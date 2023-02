Nanasi frälste MFF - avgjorde sent mot Luleå

Malmö FF vann sin cuppremiär mot Skövde AIK och skulle egentligen bara åka upp till Norrbotten och slå division 2-laget IFK Luleå.

Det visade sig bli lättare sagt än gjort.

Malmö FF slog läger på Luleås planhalva från start, men hade förtvivlat svårt att komma till riktigt heta lägen. Matchens första chans var ett distansskott från Sergio Pena, men det vållade inga större bekymmer för Rasmus Juhani Aspholm.

- Helt rätt av Pena att ta de avsluten. Det kan flera MFF-spelare göra, för att bryta upp Luleås försvarsspel, sa C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez.

Med tio minuter kvar till paus tvingades MFF till ett byte. William Olausson satte in en glidtackling på Sören Rieks och dansken vände och vred på sig i smärtor efter smällen. Ett mindre gruff uppstod samtidigt som medicinsk personal sprang in på planen för att ge dansken behandling. Rieks, som gjorde comeback efter skadefrånvaro, haltade sedan av planen i smärtor och byttes ut. Hugo Bolin byttes in.

Ställningen var 0-0 i paus.

Till matchens andra akt bytte Henrik Rydström in Taha Ali och Anders Christiansen i stället för Emmanuel Lomotey och Busanello. Bortalaget fortsatte att trycka på för ett ledningsmål och med en kvart kvar fick Hugo Bolin ett jätteläge. Rasmus Juhani Aspholm svarade för en ny jätteparad.

- En alldeles fenomenal räddning, sa Fernandez.

Med lite mindre tio minuter kvar av ordinarie tid klev Sebastian Nanasi, som låg bakom allt i cuppremiären mot Skövde AIK, fram. 20-åringen satte dit ett inspel från nära håll.

MFF lyckades sedan hålla undan - trots att man fick avsluta matchen med tio man. Sergio Pena fick sitt andra gula kort i den 85:e minuten. Därmed missar han gruppfinalen mot Degerfors, som besegrade Skövde AIK med 1-0, på söndag.

- Jätteskön känsla. Vi tar tre poäng och de absolut viktigaste. Vi mötte ett Luleå som spelade riktigt, riktigt lågt och de gjorde det bra i 80 minuter innan vi fick hål på dem, säger Sebastian Nanasi till C More.

Före sitt mål hade Nanasi, som nu gjort två mål och en assist på två cupmatcher, bränt flera lägen.

- Jag hade väl inte helt räkningen på hur många skott. Jag var nog uppe i sex-sju innan - det åttonde satt kanske. Det var otroligt skönt att den hittade in innanför stolparna och få det målet, och de tre poängen med oss, säger han till Fotbollskanalen.

Vad betyder det att få den här starten, med alla poäng hittills?

- Jättemycket personligen. Under träningsmatcherna på försäsongen lossnade det inte riktigt helt och jag fick inte till några poäng. Det betyder jättemycket för självförtroendet att det lossar här i svenska cupen.

IFK Luleå-målvakten Aspholm var nedslagen efteråt.

- Man är otroligt besviken. Vi kommer vara i division 1 nästa år. Vi har en otrolig laganda, säger han i C More.

Startelvor:

IFK Luleå: Juhani Aspholm - Osvarsson, Olausson, Linderoth , Johansson Inga, Richards, Vleugels, Fonseca dos Santos, Johnson, H. Drugge, Oliveira Frazao Correia.

Malmö FF: Diawara - Ceesay, Cornelius, Nielsen, Busanello - Lomotey, Pena - Sejdiu, Nanasi, Rieks - Kiese Thelin.

