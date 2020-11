SVENSKKOLLEN: Svenskdoldisarnas målsuccé i Italien

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

“Nu är jag i en mellanfas. Jag väntar på att får börja jogga/springa, vilket är i december. I det här läget är det viktigt att 'skydda' det nya korsbandet så nu bygger jag upp musklerna runt om för att vara redo för nästa steg”, skriver en rehabiliterande Matilda Abramo i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 7/0

Apollon Ladies är utslaget ur Champions League. Efter 3-0-segern i runda ett mot walesiska Swansea slutade bortamötet med Gornik Leczna i tung uddamålsförlust. Filippa Walléns lag inledde dock bäst i sydöstpolska Leczna genom att ta ledningen i den tredje minuten, för att i slutskedet av matchen släppa in två mål på kort tid. Med anledning av covid-19 spelas inga returmöten i CL-kvalets två första rundor.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 6/1

I ligan har Folkesson fått stort förtroende av tränare Kim Björkegren. I onsdagens helt avgörande Europamatch i Polen fick svenskan inte spela från start. Först med några minuter kvar av matchen hoppade Djurgårdslånet in, samtidigt som ghananskan Elizabeth Addo byttes ut. I söndags var det tänkt att Apollon skulle vara i farten i ligan igen - men då ställdes matchen in av oklar anledning.

ANNONS

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 8/1

I Londonderbyt mot Arsenal skickade Pernille Harder in kvitteringen via motståndarbacken Carlotte Wubben-Moy i den 90:e matchminuten. Den sena utjämningen till trots hade Magdalena Eriksson blandade känslor efter matchen. ”En bitterljuv känsla. Men en bra reaktion från laget”, skrev lagkaptenen bland annat på sin twitter. Den 6 december möter “The Blues” Nor Mustafas West Ham.

Jonna Andersson, Chelsea - 8/0

Det svenska landslaget är redan klart för EM i England nästa sommar - men förbundskapten Peter Gerhardsson åker med bästa möjliga lag för att möta Slovakien i Trnava 1 december. Utöver Jonna Andersson är exempelvis Hanna Bennison, som haft en del skadebekymmer under säsongen, med i truppen. Matchen mot nation nummer 47 på Fifas världsranking är den sista i EM-kvalet.

Lotta Ökvist, Manchester United - 3/0

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen vill Lotta Ökvist gå till Kopparbergs/Göteborg och lämna tabellettan Manchester United, där hon hittills fått knapp speltid. När antagonisten City besegrades i Women's League Cup satt ytterbacken ännu en gång på bänken. Det har hon nu tvingats göra i lagets tre senaste matcher. Förhoppningsvis kan det bli efterlängtad speltid i nästa lördags ligamöte med Aston Villa.

ANNONS

Nor Mustafa, West Ham - 4/0

Anfallaren har spelat sin första tävlingsmatch från start i England. Mot stadskonkurrenten Charlton Athletic i ligacupen inledde Mustafa på topp, men 18-åringen kunde inte ta tacka för förtroendet genom att näta, utan klev av planen mållös. Trots det segrade West Ham med klara 4-0. Den offensiva irländskan Leanne Kiernan stod för två av lagets mål.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 24/5

Den finska ligan är avslutad.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Den finska ligan är avslutad.

Maja Göthberg, KuPS - 17/0

Den finska ligan är avslutad.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 7/2

Efter en tids mindre bra resultat tog Fleury tre poäng för andra matchen i följd. Matchens första mål gjorde lagets 18-åriga spjutspets Kenza Chapelle och i den andra halvleken fastställde Lea Le Garrec slutresultatet 2-0 genom ett välplacerat avslut. Då Julia Spetsmark inte ens satt på bänken fanns ingen möjlighet till speltid.

Marija Banusic, Montpellier - 5/2

Mittfältaren har kämpat sig tillbaka från en skada och spelade från start i Montpelliers lördagsmatch mot tokusla Le Havre. Med Banusic från start blev matchresultatet 3-1 och således inkasserade laget en seger för första gången på en månad. “La Surdouée” är trea i franska ligan bakom ettan PSG och tvåan Lyon. Distansen mellan andraplatsen och Montpellier är åtta poäng.

ANNONS

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 9/0

Juve bara kör. I ligan har den regerande mästaren gått rent och i cupen besegrades Bari tämligen enkelt. Med general Sembrant på planen skrevs resultatet till 4-1 - efter mål av följande Juventus-spelare: Maria Alves, Annahita Zamanian och Barbara Bonansea.

Lina Hurtig, Juventus - 4/1

Svenskan skadade sig i samband med matchen mot Florentia för en vecka sedan och till följd av det blir det nu ingen landslagssamling. “Hon översträckte sitt ena knä. Efteråt har knäet reagerat med diskret svullnad och i dialog med det medicinska teamet i Juventus har vi kommit överens om att det bästa för Lina är att fullfölja sin rehabilitering på hemmaplan i Italien, har landslagsläkaren Houman Ebrahimi sagt.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/0 nollor

Efter den senaste trepoängaren i ligan vankades det Coppa Italia-fotboll på den Apenninska halvön mellan gästande Fiorentina och hemmalaget San Marino Academy. Med unga Camilla Forcinella i mål blev det vinst med 5-1. I och med segern är laget nu klart för slutspel efter att tre gruppspelsomgångar inlett cupspelet.

ANNONS

Sophie Brundin, Sassuolo - 5/0

Mot andradivisionslaget Città di Pontedera fick den tidigare Sundsvallsspelaren Sophie Brundin förtroendet från start. Sassuolo segrade med 4-2 och svenskan var på planen i drygt en timme innan hon byttes ut till förmån för Alice Rossi, 18. I den efterföljande cupmatchen mot Napoli blev det kryss, 1-1, men dessvärre inga minuter på planen för Brundin. Hon satt på bänken hela matchen.

Jenny Hjohlman, Napoli - 7/1

I söndags för en dryg vecka sedan tog Hjohlmans Napoli sin första poäng denna säsong. Då spelade krisvärvningen Evdokiya Popadinova - som tidigare representerade danska Ålborg - sin blott andra match för klubben. Som tidigare berört slutade det senaste mötet med Sassuolo oavgjort. Jenny Hjohlman fanns inte med i huvudtränare Giuseppe Marino startelva och äntrade heller aldrig planen i Neapel.

Sara Nilsson, Florentia - 7/0

Under föregående vecka startade Nilsson i lagets två cupmatcher. I den första mot Lady Granata Cittadella klev anfallaren av planen mållös. Det gjorde hon även mot Hellas Verona några dagar senare. Således har den förre Jitex-spelaren ännu inte målat denna säsong. För ett knappt år sedan gick det bättre med målgörandet - då imponerade Nilsson med tre mål på fem matcher.

ANNONS

Jonna Dahlberg, Florentia - 10/2

Efter flytten från israeliska Ramat HaSharon har Jonna Dahlberg stått för sina första pytsar i Florentia. Det var i cupmötet med Serie B-laget Lady Granata Cittadella som 20-åringen i den 61:a minuten först gjorde 3-0 och därefter fastställde matchens slutresultat genom att även sätta 4-0. Mot Hellas Verona byttes Dahlberg in mot Melania Martinovic i den 65:e minuten.

“Det känns väldigt bra att äntligen ha gjort mål. Jag vill bidra med poäng, så det är väldigt skönt att få göra två mål och på så sätt visa vad jag kan”, skriver Dahlberg i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Emelie Helmvall, Bari - 9/1

Det är inte det enklaste i världen att vara spelare i Bari för tillfället. I söndagens cupmatch mot Juventus anlände det sjätte nederlaget i följd och nu behöver något ske för att laget ska kunna komma tillbaka på vinnarspåret. I tremålsförlusten blev dock Helmvall målskytt för första gången för säsongen, vilket hon kan bära med sig när ett landslagsuppehåll nu väntar.

NORGE

Louise Högrell, Avaldsnes - 1/1 nollor

Det råder lite av ett coronakaos i Norge. För en tid sedan meddelade intresseorganisationen Toppfotball Kvinner att Toppseriens sista omgång skjuts upp och i förra veckan lämnade förbundschefen Lise Klaveness sin föräldraledighet för att agera juridisk expert i den omskrivna Nations League-röran. Det till trots spelade Avaldsnes cupsemifinal i helgen - och föll klart.

ANNONS

Julia Molin, Avaldsnes - 5/0

I söndags för lite mer än en vecka sedan var det tänkt att den sista omgången av ligaspelet skulle genomföras, men som känt spelades ingen fotboll. Mötet med Sandviken sköts upp till den 6 december och istället lades fullt fokus på lördagens semifinal i norska cupen mot Vålerenga. Avaldsnes släppte in fyra mål, varav två gjordes av nederländskan Sherida Spitse.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 16/0

Förra säsongen bärgade laget sin sjätte raka ligatitel. Efter sämre resultat i år står det redan klart att det inte blir ett sjunde raka guld, men på annat håll kan spelarna i LSK få möjlighet att lyfta en buckla. I och med segern mot Sandviken väntar nu final för Cathrine Dahlströms lag den 13 december. Lillestrøm vann med siffrorna 2-1 och Dahlström stod för en assist.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/0

Slutomgångens speldatum har flyttats fram på grund av covid-19.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 4/2 nollor

Slutomgångens speldatum har flyttats fram på grund av covid-19.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 17/5

ANNONS

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 8/1

En halvlek tog det. Sedan var saken biff. 30-åriga Aurélie Kaci inledde målskyttet mot Betis i den 32:a minuten genom att sätta 1-0 och när huvuddomaren förkunnade att den första akten var slut ledde Jakobssons vitklädda Madrid-lag med hela 3-0. Då resterande 45 minuter förblev mållösa segrade svenskornas lag för andra matchen i följd.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 8/8

Real Madrid går starkt, precis som Kosovare Asllanis målskytte. Under den första tilläggstidsminuten i lördagens ligamatch prickade stjärnan in sitt åttonde mål på lika många matcher. Därmed toppar hon skytteligan i Primera Division på åtta mål tillsammans med Atlético Madrids Ludmila. Härnäst, den 6 december, väntar tabellåttan Sevilla på hemmaplan.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Den svenska målvakten är meniskskadad. Hon ansluter alltså inte till landslagets avslutande EM-kvalsamling i veckan. När hon väntas vara tillbaka på planen är oklart.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 7/2

ANNONS

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 9/3

Efter den komfortabla 4-1-seger över Wolfsburg på hemmaplan blev det inget ligamöte mellan Bayer Leverkusen och Ilestedts Bayern. Det meddelade det tyska fotbollsförbundet (DFB) i onsdags. Anledningen till att beslutet fattades var att en Leverkusen-spelare hade testat positivt för covid-19 och att laget därmed tvingades till två veckors karantän.

Hanna Glas, Bayern München - 8/1

“Vi skulle ha spelat matchen, men nu den blev tyvärr inställd på grund av ett coronafall hos Leverkusen. Det är första gången denna säsong som viruset drabbar oss i form av en inställd match. Så det blev istället träning med laget inför landslagsuppehållet”, berättar Bayern München-spelaren för Fotbollskanalen om det uppskjutna mötet i Bundesliga.

ANNONS

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 4/0

Svenskan är tillbaka i landslagets kvaltrupp till EM. Det glädjer förbundskapten Gerhardsson. "Det är naturligtvis skönt att hon är tillbaka. Det ska bli kul att se henne igen i landslagssammanhang", har han sagt enligt DN. Inför landslagslägret segrade Wolfsburg med 3-0 mot Eintracht Frankfurt. Rolfö startade matchen, men byttes ut i den andra halvleken.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 8/0

I bottenmötet med Zürich-klubben Grasshopper var tre poäng ett måste. Några tre poäng blev det inte. Sistaplacerade Lugano föll med 1-0 och därmed har laget från södra Schweiz fortsatt inte vunnit någon ligamatch denna säsong. Andersson spelade matchen från start tillsammans med den unga italienskan Sara Tonelli.

Hanna Sjöström, Lugano 9/0

Inför drabbningen mot Luzern på hemmaplan menade Hanna Sjöström att betydande fokus låg på att motivera både sig själv och laget inför varje träning och match. Med tanke på den senaste förlusten i söndags lär det bli än kämpigare att tagga igång inför fajterna i fortsättningen. Efter landslagsuppehållet ställs laget mot tabellsexan St. Gallen på Cornaredo Stadium i Lugano.