TV: Skrällen i svenska cupen - AFC Eskilstuna slog ut Norrköping i gruppfinalen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Inför den sista omgången i svenska cupens gruppspel låg både AFC Eskilstuna och IFK Norrköping på sex poäng, där AFC låg före på bättre målskillnad. Peking behövde vinna hemma på Östgötaporten för att vinna gruppen och ta sig till kvartsfinal.

Matchen inleddes svängigt, där gästerna skapade två målchanser på fasta situationer. Bägge gångerna hamnade bollen hos en fri AFC-spelare, man bägge avsluten täcktes undan av IFK-försvarare.

Med ett par minuter kvar av första halvlek tog AFC ledningen. Felix Michel Melki tog upp bollen i planen och passade ut den på kanten innan han fick tillbaka den i straffområdet. Där tog han ett avslut som Isak Pettersson släppte en retur på och då var Samuel Nnamani framme och tryckte in 1-0 för gästerna.

- Det är inte särskilt bra tycker jag. De spelar mycket långbollar och vinner andrabollarna. Vi är svaga i duellspelet, framförallt där bak och de får ner för många bollar och skapar målchanser på. Vi måste vara mer noga med vad vi ska göra med bollen, säger Simon Thern i paus till C More.

Dessutom fick Norrköping Sead Haksabanovic skadad redan i första halvlek. West Ham-lånet satta sig ner i gräsmattan efter en halvtimme och hoppade av planen utan att stödja sig på vänster ben. Efter ytterligare behandling utanför planen ersattes mittfältaren av Jordan Larsson.

Efter lite mer än en timmes spel hittade Simon Thern fram till Kalle Holmberg som avancerade in i straffområdet. Men anfallaren lyckades inte överlista Söderberg, som kom ut bra och fick avslutet på sig.

Norrköping fick tillslut hål på AFC när Kalle Holmberg tog sig in i straffområdet och spelade in bollen. En rensning hamnade hos Alexander Fransson som sköt ett stenhårt skott i ribban. Den returen studade ut till Jordan Larsson som borrade in kvitteringen bakom Söderberg.



Norrköping jagade ett segermål de sista minuterna, men kunde inte komma till någon mer kvalificerad målchans. Därmed är fjolårets allsvenska tvåa utslagna ur svenska cupen redan i gruppspelet, medan nyuppflyttade AFC Eskilstuna tar sig vidare till kvartsfinalen.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Krogh Gerson, Castegren - Smith, Thern, Fransson, Thorarinsson - Skrabb, Holmberg, Haksabanovic

AFC Eskilstuna: Söderberg - Kojic, Hodzic, Rakhmanov, Jarl, Björkman, Bobko, Melki, Rashkaj, Ali, Nnamani