SVENSKKOLLEN: OS-special - status på de svenska spelarna inför turneringen

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Säsongen är avslutad.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

Säsongen är avslutad.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 33/2

Det var på flera sätt inget jättebra genrep inför OS som Sveriges stod för mot Australien i mitten på juni: matchen slutade 0-0 och under den första halvleken tvingades Magdalena Eriksson utgå skadad. Efter matchen meddelade dock landslagsläkaren Mats Börjesson att skadan på backklippan, som är kapten i regerande ligamästaren Chelsea, inte kommer hindra henne från spel i sommarens turnering i Japan.

Jonna Andersson, Chelsea - 34/0

Strax innan den berörda kryssmatchen nere i Kalmar, ställdes Sverige mot Norge. Då fick Jonna Andersson bytas ut med en befarad skada. Som tur var lämnade Peter Gerhardsson lugnande besked efter drabbningen: "Det var någon kramp som hon haft förut. Hon känner igen det, så det ska inte vara någon fara", berättade han för Fotbollskanalen.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Det blev två matcher och två hållna nollor mot West Ham och Aston Villa för Zecira Musovic, som till en början var reserv till den kommande OS-turneringen. När Fifa nyligen meddelade att trupperna utökas från 18 till 22 spelare betyder det dock att målvakten får åka med landslaget. "Vi i Sverige har tillsammans med andra nationer lagt ner ett aktivt och hårt jobb i frågan", sa landslagschefen Marika Domanski Lyfors i en kommentar i samband med att beskedet föll.

Nor Mustafa, West Ham - 13/1

Säsongen är avslutad.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 12/3

I en dryg månad hade den finska högstaligan sommaruppehåll, men i förra veckan var fotbollen från den bästa serien på damsidan tillbaka. För KuPS del innebar det ytterligare en seger, då nykomlingen Helsingin Palloseura avfärdades med 4-1. Maja Göthberg fanns med från start.

Cassandra Korhonen, Åland United - 14/14

Även för förra säsongens mästare betydde återstarten tre betydelsefulla poäng. Men den första matchen efter uppehållet kunde slutat annorlunda. På hemmaplan i Mariehamn var det nämligen gästerna som skickade in det första målet redan efter en minut. Som tur var kom dock Cassandra Korhonen till undsättning. Efter dubbla mål av anfallaren kunde United till slut vinna med 3-1.

- Alla poäng är viktiga nu i jakten på att vara i toppen, så jättebra start, berättade svenskan efter matchen i en intervju med Ålands Radio.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Säsongen är avslutad.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 10/1

Säsongen är avslutad.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Med anledning av att hon tackade nej till att att ansluta till samlingen med landslaget tidigare i juni, så blev det inga minuter på planen för Lina Hurtig mot vare sig Norge eller Australien. När förbundskapten Peter Gerhardsson presenterades sin OS-trupp fanns däremot Hurtig med, som under den nu avslutade italienska klubblagssäsongen gjorde det bra. Den offensiva 25-åringen fick gott om speltid och lyckades dessutom leverera gott om poäng.

Linda Sembrant, Juventus - 27/4

Säsongen är avslutad.

Marija Banusic, Roma - 9/1

Säsongen är avslutad.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 7/0 nollor

Säsongen är avslutad.

Sophie Brundin, Sassuolo - 6/0

Jonna Dahlberg, Florentia - 22/2

Säsongen är avslutad.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

Säsongen är avslutad.

Emelie Helmvall, Bari - 22/6

Säsongen är avslutad.

Jenny Hjohlman, Napoli - 20/1

Säsongen är avslutad.

NORGE

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 7/4

Den snöpliga uddamålsförlusten mot Kolbotn under onsdagen följdes upp med en total islossning på hemmaplan för Arna-Bjørnar, som inför den drabbningen hade förlorat fem av sina sex inledande matcher i ligan. På Arna Idrottspark i Bergen segrade hur som helst tabellåttan med 3-0. Den tidigare Dif-kaptenen vann matchen åt sitt lag genom att göra samtliga mål.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 5/1

Samtidigt som nyförvärvet från allsvenskan agerade stor segerorganisatör med sitt hattrick, lyckades Emelie Lövgren och övriga försvarare se till att hålla tätt bakåt matchen igenom. Det blev en hållen nolla, men motståndaren Avaldsnes gjorde sitt för att försöka få in en reducering under den andra halvleken. Bland annat avlossade gästerna skott från distans vid ett par tillfällen.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 5/1 nollor

I och med att det var Edrud - och inte lagets nyförvärv Guðbjörg Gunnarsdóttir - som fick chansen från start i lördagens fajt, spikade hon igen för första gången i ligan den här säsongen. Men det kunde dock blivit åtminstone ett insläppt mål. Efter en dryg timme spelad kom hon nämligen ut fel på en hörna och Avaldsnes Robyn Decker lyckades inte få ner bollen under ribban, utan nickade över mål från nära håll.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 4/2

Ur ett svenskt perspektiv var lördagen en bra dag i norska Toppserien. Förutom att Mia Jalkerud bombade in trippla baljor skrev även en annan anfallare, Mimmi Löfwenius Veum, in sig i målprotokollet. Det var i norska Lilleström som forwarden gjorde ett av fyra LSK-mål.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 5/0

Zara Jönsson, Stabæk - 7/1

Trots att den forne Halmstads BK-spelaren nätade sent i mötet med Lyn och att tränare Per Inge Jacobsen var belåten efteråt, så betydde fullträffen "bara" en inspelad poäng. Den poängen kan dock komma att bli viktig i framtiden för bottenlaget, som i nuläget ser riktigt sargat ut. På de två senaste matcherna har man släppt in nio mål och gjort noll.

Kim Sundlöv, Stabæk - 4/0

Backen hade, som resten av hennes medspelare, det inte särskilt trivsamt under helgens match mot Lillestrøm. Däremot hade en av hennes lagkamrater det nog tuffare än någon annan. Efter att Vålerenga besegrat nästjumbon med 5-0, skickades ligadebutanten Selma Panengstuen, 18, in från start i mål mot LSK. Då släppte hon fyra bollar förbi sig.



- Det är alltid kul att debutera, men tråkigt att förlora med 4-0 i dag. Det är kul att möta ett så pass bra motstånd, för då vet du som målvakt att du får något att göra, sa den unga målvakten efter matchen till tidningen Budstikka

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 4/0

Turen har vänt efter den totala mardrömsinledningen med sex nederlag på raken. Nu har det i stället blivit på två raka vinster för Kolbotn, som tagit sina segrar med minsta möjliga marginal. Förra onsdagen blev det först tre poäng mot Arna-Bjørnar efter att Nathalie Jørgensen frälst hemmalaget i slutskedet och några dagar senare blev det 1-0 borta mot Lyn. Elma Junttila-Nelhage spelade från start i bägge matcherna.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 25/0

Säsongen är avslutad.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 12/2

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 30/17

De senaste åren har Asllani växlat upp och blivit landslagets kanske främsta spelare. Under klubblagssäongen i Real - som hon nyligen förlängde med efter en tid av ovisshet - har hon dessutom var framstående med ett målsnitt på över en fullträff varannan match. Om hon gör det lika bra som i VM för två år sedan, där det blev tre mål och två assist, kan sommarens OS komma att bli trivsam för svensk del.

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 34/8

Likt landsmaninnan i klubblaget har Jakobsson en fin säsong bakom sig. Det kanske bästa kvittot på det är att hon nu är klar för en viss tysk storklubb. Bayern München bekräftade nämligen på sin hemsida i förra veckan att Sofia Jakobsson lämnar den spanska huvudstaden för en flytt till södra Tyskland. I och med övergången blir hon lagkamrat med en annan svenska, ytterbacken Hanna Glas.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 17/5 nollor

Efter att hon fått covid-19 och därmed missade en rad matcher i Atlético stod hon för en stark avslutning på säsongen. Under de fyra sista matcherna plockades maximala tolv poäng och i två av de fajterna höll målvakten nollan. Det är alltså en formstark Hedvig Lindahl som åker med till Tokyo. Men blir den turneringen hennes sista? Inte omöjligt. Svenskan fyllde 38 i april och verkade redan förra sommaren inte säker på om hon skulle fortsätta i landslaget.

Julia Karlernäs, Sevilla - 19/0

Säsongen är avslutad.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 2/0

Säsongen är avslutad.

Lova Lundin, Logrono - 11/1

Säsongen är avslutad.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

Säsongen är avslutad.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 21/8

Säsongen är avslutad.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 32/3

Fotbollskanalen i början på juni.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 29/4

Trots att det blev fler ligamatcher under hösten och våren än under de två tidigare säsongerna kommer det inte bli fortsatt spel i München-laget efter det bärgade ligaguldet. Det var i förra veckan som klubben gav beskedet om backens framtid. I samband med det sa sportchef Bianca Rech följande i en kommentar på Bayerns hemsida: "Vi hade flera diskussioner förra året, men vi respekterar att hon letar efter en ny utmaning efter fyra år i Tyskland. Vi önskar Amanda lycka till".

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 24/4

Tidigare i år har hon kopplats ihop med klubbar som italienska Juventus och franska Lyon. Nu verkar det dock bli en flytt till ett annat storlag: Barcelona. Sedan en tid tillbaka har det stått klart att landslagsstjärnan inte blir kvar i Wolfsburg och för lite mer än en vecka sedan skrev Fotbollskanalen att en övergång till Barça är mycket nära. Aftonbladet har gått så långt som att hävda att affären är klar.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 15/5

En av spelarna som följer med Peter Gerhardssons landslag till OS i Tokyo är Rebecka Blomqvist, som efter sex och ett halvt år lämnade dåvarande Kopparbergs/Göteborg i vintras för spel i tyska Wolfsburg. (Väl i Bundesliga blev det fyra mål på tio matcher.) Att hon nu får vara en del av det Sverige som ska ta sig an USA i Japan den 21 juli glädjer henne: "Jag är jätteglad att jag får chansen att åka med", har hon sagt till SVT Sport.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 11/0

Resultaten går alltjämt upp och ner för nykomlingen i den amerikanska högstaligan. Efter den övertygande 3-0-segern på bortaplan i Chicago föll Louisville senast mot Portland till följd av ett baklängesmål på straff i den första halvleken och ett i tidigt i den andra. Hemma i Kentucky i den sistnämnda fajten fanns Freja Olofsson med från start.

Julia Roddar, Washington Spirit - 11/0

I och med att 22 spelare tillåts åka med till Tokyo blir Julia Roddar en del av den svenska EM-truppen. Vad gäller landslagsbiten kan hon alltså glädjas. Men när det gäller hennes klubblag grämer hon sig troligtvis en del. Anledningen till det är att hennes Washington föll tungt i förra veckan efter att svenskan skickat in bollen i eget mål mot Chicago. Roddar får ta nya tag i söndagens möte med North Carolina.