TV: AFC vidare till semifinal - avgjorde mot HBK i förlängningsrysare

Sadat Karim sköt kvartsfinalen till förlängning med ett drömmål. Därefter var AFC Eskilstuna starkast och avgjorde i 117:e minuten. - Det känns superbra, säger matchhjälten Gustav Jarl till C More.

AFC Eskilstuna tog i kväll emot Halmstads BK i kvartsfinal i svenska cupen. Efter en jämn inledning av matchen, så tog AFC i första halvlek ledningen. Ferid Ali tog vara på en frispark och skruvade läckert in bollen i mål till 1-0 och ledning i halvtid.

I anda halvlek ville Halmstad annorlunda. Sadat Karim, som i gruppspelet stod för flera viktiga mål för bollklubben, vann under inledningen av halvleken bollen av en motståndare på mittplan och höjde blicken mot mål. Anfallaren tog ett par steg framåt och sköt, från en position några meter in på offensiv planhalva, bollen över Ole Söderberg och in i mål. Ett drömmål var ett faktum, 1-1 likaså på resultattavlan.

AFC Eskilstuna jagade därefter ett segermål, men hade inte tillräckligt med kvalitet i den sista tredjedelen av planen för att få fira ytterligare ett mål. Hallandslaget hade i sin tur också ett par inspel i straffområdet, men utan framgång. Matchen gick därmed till förlängning - samtidigt som båda lagen fortsatte att skapa chanser.

AFC-förvärvet Denni Avdic hade först ett farligt avslut och därefter pressade Gabriel Gudmundsson hemmamålvakten till ett svårt ingripande. Till slut fick AFC in ett avgörande mål. Gustav Jarl tog emot ett inspel i straffområdet och sköt bollen i nättaket till 2-1, seger och avancemang till semifinal.

- Det känns superbra. Man är lite trött, men semifinal mot AIK på Friends nästa helg ska bli fantastiskt, säger AFC:s matchhjälte Gustav Jarl till C More.

AFC Eskilstuna ställs härnäst mot AIK i semifinal i svenska cupen.

Startelvor:

AFC Eskilstuna: Söderberg - Kojic, Rakhmanov, Björkman, Hodzic - Rashkaj, Michel - Ali, Bobko, Jarl - Nnamni.

Halmstads BK: Nilsson - Westerberg, Berntsson, Johansson, Bengtsson - Boakye, Allansson, Silwer, Ahlstrand - Karim, Gudmundsson.