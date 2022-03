TV: MFF till cupsemi efter förlängningsdrama - Birmancevic straffhjälte efter stora AIK-protester

Djurgårdens motståndare i den ena svenska cupen-semifinalen skulle utses i kväll, när Malmö FF och AIK drabbade samman. I hemmalaget saknades en lätt skadad Anders Christiansen medan gästerna fick klara sig utan avstängde Mikael Lustig och Alexander Milosevic som inte är redo för spel än.

Matchens första stora möjlighet skapades i den elfte minuten. Först hamnade Niklas Moisanders uppspel nästan i gapet på en AIK-spelare i eget straffområde, och men MFF fortsatte anfallet som slutade med att Jo Inge Berget chippade bollen i ribban och ut. Tre minuter senare fick AIK:s Nabil Bahoui dubbla möjligheter men det andra försöket gick strax utanför stolpen.

I den 21:a minuten hittade MFF:s Malik Abubakari en djupledslöpande Sebastian Nanansi, som fick se avslutet blockeras av Sebastian Larsson framför mål. MFF fick mer boll ju längre halvleken led och hade enklare att kombinera sig fram till lägen mot ett samlat försvar. Inom loppet om ett par minuter fick Veljko Birmancevic och Nanasi varsitt halvläge men skotten gick utanför. AIK svarade med en Bahoui-chans innan Nanasi snodde åt sig bollen framför AIK:s straffområde och tvingade Kristoffer Nordfeldt till en svettig räddning.

AIK tog istället ledningen i den 51:e minuten. Ett långt inlägg hittade Zack Elbouzedi i straffområdet, som spelade till Bilal Hussein. Mittfältaren var snabb i tanken och hittade Bahoui som placerade in sitt femte mål i årets cupspel. Sex minuter senare kvitterade MFF. En hörna nådde Lasse Nielsen som fann Abubakari och anfallaren skarvade bollen vidare till Nanasi som stötte in 1-1 från nära håll.

Efter ännu en tilltrasslad situation på en hörna tog MFF ledningen. Denna gången var det Moisander som höll sig framme framför Nordfeldt och bollen rullade långsamt över mållinjen. Den ledningen höll bara i några minuter. I den 76:e minuten drev inhopparen Amar Abdirahman Ahmed upp ett anfall och tog sig läckert förbi MFF-försvaret. Bollen damp ner framför Bahoui som petade in kvitteringen från nära håll.

MFF tryckte på under slutkvarten och hade mest boll, utan att skapa någon het målchans och matchen gick till förlängning. Sergio Peña fick förlängningens första ​målchans när hans distansskott gick via en AIK-skalle till hörna. Momentet senare tvingades peruanen jaga ikapp en Abdirahman som löpt sig fri från mittlinjen. Peña föll och hakade upp Abdirahman, varpå AIK ville ha straff. En straff som uteblev.

- Amar löper in framför Peña och visst stör han tillräckligt för att det där ska vara straff, säger C Mores expertkommentator Edman i sändningen.



Ska det vara straff?

- Det tycker jag. Han (Amar) har läget att rulla in bollen eller avsluta så kommer Peña in på ena sidan och stör foten i det läget.

I den 104:e minuten fick hemmalaget straff till AIK-spelarnas kraftiga protester, efter en situation där bollen hamnade på Bahouis arm. Birmancevic klev fram och blev spelare nummer två i matchen efter Bahoui att komma upp i sex stycken cupmål.

- Bahoui tecknar för att den (bollen) tar på bröstet och studsar ut på armen. Bahoui vill snacka med domaren. Som gärna hade önskat sig möjligheten, tror jag, att kika på den där (situationen) igen, säger C More-kommentatorn Åke Unger.

- Jag ser absolut ingen hands där. Den tar först och främst i bröstet på Bahoui upplever jag, fyller Erik Edman i.

Unger igen:

- Det är helt klart att den här straffsituationen kommer att diskuteras. Inte minst utifrån att det varit flera sådana situationer där domaren har friat tidigare.

När höjdpunkterna visades efter matchen var Edman inte lika säker på att straffen var feldömd.

- Där ser vi att den (bollen) studsar upp (på armen). Jag hade väldigt svårt att avgöra efter flera repriser om det skulle vara straff eller inte, sa han då.

MFF hade god kontroll på den avslutande förlängningskvarten och kunde hålla undan till en förlängningsseger efter denna gastkramande batalj mellan 2021 års två bästa lag.

- Vi var det bättre laget i 120 minuter. De gjorde två mål på individuell kvalitet. Vi var inte vakna och vi var inte på tårna. Det är sent, så vi sov lite. Vi måste göra mål på våra målchanser, men vi gjorde två mål på två fasta situationer. Vi var ett lite bättre lag, men det blev jättejobbigt i slutet. Det är skönt att vinna mot AIK, säger MFF-tränaren Milos Milojevic till C More.

MFF-backen Niklas Moisander till C More:

- Vilken match! Jag tycker att vi gjorde en bra match och dominerade, men de var farliga på kontringar och fasta situationer. Vi gjorde en bra match, men vi skulle vunnit utan förlängning.

AIK:s chefstränare Bartosz Grzelak var, förstås, besviken efter lagets uttåg ur cupen. Han ville inte uttala sig om situationen som gav MFF straffen till 3-2.

- Jag har faktiskt inte hunnit se det efteråt. Jag tycker generellt sett, man pratar om det här med "soft penalties" (billiga straffar)... är man lite osäker i en match av den här digniteten så finns det nog "soft penalties" och inte "soft penalties". Det måste tas i beaktning. Men domaren gör sitt bästa. Det var två bra lag där ute och jag tycker att alla som var här i dag gjorde sitt bästa. Malmö vann, så vi får komma tillbaka starkare från det här, säger Grzelak till C More.

Djurgården väntar MFF på bortaplan på söndag medan Hammarby och Elfsborg möts i den andra semifinalen.

Malmö FF: Dahlin - E. Larsson, Nielsen (K), Moisander, Olsson - Rakip (111'), Nanasi (96'), Peña (102') - Berget (96'), Abubakari (68'), Birmancevic.

Byten: Rieks (68'), Beijmo, Gall (96'), H. Larsson (102'), Chalus (111')

AIK: Nordfeldt - Mendes (utbytt 106'), Karlsson, Papagiannopoulos, Otieno - Ayari (71'), S. Larsson (K), Hussein, Elbouzedi (106') - Bahoui (106'), Stefanelli (90').

Byten: Abdirahman (71'), Björnström (90'), Ring, Ceesay, Atola Meja (106')

Gula kort: Elbouzedi (43'), Abdirahman (98')