Publiktryck och skrälltips - Rågsved vill bräcka AIK: "Det kommer bli show"

Svenska cupens andra omgång innebär ofta små mot stora, David mot Goliat. Just det väntar under torsdagskvällen när Hagsätra IP i södra Stockholm fylls till bredden med runt 3000 åskådare. Division 3-laget Rågsveds IF tar emot AIK på hemmaplan i vad som är årets match för föreningen.

För Rågsved, som i år gått starkt i division 3 södra Svealand, är det inte en självklarhet att vara med i varken svenska cupens andra omgång eller spela mot allsvenska storklubbar. Sportchefen Govand Rasoul menar att cupmatchen betyder mycket för föreningen.

- Den här matchen betyder allt för oss, men vi kommer inte bara gå dit och njuta. Vi kommer vilja vinna matchen också. Vi har sålt 3000 biljetter och har satt upp provisoriska läktare. Det kommer att bli show, berättar han för Fotbollskanalen.

Rågsved är en förort i Stockholm som av polisen klassats som ett utsatt område. Fotbollsföreningen spelar en viktig roll i området med 34 ungdomslag, vilket sysselsätter ungdomar i förorten. Torsdagens match blir en lite annorlunda händelse i området.

- Just vår klubb betyder jättemycket för området. Det händer tyvärr mycket skit här, men vi försöker rädda många ungdomar med fotbollen och med läxhjälp och sådär, berättar sportchefen.

Rutinerade anfallaren Fredrik Notice:

- Förhoppningsvis kan det här öppna ögonen och få de att förstå att det finns en chans att spela stora matcher. Sedan vet jag inte hur mycket skillnad en match gör, kanske, kanske inte. De måste nog mer inse själva, men för Rågsved som förening, klubb och förort är det jävligt kul att ett storlag kommer och spelar här. Det är inte alltid sådant händer. Jag tror att det betyder mycket för dem.

Bland alla Rågsved-bor och AIK-supportrar, som kommer att vara på plats för att se matchen, sticker "Gnaget"-supportern och artisten Niklas Strömstedt ut. Han har, ihop med Andreas Johnson, gjort låten "Hagsätra IP", som var Sveriges officiella OS-låt 2012 och som fungerar som Rågsveds inmarschlåt i dag.

- Det kommer bli kul. Det är stort att han kommer, säger sportchefen Govand Rasoul.

Kommer han att sjunga låten?

- Vi ska försöka, men jag tror inte det. Det är kul att han kommer.

När Rågsved lottades mot AIK var det förstås även stor glädje i klubben.

- Vi ville ha AIK, Hammarby eller Djurgården, det bästa tänkbara motståndet. Jag är själv AIK:are och det är huvudtränaren också, så det är många AIK:are i laget, men många är Bajare också, säger sportchefen.

Målsprutan Musa Dibba, som gjort sex mål i år i division 3, håller med.

- Jag blev glad, det är ju inte varje dag man möter AIK. Det händer inte så ofta, det blir första gången. Alla i laget är taggade, säger han.

Dibba har pratat med sin kusin, tidigare Hammarby-anfallaren Pa Dibba, inför matchen. Pa Dibba, som numera spelar med Adana Demirspor i Turkiet, har spelat mot AIK flera gånger och sänkte "Gnaget" med sitt 2-1-mål i vårderbyt 2017 på Friends Arena.

- Vi pratar varje dag och han är glad över att jag ska få möta AIK och få uppleva en sådan känsla med att få möta ett allsvenskt lag. Det kommer att vara mycket folk här, så man kommer att vara lite nervös, då man inte är van vid så mycket publik. Det är en ny grej.

Fredrik Notice kommer också njuta av att det kommer vara mycket publik på plats.

- Det blir fantastiskt. Det var längesedan man hade en sådan stämning. Jag mötte Göteborg och Sirius runt 2015 med Arameisk-Syrianska och Göteborg har ganska bra fans. Det var jävligt kul och sedan har jag spelat mot Stabæk också när jag spelade i Norge. Då var det 4000-5000 på vår hemmaplan. Det ska bli jävligt kul att spela inför lite publik för en gångs skull. Det händer inte så ofta i de här divisionerna, 200-300 personer är stort.

Rågsved planerar samtidigt inte att bara ställa ut skorna och njuta av festen. Rågsved har som bekant gått starkt i division 3 och är på andra plats med sex segrar, ett kryss och en förlust på åtta matcher. Så sent som i fredags vann Rågsved mot Hanvikens SK med 6-3.

Notice ser att Rågsved har möjlighet att skrälla, men inser förstås att det blir svårt.

- Jag tror att det är ganska små (chanser), men sjukare saker har hänt i fotboll. AIK har slagit Barcelona och det var någon som nämnde att Real Madrid åkte ut mot ett division 4-lag i någon cupmatch, så allt kan hända, men det är inte jättestora (chanser). Oddsen ligger väl på 1,11 eller något till AIK.

Sportchefen Govand Rasoul är i sin tur ännu mer optimistisk. Det blir seger.

- Jag hoppas att AIK kommer hit med ett juniorlag eller något och att de underskattar oss. Vi ska gå för det. Jag tror på 2-1 till Rågsved. Jag tror på en skräll.

Ännu är det inte klart hur AIK ställer upp sitt lag, men Fredrik Notice hoppas på att få tampas med AIK:s bästa möjliga backlinje med Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos och Erick Otieno.

- Känslan att sådana lag låter andra, mindre etablerade spelare spela när de möter lag längre ner, men om de ställer upp den backlinjen kommer det vara kul. Jag kommer ändå vinna nickduellerna mot dem oavsett vilka som spelar.

Är du stark i luften?

- Det är väl den styrkan jag har kvar efter 15 år. Jag kan fortfarande hoppa ganska högt, har bra tajming och brukar vinna dem (nickduellerna). Vi har även snabba djupledslöpare, så det brukar ofta bli farligt vid insparkar, säger han.

Hur det skulle vara att få göra det avgörande målet? Det har i sin tur Musa Dibba tänkt på inför den avgörande matchen om en plats i cupgruppspelet 2022.

- Jag har tänkt tanken, och man vill alltid göra det. Det hade varit en bra dag om man hade avgjort. Jag kommer att göra allt för att göra en bra match och försöka göra mål.

Matchen börjar klockan 18.30 och sänds streamat på cmore.se.