Rydströms kritik mot egna laget: "Gamla demoner vaknar till liv"

Malmö FF ledde med fem minuter kvar av ordinarie tid i cupkvartsfinalen mot Djurgården. Då kvitterade Elias Andersson.

Malmö FF ledde med en minut kvar av förlängningen i cupkvartsfinalen mot Djurgården. Då kvitterade Hampus Finndell.

På straffar drog Djurgården längsta strået efter att Isaac Kiese Thelin bommat och Besard Sabovic avgjort.

Efter rysaren var Malmö FF:s tränare Henrik Rydström besviken. Han var även kritisk till sitt lags insats.

- Dålig andra halvlek. De chansar och kliver, vi spelar bara på närmsta spelare och gör det jävligt enkelt för dem. Vi faller in i något som kanske var hösten för Malmö förra året - långa spelavstånd, en och en, backar även om det inte finns hot. Jag förstår spelarna. Det är gamla demoner som vaknar till liv. Det måste jag grotta lite i, säger MFF-tränaren i C More.

Han fortsätter:

- Vi har ledningen med en minut kvar av förlängningen. Det bör vi kunna lösa. En besvikelse, såklart.

Inför cupkvartsfinalen hade MFF en del bekymmer med sjukdomar. Henrik Rydström vill inte skylla nederlaget på det.

- Gabriel (Busanello) var sjuk i veckan och "AC" (Anders Christiansen) har varit sjuk. Sergio (Pena) har varit lite sådär. Men det är så det är, och de har också spelare som knäar. Därför blir det ingen högkvalitativ fotboll i förlängningen. Nej, vi är mer besvikna över… Jag tycker vi blir fega i andra halvlek. Vi tar kliv tillbaka. Det bör vi ordna till, säger han.

I och med uttåget gick inte bara MFF:s cupdröm i kras. Mesta mästarna missar även Europaspel.