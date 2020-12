Svenskkollen: Dröminsatsen - hoppade in och blev målskytt

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Matilda Abramo är fortsatt knäskadad: “Idag är första dagen jag får springa! Äntligen! Nu är det fokus på löpning och att fortsätta bygga upp musklerna i benet”, skriver hon i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 8/0

Efter 3-0-segern över Geroskipou på hemmaplan innan landslagsuppehållet tog Filippa Walléns lag tre nya poäng mot Ermis Apollon under söndagen. Efter matchen - som den svenska ytterbacken sin vana trogen spelade från start i - toppar laget tabellen med fem poäng mer än andraplacerade Omonia Nicosia.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 8/1

För en tid sedan vann Limassol-klubben mot Swansea med 3-0 i kvalet till Champions League. Multiplicerar du det resultatet med fem får du helgens segersiffror: 15-0. Trots den helt sanslösa målfabrikationen noterades varken Filippa Wallén eller Klara Folkesson för någon fullträff. Den sistnämnda spelade från start i försvaret.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 9/1

Den tidigare Hammarby- och Djurgårdsspelaren är inte bara en nyckelfigur i det svenska landslag som spelade sin sista EM-kvalmatch i tisdags, hon är dessutom lagkapten i Chelsea. För insatserna i såväl den blågula som den helblå tröjan fick Magdalena Eriksson för en tid sedan ta emot Diamantbollen, som årligen ges ut till den bästa spelaren på damsidan. “Jag har jobbat otroligt hårt för att komma dit jag är i dag”, berättade backklippan, som i Chelseas derbymatch mot West Ham oturligt skickade in bollen i eget mål.

Jonna Andersson, Chelsea - 9/0

Ytterbacken vann inget pris när fotbollsåret 2020 summerades häromveckan, men kunde ändå glädjas av andra anledningar. I 6-0-segern över Slovakien slog Jonna Andersson till med sitt första landslagsmål på över 50 A-landskamper och när Nor Mustafas West Ham stod för motståndet i helgen inkasserade det blåklädda av Londonlagen tre nya poäng. Försvararen spelade hela matchen.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

United fortsätter att gå starkt i Women's Super League. Birmingham-laget Aston Villa kunde förhållandevis enkelt avfärdas efter mål av Leah Galton och Ella Toone på Bescot Stadium. Ännu en gång tvingades Lotta Ökvist sitta på Manchester United-bänken hela matchen. Senaste gången försvararen fick speltid var i mitten på oktober.

Nor Mustafa, West Ham - 4/0

I mötet med Charlton Athletic, vars supporterbas är som mest koncentrerad till Storlondon-stadsdelen Greenwich, startade Mustafa längst fram i tränare Matt Beards elva. 45 minuter senare klev hon av planen utan att ha gjort vare sig något mål eller någon assist. Då hon inte fick någon möjlighet till speltid blev hon även poänglös i söndagens bortamatch mot Chelsea på Kingsmeadow.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Seger igen och ordentligt känn på topplagen i tabellen, men någon Julia Spetsmark syntes inte till under Fleurys senaste ligamatch mot Guingamp. För den västvärmländska lokaltidningen Arvika Nyheter berättar anfallare att anledningen till frånvaron är en skada: “Jag vred till min fot under en träning”, säger hon. Det matchvinnande målet under helgens match stod fransyskan Lea Le Garrec för.

Marija Banusic, Montpellier - 6/3

Den skadedrabbade 25-åringen slog till med dubbla mål i september månads ligamöte mellan Soyaux och Montpellier. Senast mot Issy höll sig mittfältaren framme igen. Ungefär en kvart efter sitt inhopp i den andra halvleken, det vill säga i den 75:e minuten, skickade Banusic in 2-1 efter passning från målglada Lena Petermann. Den tyska framspelaren fastställde slutresultatet genom att sätta 3-1 bara minuter efter svenskans ledningsmål.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 10/1

Även om C More-experten Lotta Schelin på förhand menade att Sembrant borde tilldelas Diamantbollen blev det som känt inget pris till landslagsförsvararen denna gång. En klen tröst i sammanhanget: tre nya poäng i klubblaget och fortsatt ligaledning. Tre poäng är alltjämt gapet mellan Turin-laget och rivalen AC Milan, som finns på andra plats i Serie A-tabellen.

Lina Hurtig, Juventus - 5/1

Efter att ha skadat knät under matchen mot Florentia tvingades Hurtig stå över landslagssamlingen och mötet med Slovakien som avslutade kvalet till sommarens EM-slutspel i England. I helgen var hon dock tillbaka på planen. Med lite drygt 20 minuter kvar av tillställningen mot Napoli gavs hon möjligheten till ett inhopp och var därmed på planen samtidigt som Cristiana Girella skickade in matchavgörande 2-1.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 4/0 nollor

Camilla Forcinella, Katja Schroffenegger och Stephanie Öhrström har alla någon gång under hösten fått chansen att stå mellan stolparna och således petat två konkurrenter. I lördagens match mot Milan var det den sistnämnda av de som fick vakta målet - och dessvärre inte hålla nollan. Motståndaren från modestaden segrade efter att Öhrström släppt ett avslut från Giorgia Spinellis förbi sig efter bara åtta spelade minuter.

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Försvararens lag har gått starkt sedan ligapremiären hemma mot Roma i augusti månad. Efter sju segrar på nio försök återfinns de grönklädda på en tredjeplats i tabellen bakom ettan Juventus och tvåan Milan. För att rikta fokus mot Brundin har hon dessvärre haft det kämpigt med att få kontinuerlig speltid. Likt cupmatchen innan landslagsuppehållet blev det mot Bari inga minuter på planen för 23-åringen.

Jenny Hjohlman, Napoli - 8/1

Det som till en början såg ut att sluta i en jätteskalp mot ligaledaren och tre viktiga poäng i bottenstriden blev till en snöplig uddamålsförlust. Efter att ingen mindre än Jenny Hjohlman spelat fram till lagkamrat Sarah Huchets 1-0 vände Juventus på steken - men det dröjde till den andra halvleken. Genom mål av bland andra Maria Alves kunde “Den gamla damen” sno åt sig de tre poängen.

Sara Nilsson, Florentia - 8/0

Det har inte riktigt gått vägen denna säsong. Sedan Nilsson kom tillbaka från sin skada har hon förvisso fått gott om speltid, men det går inte riktigt att hävda att anfallaren har tagit vara på chanserna som givits. Trots att Coppa Italia dessutom kommit igång efter en del covid-strul har hon ännu inte målat, söndagens bortamöte med Roma inkluderat. Hallänningen får ta nya tag i veckan.

Jonna Dahlberg, Florentia - 10/2

Håller mittfältaren på att slå igenom i sin italienska klubb? Kanske det. Om inte stortrivs hon i varje fall med tillvaron. “Jag tycker allt är väldigt kul och jag utvecklas mycket. Laget är fantastiskt och alla är väldigt seriösa, vilket jag gillar”, berättade Dahlberg för Fotbollskanalen efter att hon slagit till med dubbla mål mot Cittadella. I helgens 1-1-kryss i Rom fick hon hoppa in i den 72:a minuten.

Emelie Helmvall, Bari - 10/2

Mot giganten Juventus gjorde Emelie Helmvall sitt första mål för säsongen, men trots fullträffen är hon långt ifrån nöjd med hur hon och hennes omgivning har presterat. "Det går inte bra för laget", har en kritisk Bari-stjärna sagt till norrländska NSD om de svaga resultaten och platsen som nästjumbo som blivit konsekvensen. Nyckelspelaren fanns med från start mot Sassuolo under söndagen och fick återigen nöjet att bli målskytt. Dock föll Bari med 4-2.

NORGE

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Spridningen av corona inom den norska klubblagsfotbollen avtog inför slutomgången och matcher kunde spelas, men någon speltid blev det som vanligt inte för Louise Högrell. Med tanke på att hon endast fick speltid i cupmatchen mot andradivisionslaget Amazon Grimstad är en flytt för målvakten inför nästa säsong långt ifrån en omöjlighet.

Julia Molin, Avaldsnes - 5/0

Laget från den medeltida orten med samma namn hade chansen att skrälla till sig en ligaseger. Så blev det dock inte. Trots att bara en poäng och bättre målskillnad skilde Molins Avaldsnes från ettan Vålerenga och tvåan Rosenborg inför avslutningen blev till slut föreningen trea i Toppserien. De två toppkonkurrenterna segrade nämligen, och då spelade svensklagets resultat ingen roll.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 16/0

Det blev inget nytt ligaguld efter sex titlar i följd inför denna säsong - ändå kan Cathrine Dahlström och hennes lagkamrater i LSK få lyfta en buckla till helgen. Det då Vålerenga och svenskans gäng drabbar samman i den final av norska cupen på söndag. När cupfinalen avgjordes i fjol mellan precis samma lag som i år drog Lillestrøm det längsta strået genom att vinna med 5-1.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Efter hela elva säsonger i damallsvenska Piteå lämnade trotjänaren Emelie Lövgren klubben för ett äventyr i norsk fotboll. När säsongen nu summeras kan 30-åringen med rak rygg ta av sig skorna och njuta av välförtjänt ledighet. Hon spelade dock inte den avslutande matchen mot huvudstadslaget Vålerenga, men 18 framträdanden tyder ändå på att hennes insatser har varit goda under säsongen.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/2 nollor

Framtiden ser ljus ut för Moa Edrud. Mot slutet av året har hon fått allt mer speltid - och visat prov på god karaktär, eller galenskap, beroende på hur man vill se på det. Hur som helst var den uppmärksammade skadeincidenten ett tecken på att målvakten gärna står mellan stolparna allt oftare framöver. Edrud har tidigare gjort framträdanden för det svenska F00-landslaget.

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 18/5

Anfallaren har gjort sina sista minuter i Lyn. Efter Toppseriens sista omgång byter nu Löfwenius Veum till Lillestrøm, där hon kommer bli lagkamrat med ett bekant ansikte. Förutom Hammarby-profilen Cathrine Dahlström som redan finns i laget har Camilla Linberg bestämt sig för att byta Lyn mot LSK. Det skriver den förstnämnda klubben på sin hemsida.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 9/2

För ett antal veckor sedan agerade landslagskuggen segerorganisatör för sitt Real Madrid genom att assistera till matchens enda mål mot Athletic Bilbao. I spansk press hyllades Jakobsson efter matchen med att hon ”slet ensam mot världen i försvar och anfall.” Helgens insats kan mycket väl ge upphov till liknande rubriker. Det då hon gjorde ett mål och en assist mot Sevilla på hemmaplan. Matchen slutade i Madrid-seger.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 9/8

Under galan “Fotbollsåret 2020” blev Kosovare Asllani utan pris - något en lokaltidning i hennes hemort Vimmerby ansåg var skrällartat - och när hon spelade från start i sitt klubblag under förra veckan klev hon av planen mållös. Till följd av det leder nu Atlético Madrids brasilianska Ludmila skytteligan i den spanska ligan på nio gjorda mål, ett mer än Asllani. Härnäst väntar tabellsexan Levante.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Svenskan är alltjämt skadad, men kan ändå vinna ett prestigefyllt pris. Det då Lindahl är nominerad till utmärkelsen årets målvakt på fotbollsorganet Fifas The Best-gala, som går av stapeln på onsdag om en vecka. Landslagsmålvakten konkurrerar med Chelseas Ann-Katrin Berger, Lyons Sarah Bouhaddi, PSG:s Christiane Endler, Chicago Red Stars Alyssa Naeher och Manchester Citys Ellie Roebuck.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

I veckan är det äntligen dags för Mia Persson och hennes lagkamrater i Slavia Prag - Champions League-spelet ska inledas. Efter lottningen i slutet på november stod det klart att den regerande ligamästaren börjar med att resa till Florens för match med Fiorentina, för att därefter möta italienskorna på hemmaplan i Prag. Till följd av ett större antal inspelade rankingpoäng är 30-åringens lag seedat i jämförelse med Serie A-laget.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 10/3

Efter att en Leverkusen-spelare testat positivt för covid-19 tvingades samtliga spelare till två veckors karantän. Till följd av det spelades aldrig matchen mot Bayern innan uppehållet, som den var tänkt att göra. Nu har dock mötet mellan lagen genomförts. Utgången: München-seger, 1-0, och ny start för givna Amanda Ilestedt.

Hanna Glas, Bayern München - 9/1

Bayerns tyske huvudtränare Jens Scheuer gav Hanna Glas nytt förtroende genom att starta med svenskan i förra veckans ligamatch. “Det har verkligen betytt mycket. Jag växer med ansvar och har tagit de chanser jag fått. Det är jättekul, det blir roligare när du känner att du får förtroende från ledarhåll. Jag uppskattar det jättemycket”, har hon tidigare sagt till Fotbollskanalen om den generösa mängden speltid.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 5/0

Den senaste tiden har varit utmanande för Fridolina Rolfö, som i Champions League drabbades av en hjärnskakning. Den höll henne borta betydligt längre än befarat - ändå fick hon på “Fotbollsåret 2020” för två veckor sedan ta emot priset Årets forward. Väl tillbaka i klubblaget efter glädjen över utmärkelsen och tiden tillsammans med landslaget fick Rolfö spela från start i 3-1-segern över Duisburg.

SCHWEIZ

Sedan en rad spelare i Hanna Sjöströms och Wilma Anderssons Lugano testat positivt för coronaviruset covid-19 tvingades samtliga spelare till karantän. Till följd av det kunde inte lagets möte med St. Gallen, som var tänkt att spelas i söndags, genomföras. Det skriver schweiziska RSI Sport.

Wilma Andersson, Lugano - 8/0

Ingen match har spelats.

Hanna Sjöström, Lugano 9/0

Ingen match har spelats.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 24/5

Den finska ligan är avslutad.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Den finska ligan är avslutad.