TV: Peking till kvartsfinal efter pangmål av Haksabanovic - Blåvitt utslaget

Kamratmöte och gruppfinal i svenska cupen. Söndagens match mellan IFK Norrköping och IFK Göteborg var högintressant på förhand.

Peking var farligast till en början men det var gästerna som tog ledningen. I den 26:e minuten drog Gustaf Norlin till med ett avslut från en position utanför straffområdet efter en hörna och efter att bollen touchat en hemmaspelare hamnade den hos en ren Robin Söder. Blåvitt-kaptenen stötte enkelt in 1-0 i bortre hörnet.

Kort därefter var Blåvitt inte långt ifrån att nicka in 2-0, men Pontus Wernblooms avslut från nära håll gick tätt utanför ena stolpen.

I den 34:e minuten trodde nog alla på plats på Platinum Cars Arena att Norrköping skulle kvittera. Efter att en hörna skarvats i ribban via Blåvitt-keepern Giannis Anestis händer fick Kevin Alvarez öppet mål från en meters håll. Då nickade Pekings kantspringare i ribban, varpå Mattias Bjärsmyr rensade undan och träffade Henrik Castegren i huvudet. Hemmalägret ropade efter straff men domaren Adam Ladebäck friade.

Två minuter senare var Pontus Wernbloom nära att öka på till 2-0 igen. Men den gången räddade Oscar Jansson den tidigare landslagsspelarens klackförsök inne i straffområdet.

Det såg ut att stå 1-0 till Göteborg i paus men i den 45:e minuten bjöd Norrköpings ytterforward Sead Haksabanovic på ett pangmål. Han klev in i planen och dundrade, med några meter fram till straffområdet, upp bollen i bortre krysset.

- När jag kommer in så från vänster så är alltid bortre hörnet ledigt, sa Haksabanovic till C More i paus och log.

- Det var en ganska bra träff. Skönt att vi fick det målet.

Den andra halvleken var händelsefattig. Inget av lagen skapade egentligen några större farligheter, fram till den 85:e minuten. Då sköt inhopparen Abdulrazaq Ishaq i stolpen för Peking efter en kontring.

Matchen slutade 1-1 och i och med det tar IFK Norrköping klivet vidare till kvartsfinal i cupen. Den spelas nästa helg och lottas på Fotbollskanalen under kvällen. Peking slutade på sju poäng i gruppspelet. Blåvitt skrapade ihop fem poäng.

Norrköpings lag: Oscar Jansson - Linus Wahlqvist, Henrik Castegren (Theodore Rask 46), Marco Lund - Kevin Alvarez (Dino Salihovic 46), Alexander Fransson, Isak Bergmann Johannesson, Viktor Agardius - Jonathan Levi (Abdulrazaq Ishaq 70), Samuel Adegbenro, Sead Haksabanovic

Göteborgs lag: Giannis Anestis - Carl Johansson, Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson - Alexander Jallow, Pontus Wernbloom (August Erlingmark 64), Alhassan Yusuf, Simon Thern, Gustaf Norlin (Hosam Aiesh 64) - Tobias Sana, Robin Söder (Kolbeinn Sigthorsson 72)