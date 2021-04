SVENSKKOLLEN: Anfallaren stekhet - blev cuphjälte med dubbla mål

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

För en tid sedan bärgades ligatiteln. I och med att Nea Salamis besegrades i helgens cupsemifinal kan det snart vara det dags för spelarna i Apollon att lyfta en ny buckla. I och med att matchen slutade 2-1 väntar härnäst säsongens sista fajt. Därefter hägrar välbehövlig ledighet för spelarna i den cypriotiska ligan.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 7/2

Fotbollsmässigt har inte mycket gått i fel riktning sedan Sofia Hagman anslöt till storlaget. På ett individuellt plan har förvärvet från Kristianstad fått gott om speltid, och laget i sig har gått urstarkt. Den fina formen visade inte minst den regerande ligamästaren prov på under helgen, då det blev ny seger. I cupdrabbningen fanns Hagman med på planen.

ENGLAND



Jonna Andersson, Chelsea - 28/0

Inför det andra kvartsfinalmötet med Wolfsburg i Champions League menade Jonna Andersson att det fanns “mycket att förbättra”. Utveckling efterlystes och utveckling blev det. Efter ny seger - Chelsea vann med 2-1 i den första matchen - tog sig engelskorna vidare i turneringen. Efter avancemanget blev det tre poäng i ligan. För motståndet stod tabellnian Birmingham.

Magdalena Eriksson, Chelsea - 27/2

Spelarna i Londonlaget lade inga fingrar emellan i den avgörande stormatchen mot “Die Wölfinnen”. Den tidigare uddamålssegern följdes upp med en 3-0-överkörning, vilket naturligtvis gladde huvudtränare Emma Hayes: “Vi har spelat mot Wolfsburg tidigare och blivit förnedrande. Det här en stor dag för engelsk fotboll”, berättade hon för The Guardian efter drabbningen. Eriksson spelade för övrigt från start i både CL och i den efterföljande ligamatchen.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Efter hennes senaste start i hemmamötet med Aston Villa väntar nu tid med Peter Gerhardssons landslag, där målvakten konkurrerar med Atlético Madrids Hedvig Lindahl och Häckens Jennifer Falk. Förhoppningsvis kan Zecira Musovic få speltid mot antingen USA eller Polen, som Sverige träningsspelar mot den 10 respektive 13 april. Landslagssamlingen fungerar som förberedelse till sommarens OS i Japan.

Nor Mustafa, West Ham - 10/0

Med två segrar på 17 matcher är West Ham jumbo i Women's Super League. Lagets kanske största framtidshopp, Nor Mustafa, har det inte heller så lätt. Borta mot Reading fick förvisso 19-åringen hoppa in, men under säsongen har hon också blivit fast på bänken en del. Trots att hon anslöt till “Hammers” i juli förra året har hon ännu inte debutmålat.

FINLAND



Maja Göthberg, KuPS - 3/1

Cupresan är över för Kuopion Palloseura, men det var inte långt ifrån att bli vidare avancemang för Maja Göthberg och hennes medspelare. I semifinalen mot Åland United var det till slut bara ett mål som skiljde lagen, då drabbningen slutade 4-3. Den svenska försvararen spelade från start, men byttes ut med minuter kvar av den andra halvleken till förmån för finskan Anni Hartikainen.

Cassandra Korhonen, Åland United - 4/5

“Det känns bra förstås att vara i final, absolut”, sade Uniteds Anna Westerlund till Åland Radio efter vinsten i semin mot KuPS. Men det var inte Westerlund som var den största anledningen till att det härnäst blir final mot PK-35 Vanda, utan en viss svenska. Med dubbla fullträffar sänktes motståndarlaget av Korhonen, som än så länge har ett snitt på över ett mål per match. Anfallaren kom för övrigt till sin nuvarande klubb från svenska Uppsala inför säsongen.

FRANKRIKE



De två svenskorna missade först Fleurys möte med Bordeaux efter att båda dragits med skadebekymmer. I förra veckan kom återigen ingen av dem kom till spel, men det gjorde å andra sidan inte någon av deras lagkamrater heller. Enligt France Football sköts nämligen bortamatchen mot Paris FC upp, då flera i hemmalaget drabbats av covid-19.

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Lagets match sköts upp.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 5/1

Lagets match sköts upp.

ITALIEN



Lina Hurtig, Juventus - 20/9

Likt resterande lag i Serie A hade Juve spelledigt under veckan som gått. Till skillnad från en hel del av spelarna i ligan väntar inte en kort tids uppehåll från matchande för Lina Hurtig. Den offensiva stjärnan är uttagen till det kommande landslagslägret, där Sverige träningsspelar två gånger om. I klubblaget väntar härnäst tabelltrean Sassuolo.

Linda Sembrant, Juventus - 24/4

En annan bärande Juventus-spelare som nu åker iväg med Peter Gerhardssons landslag är mittbacken Linda Sembrant, som är i fin form. I den fullständiga förnedringen av Bari häromveckan stod försvarskuggen för sitt tredje ligamål för säsongen. Dessutom har hon med sitt lugn bakåt bidragit till att den regerande ligamästaren toppar tabellen och redan vunnit en titel: den italienska supercupen.

Marija Banusic, Roma - 6/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 6/0 nollor

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jonna Dahlberg, Florentia - 17/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Sara Nilsson, Florentia - 16/2

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Emelie Helmvall, Bari - 17/5

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

Jenny Hjohlman, Napoli - 16/1

Laget hade spelledigt under den gångna veckan.

NORGE

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Sedan en tid tillbaka är norskornas Champions League-äventyr över. Därmed har det varit fullt fokus på den stundande ligastarten, som är tänkt att äga rum i maj. Efter segrar sex år i följd slutade Lillestrøm 2020 på en överraskande femteplats i tabellen, med nio poäng upp till förstaplacerade Vålerenga. Alltså finns det sannolikt en del revanschlusta i spelartruppen inför den kommande säsongen.

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 0/0

Den norska ligan startar i maj.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Den norska ligan startar i maj.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

Den norska ligan startar i maj.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

Den norska ligan startar i maj.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 15/0

Försvararen hade det lugnt i och med att hon vilades i lagets cupmatch på grund av en skada. På andra håll var det desto stökigare. Enligt TT patrullerade ungefär tusen demonstranter i en virusprotest längs Sankt Gallens gator under fredagskvällen. Samtidigt orsakade de skador på hus - och när polis blandades in kastades det alltifrån bensinbomber till blomkrukor. Polisen valde därför att använda tårgas och gummikulor.

“Jag hade inte hört om det så mycket, men tycker att det är tråkigt att höra, speciellt när det inte är fredliga demonstrationer. När det blir skador på hus och dylikt. Så jag hoppas att det var mer en engångsföreteelse och att det inte kommer bli några sådana demonstrationer i Lugano”, lät Andersson meddela Fotbollskanalen under lördagen.

Skottland

Julia Molin, Glasgow City - 1/0

I söndags kunde inte det skotska coronaläget stoppa Glasgow City - eller Julia Molin - från att spela ligafotboll igen. I Edinburg mot Celtic kom lagen till spel, vilket slutade med klar bortaseger. Då det blev tre poäng för den tidigare Avaldsnes- och Sassuolo-spelarens gäng är man fortsatt med i toppen av tabellen. Däremot toppas den inte av de svartklädda, utan av Rangers. Stadsrivalen leder ligan på bättre målskillnad.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 20/13

Tack vare två framspelningar av Olga Carmona blev det 2-0-seger i mötet med tabelljumbon Deportivo för sisådär en vecka sedan. Omkring sju dagar senare, i söndags, var det ny drabbning på schemat - mot ett nytt bottenlag. I norra Spanien var det “svenskmöte” mellan Real och Lova Lundins Logrono, vars lag föll klart. I segern över Lundins lag stod Asllani för ett av Reals fyra mål.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 24/7

Samtidigt som den berörda spanjorskan fixade vinsten mot “Herculinos” med dubbla assist, skickade Sofia Jakobsson in ett av de två målen. I den efterföljande bortamatchen blev det ingen fullträff från Jakobssons sida, men det gjorde inte så mycket. Det blev ju vinst ändå och tredjeplatsen befästes därmed. Huvudstadslaget har en poäng upp till tvåan Levante.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Ligan är igång för fullt och snart väntar tid med landslaget. Tidigare har hon tagit emot priset för Sveriges bästa fotbollsspelare två gånger samt har ett flertal mästerskapsmedaljer. Men Hedvig Lindahl är inte säker på att hon kommer erbjudas några anställningar efter att hon lagt fotbollsskorna på hyllan: “Jag känner inte att det är givet att alla vill synas med mig”, har hon berättat i en längre intervju med Fotbollskanalen.

Julia Karlernäs, Sevilla - 11/0

I och med flytten från damallsvenskan till Andalusien blev Julia Karlernäs den första svenskan att spela i Sevilla, både på herr- och damsidan. Däremot har inte ännu inte blivit den första att måla för den spanska storklubben, men det är egentligen inte så värst märkligt. I fjol stod hon för fem baljor på 22 matcher i Piteå, där tre av fullträffarna kom på straff.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

När hon kritade på för sin nya klubb - och därmed lämnade Piteå - skrev hon på Instagram att hon var “väldigt glad”. Även om det inte blivit så värst mycket till speltid är hon nog fortsatt belåten med sin tillvaro i Spanien - åtminstone sett till väderleken. Samtidigt som det för tillfället är runt noll grader i Norrbotten är det varmt nere i södra Europa, där det brukar bli ordentligt hett under sommarmånaderna.

Lova Lundin, Logrono - 3/0

Det nedfyttningshotade laget spelade förvisso på hemmaplan, men inför mötet med Real Madrid var det nog inte många som väntade sig seger. Och tur var väl det, då motståndaren från huvudstaden tämligen enkelt avfärdade Lundins bottengäng. Anfallaren från Borlänge hoppade in i matchen efter en dryg timma.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 7/0

Det var onekligen viktiga poäng som stod på spel mellan Espanyol och Real Betis, som båda slåss om överlevnad i tabellens nedre regioner. Således var nog inget av lagen belåtet med att drabbningen slutade 0-0. Nicole Odelberg Modin fanns för övrigt med från start i ångestmötet.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 13/6

Viktoria Plzen blev det fjärde laget i ordningen att åka på däng av Slavia Prag sedan ligan drog igång igen för lite mindre än en månad sedan. Borta i västra Tjeckien var matchen redan över innan huvuddomaren ens hade blåst av den första halvleken, då Slavia redan skickat in fem mål. Ytterligare tre fullträffar, varav två från Mia Perssons sida, skulle hinnas med från gästernas håll innan matchen var till ända. Serieledaren vann med 8-0.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 23/4

Med de båda svenskorna från start vann den tyska segermaskinen med uddamålet nere i Malmö - och därmed var saken klar: semifinalspel väntar i Champions League. Efterspelet präglades däremot inte av några glädjeyttringar från Bayerns sida. I stället var det Rosengård-tränaren Jonas Eidevall som stal rubrikerna genom att yrka på ett införande av VAR på fasta situationer. Uttalandet läser du här.

Hanna Glas, Bayern München - 25/1

Efter den avslutande kvartsfinal-vinsten över Rosengård spelades det en stormatch hemma på tysk mark. Wolfsburg, som tog sin fjärde ligatitel i följd förra året, tog emot Hanna Glas och Amanda Ilestedts Bayern i DFB Pokal-semifinal under söndagen. Då värdemätare slutade i hemmaseger föll Bayern för första gången den här säsongen. Glas spelade bägge matcherna.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 9/4

Inför förra veckans CL-kvart mot Sand fick Rebecka Blomqvist in bollen i mål, samtidigt som hennes lag segrade. Mot Chelsea lyckades inte den tidigare damallsvenska anfallaren bli målskytt, och inte heller kunde tyskorna vända på 1-2-resultatet från det första mötet mellan lagen. Brittiskorna besegrade nämligen Wolfsburg med klara 3-0. Blomqvist spelade från start, men byttes ut med en dryg kvart kvar av ordinarie tid.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 19/2

Det var en vecka med tudelade resultat för spelarna i det grönklädda storlaget. Efter uttåget ur Champions League, slog Rolfö och hennes medspelare Bayern i cupsemifinal under helgen. Alltså blev det ett uttåg och ett avancemang för Wolfsburg. Ur Bundesliga-synpunkt ser det dock dystert ut; bakom Bayern är man tvåa med en distans till ettan på fem poäng.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

När hon var tillbaka i målet mot Freiburg (Lind petades under en period till förmån för slovenskan Zala Mersnik) blev det tung förlust med uddamålet. Möjligheten att hålla nollan i nästkommande match är, som tur är, tämligen stor. Den 18 april väntar nämligen sistaplacerade Duisburg på hemmaplan. Tabelljumbon har inte segrat sedan årsskiftet.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 0/0

Säsongen startar i maj.

Julia Roddar, Washington Spirit - 0/0

Säsongen startar i maj.