TV: Ssewankambo vittnar om rasism - konfronterade supportrar: "Någon gjorde ett apljud"

Landskrona Bois ställdes under söndagen mot Östersunds FK i svenska cupen. En bit in i första halvlek pausades dock tillställningen. ÖFK-spelare hamnade då i bråk med supportrar, som följde matchen utanför ett stängsel. Det ledde till ett avbrott i matchen.

Bråket utlöstes vid en hörnsituation. Östersunds Isak Ssewankambo skulle slå hörnan, men vände sig sedan om och gick fram till publiken utanför staketet. Ssewankambo såg ut att prata med supportrarna, och fick sedan sällskap av flera lagkamrater. Efter en stund kom ÖFK-målvakten Aly Keita dit för att lugna ner situationen genom att leda bort sina lagkamrater.

- Det här är märkliga scener, säger C Mores kommentator Mats Lilja i sändningen.

- Någonting har sagts här som gör att Ssewankambo springer upp och ger sig in i diskussion med supportrarna. Det är inga trevliga scener. Det är väldigt tråkigt att se. Vi får verkligen hoppas att det här inte spårar ur på något sätt, fortsätter kommentatorn.

I halvtid förklarade Ssewankambo varför han reagerade. Han blev utsatt för rasism.

- Jag går ut för att ta hörnan och det är någon av dem som gjorde ett apljud och jag uppskattade inte det, så jag sa det till dem, säger ÖFK-spelaren till C More.

- Jag kommer inte ens ihåg (vad Ssewankambo sa), jag var så arg. Jag sa till dem att det inte var okej, sedan vet jag inte exakt vilka ord jag använde, fortsätter han.

Ssewankambo kände efteråt stöd, men ville fortsätta spela.

- De (lagkamraterna) frågade vad som hände, och jag förklarade för dem vad som hände. Det var inte mer än så. Jag ville fortsätta matchen, säger han och fortsätter:

- Jag kände stödet från domarteamet, lagkamraterna och motståndarna. Det är ingen som tycker det är okej. Det hör inte hemma på en fotbollsplan. På så sätt kände jag stöd.

C More: Hur var det att spela vidare efter det?

- När vi fortsatte spela tänkte jag inte mer på det. Jag försöker göra det bästa i laget. Vi får ta tag i det efter matchen eller någonting sådant.

Landskrona Bois tränare Billy Magnusson om händelsen:

- Om vi pratar som förening är jag jätteledsen över att höra det. Jag beklagar det alla dagar i veckan. Jag vill be om ursäkt till Isak och Östersund och så vidare. Det hör inte hemma på en idrottsarena om det är sant, vilket vi får räkna med. För min del, som tränare för Landskrona Bois, är jag bara ledsen över att någon med Landskrona Bois-hjärta beter sig så. Det står jag för och jag hoppas att det är läropengar för den personen att sluta upp med sådant. Det hör inte hemma på en fotbollsarena, säger han till C More.

Efter konfrontationen kom matchen igång igen och ÖFK tog sedan ledningen till 1-0, vilket stod sig första halvlek ut. I andra halvlek utökade även Östersund till 2-0 och 3-0, vilket gjorde att laget vann matchen och tog tre poäng.

Östersunds FK ställs härnäst mot Akropolis hemma på lördag i svenska cupen.