TV: Stark comeback av Blåvitt - men IFK ute ur cupen

En stark comeback mot Örebro. Men cupen är över för Blåvitt – och Gais avancerar vidare. - Grabbarna ska ha en jäkla eloge, säger tränaren Poya Asbaghi till C More.

Det utspelade sig ett stort drama då grupp 8, den med Gais, IFK Göteborg, Örebro och Nyköping, spelades klart under söndagen. I Örebro tog ÖSK tidigt ledningen på en straffspark som Viktor Prodell placerade in. Samme Prodell gjorde sedan självmål då han skarvade in Amin Affanes avslut in i egen bur.

Blåvitts glädje varade dock inte länge, för innan första halvleken var slut kom 2-1 genom Johan Bertilsson – och 3-1 genom Daniel Björnquist efter en rejäl miss i kommunikationen mellan målvakten Giannis Anestis och Victor Wernersson.

I den andra halvleken repade dock Blåvitt, som vid det här tillfället var mycket långt från avancemang, mod och satte både en reducering och kvittering. 3-2 kom genom Victor Wernersson som på ett snyggt sätt vände inåt i planen och placerade in bollen idet bortre hörnet. En stund senare stod Patrik Karlsson Lagemyr för en läker soloprestation då han först tunnlade en försvarare och placerade in kvitteringen.

Matchen slutade 3-3 vilket innebär att Gais, som vann mot Nyköping med 4-3, avancerar vidare i cupen.

- Vi gör en bra match och har kontroll på händelserna, sedan blir vi hårt straffade av våra misstag som Örebro förvaltar på ett bra sätt. Tungt att komma in i halvtid och ligga under med 3-1 men vi visste att vi faktiskt hade en chans att vända och vi kände i halvtid att vi gjorde saker bra, att vi skulle fortsätta att jobba med de bitarna. Grabbarna ska ha en jäkla eloge för sin andra halvlek, säger IFK-tränaren Poya Asbaghi till C More.

- Det är tufft i det läget men de nöter på och trycker ner Örebro och vi får välförtjänt in två bollar och vi var nära att till och med göra sista målet. Jag är stolt över killarnas insats ändå

Blåvitt, som förlorade mötet med Gais efter att disciplinnämnden gett Gais segern efter cupskandalen, slutar trea i gruppen. Örebro blir tvåa. Beslutet att tilldöma Gais segern i derbyt kom till efter en rad olika turer där tanken först var att matchen skulle återupptas. Det hela slutade dock med att Gais beslutade sig för att inte spela matchen då målvakten Marko Johansson fått en hörselskada till följd av pyrotekniken, och Tävlingskommittén lämnade, efter att man tillsammans med parterna inte kunnat komma fram till ett nytt speldatum, över ärendet till disciplinnämnden.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Björnkvist, Brorsson, Bertilsson, Prodell, Almebäck, Mårtensson, Granlund, Björkman, Gerzic, Omoh

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Da Graca, Calisir, Wernersson - Affane, Karlsson-Lagemyr, Barny - Abraham, Nygren, Charaisjvili.