.

19-åringen är väl medveten om att han har saker kvar att utveckla för att kunna etablera sig på allvar i Hammarbys startelva.

- Jag märker att det går väldigt mycket snabbare i allsvenskan, att jag behöver bli smartare och mer mogen som spelare. Det jag känner att jag mest behöver träna på nu är hur jag värderar situationer. När jag ska dribbla, när jag ska passa.

- Jag behöver bli mer mogen i mitt spel. Jag ska inte göra juniormisstag, typ försöka dribbla tre-fyra stycken motståndare.

Men fjolåret har gett honom viktiga erfarenheter som han hoppas ska leda till ett ännu bättre 2022.

- Nu vet jag hur det känns att spela i allsvenskan, så jag går in i det här året med ett litet bättre självförtroende.

Lahdo är en av Hammarby-spelarna som tagit steget upp i A-laget via matchning i farmarlaget HTFF. Redan 2020 spelade han mycket i ettan, med dåvarande Frej.

- Det är väldigt bra. Jag har själv kommit upp genom Frej. Efter en bra säsong där fick jag ta klivet upp i A-laget. Det är väldigt bra för unga att få spela seniorfotboll. Och exempelvis nu om jag inte får så mycket speltid framöver så kan jag gå ner till HTFF för att få speltid, så att jag inte bara ruttnar, liksom.

Vad är realistiskt för dig att tro på vad gäller speltid i år, känner du?

- Mitt mål är att spela så mycket som möjligt. Jag vill starta varje match men sen säger jag inte att jag är tillräckligt bra för att det ska hända nu. Det är något jag jobbar för och jag försöker visa att jag klarar av det på varje träning.

2021 innebar inte bara en första smak av allsvenskan för Lahdo, utan också spel inför mycket publik för första gången någonsin. I slutet av september togs publikrestriktionerna bort helt och den 17 oktober spelade Bajen sin första hemmamatch med fullt stöd. Drygt 29 300 åskådare kom till Tele2 Arena.

- Jag kommer ihåg den matchen, den var mot AIK. Det var en väldigt stor match. Jag hoppade in då. Det var sjukt. Det var helt fullsatt… det var riktigt kul, säger Lahdo.

Du hade aldrig spelat inför mycket publik tidigare, va?

- Nej, inte så.

Hur var det?

- I början var jag jättenervös, precis innan jag skulle hoppa in. Jag var helt fylld av adrenalin. Jag var lite nervös, lite rädd. Men jag kände att när jag väl kom in så släppte det.

- Men en sådan match, då var jag lite försiktig. Jag vågade kanske inte göra de där extra grejerna, för jag var lite rädd för att göra fel. Men det är sådant jag lär mig av med tiden.

Lahdo kom till Hammarby som tolvåring och han njuter av att få spela inför det grönvita publikhavet på Tele2 Arena.

- Det är fantastiskt. Det är min dröm att få spela inför våra supportrar. Det har alltid varit mitt mål, ända sedan jag var liten, att få komma upp till Bajens A-lag och att få spela inför supportrarna. Det har alltid varit målet.

Vad har du för ambitioner och drömmar annars, på längre sikt?

ANNONS - Drömmen har alltid varit att nå de största ligorna och de största lagen. Men jag är ödmjuk, jag gör min grej och kämpar på.

- Drömligan är Premier League. Det är mest den ligan jag tittar på. Men sen vet jag inte om den passar min spelstil bäst. Kanske passar jag i La Liga ännu bättre.

Vad tror du om ert lag i år, vad kan ni uppnå?

- Jag tror vi kan vinna varje match. Jag har en tro på att vi kan ta hem SM-guldet, avslutar Lahdo.

Hammarbys möte med Falkenbergs FF börjar klockan 17.30 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.