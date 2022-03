TV: Ilska i AIK efter straffsituationerna - Milosevic reagerar på sociala medier

Det var i slutet av den första förlängningshalvleken i cupkvartsfinalen mellan Malmö FF och AIK som det hettade till rejält i vardera straffområde. Först satte AIK-löftet Amar Abdirahman Ahmed igång en kontring där han sprang sig fri mot mål och blev upphakad av MFF-mittfältaren Sergio Peña.

Huvuddomaren Adam Ladebäck valde att inte blåsa straff, vilket skapade ilska i AIK-lägret. Bortaläget får också medhåll av C Mores expertkommentator Erik Edman.

- Amar löper in framför Peña och visst stör han tillräckligt för att det där ska vara straff, säger Edman i sändningen.



Ska det vara straff?

- Det tycker jag. Han (Amar) har läget att rulla in bollen eller avsluta så kommer Peña in på ena sidan och stör foten i det läget.

Edman lägger till:

- Otroligt svår situation för (Adam) Ladebäck att hantera. Det har varit en uppsjö av straffsituationer.

Kort senare fick i stället MFF straff när Nabil Bahoui, enligt Ladebäck, stoppade ett avslut med armen i eget straffområde.

- Bahoui tecknar för att den (bollen) tar på bröstet och studsar ut på armen, säger C More-kommentatorn Åke Unger.



- Jag ser absolut ingen hands där. Den tar först och främst i bröstet på Bahoui upplever jag, fyller Erik Edman i.

Unger igen:

- Det är helt klart att den här straffsituationen kommer att diskuteras. Inte minst utifrån att det varit flera sådana situationer där domaren har friat tidigare.

Veljko Birmancevic satte bollen i mål till 3-2, vilket också blev slutresultatet. MFF är därmed vidare till semifinal, medan AIK är ute ur cupen.

AIK-mittbacken Alexander Milosevic, som missade matchen på grund av skada, gjorde sin åsikt tydlig på Twitter med ett inlägg bestående av enbart gråtskrattande emojis. Milosevic tog ner sin tweet senare under måndagskvällen.

