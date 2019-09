Hyllningen: "Backman en modern version av Töfting och Stampe" - här är svenskkollen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 1/0

Ligan i Australien sätter igång om knappt en månad.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 3/0

Det gick rykten om FCK, Schalke, och Besiktas, men Kiese Thelin blev kvar i Anderlecht då de inte fick in den nya anfallaren som de var ute efter. Svensken är dock långt ner i prioritetsordningen. Mot Royal Antwerpen (1-2) blev det ny förlust, även den här gången med en offensiv mittfältare ensam på topp, och Kiese Thelin fick inte ens hoppa in.

Benjamin Nygren, Genk – 3/1

Kvar på bänken mot Charleroi (1-2). Femte raka matchen utan speltid.

Mikael Lustig, Gent – 10/0

Som vanligt start som högerback. 90 minuter mot Mechelen (3-0) och assisterade till 2-0. Fint spel av Lustig ute på högerkanten, han avancerade inåt, och la ett lågt inspel till Jonathan David.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 3/2

Fortfarande skadad och spelade inte mot Gent (0-3).

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Ska ha en höftskada och inte vara nära spel.

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 7/0

Mladosts flopphöst fortsätter. Ny förlust (0-1 mot NK Celik), vilket gör att de bara har två poäng på de sju senaste matcherna. 90 minuter för Atajic.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 6/1

Inhopp sista tio minuterna mot Zeljeznicar (1-1).

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 9/0

Inhopp sista kvarten i segern mot Universidad Catolica (2-1), kvar på bänken mot Deportivo Antofagasta (2-3).

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 5/0

Kvar på bänken mot AEL (3-0). Har bara startat en match sedan flytten, vilket var i debuten mot Sutjeska i juli.

Nahir Besara, Pafos – 3/0

90 minuter mot Apollon (2-3).

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 9/2 nollor

Vilade i cupen, startade i ligan mot Esbjerg (3-0). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 13/1

Startade i förlusten mot Hobro (1-2). Bengtsson har därmed startat i tio av 15 matcher såhär långt. Han var också helt okej trots förlusten: 5/10 i betyg hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 13/0

Även Papagiannopoulos får fortsätta att starta matcher i FCK. 90 minuter mot Hobro (1-2). Identiska betyg som Bengtsson: 5/10 hos BT, 3/6 hos Ekstrabladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 3/2 nollor

Fortsatt bänkad då Sten Grytebust är lagets förstemålvakt.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 9/0

90 minuter mot Lyngby (3-0). 4/6 i betyg hos BT, 5/10 hos Ekstrabladet. I ligamatcher där Andersson har varit med i truppen så har han spelat 90 minuter i 30 av de 31 senaste.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 9/0

Följde upp debuten i svenska U21-landslaget med ett inhopp i ligan mot Lyngby (3-0), där han fick drygt en halv halvlek. 6/10 i betyg hos BT.

Simon Tibbling, Bröndby – 10/1

Långtidsskadad.

Simon Hedlund, Bröndby – 14/1

Fyra mål för Bröndby (4-2 mot Nordsjälland), men inget mål eller assist för Hedlund som spelade 90 minuter. 2/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Johan Larsson, Bröndby – 2/0

Efter ett par reservlagsmatcher och ett inhopp i A-laget fick Larsson sin första start sedan återkomsten till Bröndby. Drygt 80 minuter mot Nordsjälland (4-2). 3/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 9/3 nollor

Vilades i cupen. Släppte in tre mål i ligan mot Århus (0-3), men fick ändå högst betyg i laget (4/6 i Ekstrabladet). Ett av de insläppta var en straff, de två andra svåra att ta.

Niklas Backman, Århus – 5/0

3-0 mot Ålborg innebär att Århus hållit nollan i de åtta senaste ligamatcherna när Backman har startat. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet och var också en av tre nominerade till månadens spelare i Danmark, även om Lucas Andersen vann. En dansk tidning beskrev Backman som en modern blandning mellan Stig Töfting och John Stampe.

William Eskelinen, Århus – 6/4 nollor

Skadad. Osäkert när han kan göra comeback.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 8/2

Skadad och spelade inte i veckan.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 9/1

Var inte med i cupförlusten mot Vejgaard B (1-2), men var tillbaka efter ett kort skadeuppehåll och spelade hela matchen mot FCK (2-1). 5/10 i betyg hos Ekstrabladet, 4/6 hos BT.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 5/0

Både seger och nolla bakåt för Manchester United, denna gång mot Leicester (1-0). Nilsson Lindelöf fick varierande betyg i brittiska medier, men flera höll svensken som en av de bästa i laget.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Fortsatt långt ifrån matchtruppen i Watford då han troligen är fjärdemålvakt i höst.

Emil Krafth, Newcastle – 5/0

Knappt 70 minuter för Krafth mot Liverpool (1-3). Missade den bästa möjligheten till att kvittera till 2-2 och blev bortgjord vid 1-1. 6/10 i betyg hos Chronicle Live.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 2/1 nollor

Reservmålvakt mot Nottingham Forest (0-1).

Kristoffer Peterson, Swansea – 4/1

Satt på bänken för första gången på en månad i ligan (0-1 mot Nottingham Forest), men fick inte hoppa in.

Pontus Jansson, Brentford – 7/0

Ingen bra säsongsstart för Brentford. Sju poäng på sju matcher efter 0-2 mot Preston. Jansson spelade hela matchen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 6/0

Helt okej inhopp sista halvtimmen mot Stoke (2-1). 6/10 i betyg hos Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 2/0

Efter skadeproblem var Mrabti tillbaka, som startspelare, mot Charlton (1-0). Ingen större prestation som anfallare, låga 5,5 i betyg hos Birmingham Mail vilket var lägst i laget, men assisterade till målet med ett bra inspel in mot straffpunkten.

Alexander Milosevic, Nottingham Forest – 0/0

Succé i våras, inte ens med i matchtrupperna i höst. Utanför laget mot Swansea (1-0). Trots det lämnade han inte laget innan transferfönstret stängde.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 21/4

Fortsatt skadad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 18/2

Spelade hela matchen när Mariehamn föll med 2-0 mot Inter Åbo i söndags. Matchen var den första efter att högstaligan i Finland delats upp i en "mästarliga" och en "nedflyttningsliga". Mariehamn ligger sist (sexa) "mästarligan" och slåss om en Europa-plats.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 14/1

Fick chansen från start mot Inter Åbo. Byttes ut i den 90:e minuten.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 31/3

Forwarden fick hoppa in i den 73:e minuten mot Inter Åbo.

Erik Törnros, FC Lahti – 18/3

Startade hemma mot RoPS i lördags men blev utbytt i den 66:e minuten. Forwarden drog på sig ett gult kort. Lahti vann med 3-0. Matchen var den första efter att högstaligan i Finland delats upp i en "mästarliga" och en "nedflyttningsliga". Lahti ligger etta i "nedflyttningsligan" och riskerar inte att åka ur serien.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 8/0

Tvöroyri föll med 3-0 borta mot KI i helgen. Forwarden Fagerberg inledde på bänken och blev inbytt i den 53:e minuten, vid ställningen 2-0.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 0/0

Återigen utanför truppen när Amiens spelade mot Lyon i fredags. Har fortsatt inte varit en del av någon matchtrupp sedan han anslöt efter lånet till AIK under våren.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har haft en tuff säsong hittills och inte fått någon speltid i inledningen av den. Han var inte med i truppen när Rennes spelade 0-0 borta mot Brest i lördags, men tränade under måndagen enligt Ouest France. Då åkte Johansson dock på ett nytt bakslag. I en närkamp fick han smäll och ådrog sig en fotledsskada. När Rennes A-trupp samlades för lagfoto under måndagseftermiddagen dök svensken upp på kryckor, visar en bild som Ouest France publicerat.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 1/0

Lämnade nyligen Stockholmsklubben Vallentuna och division 3 för spel i Gibraltar. Fick inte hoppa in när Europa Point FC föll med 1-0 mot Europa FC i söndags.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 3/0

Högerbacken spelade hela matchen när Panathinaikos åkte på en tung 4-0-förlust borta mot Aris i helgen. Blev varnad på tilläggstid i den andra halvleken.

Niklas Hult, AEK Aten – 2/0

Satt på bänken under hela matchen när AEK slog Lamia med 2-0 i ligan i söndags.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen när Paok slog Atromitos med 3-2 i ligan i lördags.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 0/0

Satt på bänken under hela matchen när laget föll med 3-1 borta mot Kreta.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 3/0

Forwarden startade matchen mot Kreta i lördags men blev utbytt i paus.

Daniel Larsson, Aris – 7/0

Larsson hoppade in i den 63:e minuten när Aris slog Panathinaikos med hela 4-0 i helgen.

Daniel Sundgren, Aris – 7/0

Fortsätter vara given till höger i backlinjen i hans nya klubblag. Spelade hela matchen i segern mot Panathinaikos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 27/0

Inte med i truppen när Valur föll med 1-0 mot KR på hemmaplan.

Marcus Johansson, IA – 23/0

Spelade hela matchen när IA kryssade mot nästjumbon Grindavik (1-1) under måndagen.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Var inte med i truppen till helgens ligamatch heller. Har fortfarande inte debuterat för sin nya klubb.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 2/0

Stod mellan stolparna när Cagliari bortabesegrade Parma med 3-1 i söndags. Gazzetta dello Sport beskrev Olsen som en "jätte" efter segern och gav honom betyget sju av tio.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 4/0

Spelade hela matchen när Parma föll mot Cagliari. Enligt Gazzetta dello Sport var mittfältaren bäst i hemmalaget och gav 19-åringen en sjua av tio i betyg för insatsen mot Cagliari.

Riccardo Gagliolo, Parma – 4/0

Svensk-italienaren spelade hela matchen mot Cagliari, som vänsterback.

Albin Ekdal, Sampdoria – 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Sampdoria föll med 2-0 mot Napoli i lördags. Laget ligger sist i Serie A efter tre spelade omgångar, man har nämligen förlorat samtliga matcher hittills.

Mattias Svanberg, Bologna – 1/0

Bologna slog Brescia med 4-3 på bortaplan i söndags. Då satt Svanberg på bänken under hela matchen.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 3/0

Mittfältaren startade Udineses bortamöte med Inter (förlust med 1-0) i lördags. Blev utbytt i den 81:a minuten.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 0/0

Mittfältaren satt på bänken och fick inte hoppa in när Pescara slog Cosenza i Serie B med 2-1 i söndags.

Samuel Gustafson, Cremonese – 0/0

Mittfältaren fanns inte med i truppen när Cremonese åkte på en rejäl snyting mot Pisa i Serie B i söndags (förlust med 4-1).

Samuel Armenteros, Benevento – 2/0

Forwarden missade måndagens match mot Salernitana (seger med 2-0) på grund av skada, enligt italiensk media.

Marcus Rohdén, Frosinone – 0/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen när Frosinone föll med 1-0 mot Virtus Entella i Serie B i lördags.

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 24/2

Högerbacken hoppade in i den 74:e minuten när Sanfrecce Hiroshima förlorade med 3-0 mot Yokohama Marinos i ligan. Förra helgen blev han utbytt i halvtid mot Consondole Hiroshima i den japanska ligacupen, J League Cup. Mötet slutade 1-1 och innebar att Sanfrecce Hiroshima var utslaget i kvartsfinal på grund av färre gjorde mål i dubbelmötet.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 20/0

Mittfältaren var utanför truppen när Forge FC spelade 2-2 Wanderers på hemmaplan. Trots krysset leder Forge FC alltjämt den kanadensiska ligans höstsäsong med två poäng ned till tvåan Cavalry.

Simon Adjei, York9 FC, 23/6

I torsdags blev den 25-årige anfallaren stor matchhjälte när han gjorde båda målen i York9 FC:s 2-0 seger mot Pacific. Adjeis 2-0-mål var en delikatess då han snurrade upp en försvarare och satte bollen i nät.

I helgens möte lyckades han dock inte följa upp målsuccén, Adjei lämnade 4-2-förlusten mot Valour utan att ha noterats för poäng.

👀 Simon Adjei with the crisp cut on Wednesday night#CanPL pic.twitter.com/VdYSnCoojQ — CanPL (@CPLsoccer) September 13, 2019

KROATIEN

Jiloan Hamad, HNK Gorica – 4/1

Hamad byttes ut i den 85:e minuten när HNK Gorica spelade 0-0 mot NK Lokomotiva. Laget ligger femma i den kroatiska ligan. Nyligen meddelade den tidigare MFF- och Bajen-spelaren att hans landslagsbyte till Irak är helt klart. "Jag är nu uttagningsbar och redo att representera Iraks landslag", skrev han på Twitter.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 9/2

Larsson blev utbytt med dryga minuter 30 minuter kvar i Feyenoords 3-2-seger mot Ado den Haag. Feyenoord är sjundeplacerat Eredivisie.

Simon Gustafson, Utrecht – 8/2

Mittfältaren byttes ut i den 80:e minuten mot Emmen. Dessförinnan hade han svarat för en målgivande passning i 3-1-segern. Utrecht ligger sexa i ligan.

Sebastian Holmén, Willem II – 4/0

Mittbacken spelade 90 minuter när Willem II föll blytungt med 4-1 mot Hercales på bortaplan. För Fotbollskanalen berättade mittbacken att han i och med klubbvalet i somras hoppas slå sig in i landslaget igen.

"Det spelade väldigt stor roll och jag känner att jag är nära", sa han.



Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 0/0

Anfallaren har ännu inte fått debutera för klubbens A-lag. I 2-1-förlusten mot VVV-Venlo blev Asoro kvar på bänken.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 4/0

Mittfältaren hade inför mötet med VVV-Venlo startat i tre ligamatcher och missat en på grund av skada. Enligt journalisten Wim Masker var det tveksamt om Ramon Pascal Lundqvist skulle kunna vara med mot VVV-Venlo, men svensken fanns med på bänken när matchen drog igång. Med tre minuter kvar av ordinarie tid fick också mittfältaren hoppa in. Däremot lyckades inte Ramon Pascal Lundqvist sätta någon större prägel på matchen. Venlo vann med 2-1.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 4/0

Gabriel Gudmundsson har fått stort förtroende under inledningen av säsongen. Men i mötet med VVV-Venlo var mittfältaren utanför truppen på grund av skada. Enligt journalisten Wim Masker var det en häl som satte stopp för den tidigare HBK-spelarens medverkan.

Ibrahim Dresevic, Heerenveen – 6/2

Dresevic fick inte göra landslagsdebut för Kosovo under landslagsuppehållet, men väl tillbaka i klubblaget Heerenveen fick han förtroende på nytt. I vanlig ordning startade mittbacken, den här gången mot Ajax. Fjolårssäsongens Champions League-semifinalist var dock en för svår nöt att knäcka för Dresevic och hans lagkamrater och mötet slutade i 4-1-förlust.

Mittbacken har annars fått en smakstart på säsongen och han nominerades till att bli månadens spelare i ligan. Dock vann han inte utmärkelsen. Den gick till Ajax-spelaren Dusan Tadic.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 1/0

Anfallaren inledde på bänken i mötet med Feyenoord på bortaplan. Redan i halvlek blev han inbytt vid 3-0-underläge. Med Cibicki på planen var Ado den Haag nära att hämta upp 3-0, men matchen slutade 3-2.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 0/0

Mittfältaren och Gent gick skilda vägar i slutet av övergångsfönstret. Någon vecka senare värvade Eredivisie-laget Fortuna Sittard Tekie. I helgen var han med i truppen för första gången, men 22-åringen blev kvar på bänken i 3-2-förlusten mot Twente. Fortuna Sittard ligger näst sist i ligan.

NORGE

Amor Layouni, Bodø/Glimt – 21/10

Layouni har stått för en succéartad säsong i Bodø/Glimt och för sina insatser där blev han uttagen i det tunisiska landslaget som möte Mauretanien och Elfenbenskusten i träningsmatcher. Och han fick en kanonstart i landslaget. I mötet med Mauretanien fick han hoppa in i andra halvlek och han avgjorde mötet genom matchens enda mål. "Det var nästan overkligt", sa han till Fotbollskanalen om sin debut.

I helgen var han tillbaka i sitt Bodö/Glimt, som ställdes mot Stabæk. Layouni nätade, då han gjorde 2-2 i den 84:e minuten på straff. Det följdes av en dramatisk avslutning där matchen slutade 3-3. Efter krysset gav sedan Layouni domaren Svein Oddvar Moen kritik. "Han är väldigt arrogant. Det går inte att prata med honom", sa han till VG. Bodø/Glimt ligger på andraplats i Eliteserien och har tre poäng upp till serieledaren Molde.

Douglas Bergqvist, Haugesund (utlånad från Östersunds FK) – 16/1

Mittbacken spelade hela matchen när Haugesund spelade 0-0 mot Mjøndalen. Haugesund är niondeplacerat i ligan.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 19/4

27-åringen bänkades när Kristiansund vann med 1-0 mot Brann.

Daniel Gustavsson, Lilleström – 19/5

Mittfältaren är skadad och har missat de fem senaste matcherna för Lilleström. I helgens omgång förlorade Gustavssons lag mot Rosenborg med 3-1.

Andreas Linde, Molde – 10/4

Målvakten är långtidsskadad och har inte kunnat medverka på elva raka matcher. Molde leder ligan.

Mattias Moström, Molde – 17/2

Veteranen var utanför truppen när Molde besegrade Tromsø med 3-0.

Marcus Sandberg, Stabæk – 22/5 nollor

Målvakten fick se sig överlistad tre gånger när Stabæk och Bodø/Glimt kryssade (3-3). Stabæk är ligger på elfteplats med nio omgångar kvar av säsongen.

Erik Israelsson, Vålerenga – 7/0

Israelsson blev kvar på bänken när Vålerenga förlorade mot Sarpsborg med 1-0.



Pontus Silfwer, Mjøndalen – 5/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Mjøndalen kryssade mot Haugesund (0-0).

Jacob Bergström, Mjøndalen – 2/0

Anfallaren hoppade in med halvtimmen kvar att spela mot Haugesund (0-0).

Eric Smith, Tromsø (Utlånad från Gent) - 1/0

Den tidigare IFK Norrköping-spelaren spelade 90 minuter när Tromsø föll med 3-0 mot Rosenborg.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 3/0

Backen var utanför truppen när Borec Veles förlorade med 3-1 Makedonija på bortaplan.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 9/1

Mittfältaren startade för Sverige i såväl landskampen mot Färöarna som mot Norge. Tillbaka i klubblaget fick han också förtroende från start och det tackade Olsson för genom att göra ett av målen i Krasnodars 4-2-seger mot Krylja Sovetov. Fullträffen var hans första för Krasnodar sedan han anslöt i vintras. "Det var dags att göra mål. Jag är glad över målet och att vi vann", sa han enligt sports.ru. Vidare berättade Olsson: "Jag är glad över att spela för Krasnodar och jag är tillfreds med hur jag och laget spelar för tillfället. Vi har vunnit ett par matcher och leder nu ligan".

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat, men i början av juli berättade Krasnodars tränare Murad Musajev att den offensive kuggen blir borta året ut. När Sverige spelade mot Norge på Friends Arena berättade Claesson att rehabiliteringsträningen går i rätt riktning. "Det går bra. Det går framåt varje dag. Man hade gärna velat spela i dag, men det ska bli kul att kolla. Det är viktiga poäng på spel. Jag har satt upp lite mindre mål varje vecka och kör rehab varje dag. Det går framåt hela tiden så det känns positivt", sa han enligt Aftonbladet.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 8/0

Berg startade för landslaget mot Färöarna, men i mötet med Norge fick han inleda på bänken. Efter matchen mot Norge berättade anfallaren att han varit sjuk under en tid. "Jag har varit krasslig i tio dagar. Det är luftrören. Jag ska kolla upp det nu i Krasnodar", sa han. I helgens möte med Krylja Sovetov var anfallaren med i Krasnodars matchtrupp, men han fick följa 4-2-segern från bänken. Krasnodar toppar den ryska ligan tillsammans med Zenit Sankt Petersburg och Rostov.



Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 1/0

Mittbacken spelade 90 minuter när U21-landslaget förlorade mot Irlands dito med 3-1. I Rostovs 2-1-seger mot Akhmat Groznyj blev det dock ingen speltid för Hadzikadunic.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 5/1

Larsson startade i mötet med Ural på hemmaplan. Men efter ungefär 60 minuter byttes anfallaren ut. Matchen slutade i 2-1-seger för Ural.

Anfallaren berättade inför matchen mot Ural att Spartak fått en ny supporter - Henrik Larsson. "Jag tror att han kommer och hälsar på snart. Han jobbar inte för tillfället, så han har planer på att komma och besöka mig och se en match med Spartak. Nu är han också rödvit supporter", sa Jordan Larsson enligt sportbox.ru.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 0/0

Mittbacken fick se Rubin Kazans 2-1-förlust mot bottenlaget Orenburg från bänken. 24-åringen har ännu inte fått debutera för sin nya klubb.

Filip Rogic, FC Orenburg – 0/0

På transferfönstrets sista dag blev det klart att Filip Rogic byter lag från Örebro SK till FC Orenburg. När Orenburg besegrade Rubin Kazan fanns dock inte den offensivt lagde mittfältaren med i truppen.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 0/0

I slutet av transferfönstret bytte Oscar Hiljemark Genoa mot Dynamo Moskva. I måndags hade mittfältaren chansen att göra debut för sin nya klubb, men i 0-0-matchen mellan Dynamo och Ufa blev 27-åringen kvar på bänken.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 6/1

Lugano har haft en jobbig inledningen av säsongen och än värre blev det i lördags. Utan Alexander Gerndt i truppen förlorade Lugano med 3-0 mot andradivisionslaget Lausanne-Sport i sextondelsfinalen i cupen, vilket innebar uttåg.



Mattias Andersson, Sion – 2/0

Backen var utanför truppen när Sion besegrade Aarau med 2-1 i sextondelsfinalen i schweiziska cupen. Andersson ådrog sig en skada i mitten av augusti.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 1/0

Den tidigare Djurgårdsspelaren blev nyligen utlånad från Utrecht till Basel. Nu har också fått göra sin debut för sin nya klubb. I cupmötet med Meyrin spelade Bergström 90 minuter och som grädde på moset vann Basel med 3-0. "Det var inte min bästa match, men den var okej. Jag kan kan betydligt bättre, sa Bergström enligt bzbasel.ch efter matchen. Härnäst möter Basel Krasnodar i Europa League.

Marko Mitrovic, Radnicki Nis – 0/0

Mitrovic var under förra vårsäsongen utlånad till Dinamo Vranje, men är nu åter tillbaka i Radnicki Nis, där han har avtal till sommaren 2020. Anfallaren har ännu inte varit med i lagets matchtrupp i år och var åter utanför truppen i fredagens 2-1-förlust mot Vojvodina. Radnicki Nis är sexa i serbiska högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 2/1

Helander fick i förra veckan åter inte speltid. Mittbacken satt på bänken, för andra ligamatchen i följd, i 90 minuter i 3-1-segern mot Livingston i ligaspelet. Förre Rangers-spelaren Gordon Dalziel, som tillhörde klubben mellan 1979 och 1983, var efteråt frågande till att Helander åter blev petad, då han bland annat inte tycker att mittbacksparet - Nikola Katic/Connor Goldson - är tillräckligt bra för att vinna ligan. Dalziel sa bland annat så här till Radio Clyde: ”Jag tror inte att de (nuvarande mittbacksparet) är tillräckligt starka, speciellt när de ställs mot fysiskt starka anfallare. Det är därför Steven Gerrard värvade för tre miljoner pund (Helander) och även Edmundson från Oldham. Han verkar för stunden föredra dem”. Dalziel upprepade sig också om att han är förvånad över att Helander var på bänken igen: ”Om du köper en back för tre miljoner pund, varför sitter han på bänken?”. Rangers är på andraplats i den skotska högstaligan.

Melker Hallberg, Hibernian – 1/0

Hallberg gjorde i helgen debut för nya klubben Hibernian i 2-0-förlusten mot Kilmarnock i skotska högstaligan. Det var lagets fjärde raka match utan seger och därmed är man på niondeplats i ligatabellen.

Osman Sow, Kilmarnock – 1/0

Sow blev nyligen utlånad från Dundee till Kilmarnock och gjorde i helgen debut med ett kort inhopp i 2-0-segern mot Hibernian i skotska högstaligan. Kilmarnock är på sjätteplats i ligatabellen och har två raka segrar i ligan.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 0/0

John Guidetti har ännu inte fått speltid i år i La Liga. Anfallaren var i helgen utanför lagets matchtrupp för andra matchen i följd i 1-0-förlusten mot Sevilla. Det var Alavés tredje raka match utan seger i La Liga.



Alexander Isak, Real Sociedad – 4/0

Alexander Isak fick i helgen göra första ligastarten för Real Sociedad mot Atlético Madrid i La Liga. Svensken fick då 74 minuter på planen och låg bakom ett mål i 2-0-segern. Isak nickade ett inlägg mot mål och fick sedan se Nacho Monreal slå in returen i nät. Isak sa, bland annat, så här till C More efter matchen: ”I dag var det inte jag som fick avsluta lägena, men det kändes ändå som att jag kunde bidra, vara involverad och skapa en del chanser. Jag är nöjd med lagets insats och med vad jag kunde bidra med i dag”.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 9/0

Jönsson lämnade i somras Helsingborgs IF för flytt till Buriram United och Thailand. Jönsson inledde äventyret som ordinarie i laget, men har under senaste veckorna fått börja på bänken, liksom i helgen med ett inhopp i den 71:a minuten i 3-1-förlusten mot Muang Thong United i den thailändska högstaligan. Buriram är tvåa i ligatabellen med två poäng upp till Chiangrai United i serieledning.



Niran Hansson, Chonburi FC – 8/0

Hansson har under den här säsongen fått ont om speltid. Förra omgången var svensken utanför lagets matchtrupp och i helgen blev det 90 minuter på bänken i 2-0-förlusten mot Ratchaburi i ligaspelet. Chonburi är elva i den thailändska högstaligan.



Elias Dolah, Port MTI FC – 24/2

Dolah är ordinarie i Port, men kom inte till spel i någon match i helgen, då lagets möte med Nakhon Ratchasima blev uppskjutet. Ställs i stället härnäst under onsdagen mot Bangkok United i semifinalen i thailändska FA-cupen.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan blev i vintras utlånad från Chiangrai till Chiangmai över den här säsongen. Trots det har målvakten fått ont om speltid, endast en match i år i den thailändska högstaligan. I helgen var han åter utanför lagets matchtrupp i 2-0-förlusten mot Prachuap i den thailändska högstaligan. Chiangmai är sist i tabellen.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 4/0

Moberg Karlsson har under den här säsongen fått relativt ont om speltid, endast två starter och två inhopp på elva matcher i tjeckiska ligan och i Europa League-kvalet. Yttern fick dessutom i helgen åter sitta kvar på bänken i 90 minuter i 2-0-segern mot FC Zlin i ligaspelet. Sparta Prag är sexa, efter nio omgångar, i ligatabellen. Spelaren uttalade sig i förra veckan om den knappa speltiden för NT och sa då bland annat så här: ”Jag ska inte måla upp mig som Maradona, men jag gjorde mig ett namn förra året eller var i alla fall på god väg att göra det. Det kommer ju med förtroende, jag var inte superbra i början och det var jag inte i IFK heller men när man får spela så lossnar det. Det är så det fungerar. Kolla med Jordan (Larsson) och Sead (Haksabanovic)”.

TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 4/0

Khalili fick förra säsongen, till stor del, spolierad av skadeproblem, men har under inledningen av den här säsongen varit ordinarie. Mittfältaren gjorde i helgen 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Galatasaray i Süper Lig. Kasimpasa har inlett årets säsong svagt med ett kryss och nu tre raka förluster i ligaspelet.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 3/0

Durmaz lämnade i sommar Toulouse för spel i Galatasaray och fick en flygande start på säsongen med seger i turkiska supercupen. I helgen började han dock, för tredje matchen i följd, på bänken och fick för andra matchen i följd inte speltid. Galatasaray vann dock utan svensken med 1-0 mot Kasimpasa och är femma i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 3/0

Bjärsmyr tillhörde förra säsongen Sivasspor och skrev nyligen på för ligakonkurrenten och Ankara-klubben Genclerbirligi. Mittbacken satt i helgen på bänken för första gången för sin nya klubb mot Trabzonspor (2-2). Genclerbirligi är nästjumbo i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 4/0

Wendt är ordinarie i Mönchengladbach, men missade helgens 1-0-seger mot Köln, då han var sjuk. Mönchengladbach är sjua i ligatabellen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 0/0

Augustinsson var i fjol ordinarie i Bremen, men har i år missat lagets inledande matcher i Bundesliga på grund av skadeproblem. Bremen gav nyligen besked om att backen opererat sig och att han förväntas missa tre månader. Det innebär att han mest troligt missar resten av Sveriges EM-kval. Werder Bremen besegrade i helgen Union Berlin med 2-1 och är på tiondeplats i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 4/2

Efter en match på bänken var Quaison i helgen tillbaka i Mainz startelva och stod för ett mål, andra för säsongen, i lagets 2-1-seger mot Hertha Berlin i Bundesliga. Quaison och Mainz fick därmed fira första ligasegern den här säsongen och är nu på 16:e-plats i ligatabellen.



Emil Forsberg, RB Leipzig – 3/0

Forsberg gjorde i helgen, efter två raka inhopp, första ligastarten för säsongen i 3-1-segern mot Borussia Mönchengladbach i Bundesliga. Dessutom var svensken framträdande i segern med andra assisten för säsongen. Forsberg verkar nu ha varvat upp, ett gott formbesked för veckans EM-kval mot Färöarna och Norge. Leipzig har dessutom inlett säsongen med tre raka segrar i Bundesliga. Forsberg sa så här, enligt Leipzigs Twitter-konto, efter segern: ”Det är inte lätt att komma till Gladbach och vinna, men vi gjorde det bra, särskilt mentalt. Jag är stolt över hela laget och naturligtvis är vi väldigt nöjda med nio poäng efter tre matcher”.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 5/4

Andersson är just nu glödhet i Bundesliga. Svensken blev i helgen målskytt i tredje ligamatchen i följd, men däremot blev det 2-1-förlust mot Werder Bremen. Union Berlin har nu fyra poäng efter lika många spelade matcher.



Viktor Gyökeres, St. Pauli (Utlånad från Brighton) – 4/0

Gyökeres fick hoppa in i säsongens tre första ligamatcher, men satt i måndags på bänken i 90 minuter för tredje ligamatchen i följd. Då slog St. Pauli till med en derbyskräll genom att besegra Hamburg med 2-0 på hemmaplan. St. Pauli är på tiondeplats i den tyska andraliga.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 1/0

Ohlsson lämnade nyligen IFK Göteborg för St. Pauli och gjorde i måndags debut i derbysegern mot Hamburg med 2-0 i tyska andraligan. Ohlsson hann bli varnad innan han blev utbytt efter 80 minuter. St. Pauli är tia i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg – 5/0

Mikael Ishak var i helgen, på grund av skadeproblem, utanför Nürnbergs matchtrupp mot Darmstadt (3-3) i tyska andraligan. Nürnberg ramlade i fjol ur Bundesliga och är nu, efter två raka kryss, på tiondeplats i 2. Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 7/0

Wahlqvist är ordinarie i Dresden och gjorde i helgen åter 90 minuter när Dresden tappade 2-0-ledning till 2-2 och kryss mot Bochum i tyska andraligan. Dresden har därmed nu inlett säsongen med två förluster, tre kryss och en seger i ligaspelet. Wahlqvist sa efter matchen så här till Svenska Fans: ”Vi spelade inget vidare heller utan tappade boll och de fick ställa om. I första halvlek tycker jag att vi hade bra kontroll på det. De skapade väl inte så mycket men i andra blir det jobbigt när de har så mycket boll. Men har man 2–0 ska man kunna hålla ifrån och vinna”.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 4/2

Jeremejeff låg under söndagen bakom allt i offensiv väg för Dresden mot Bochum. Svensken spelade fram till ett mål och gjorde ett själv när Dresden tappade 2-0-ledning till kryss (2-2) i den tyska andraligan. Jeremejeff är därmed numera noterad för två mål och en assist på fyra matcher den här säsongen. Anfallaren var än dock efteråt främst besviken över förlusten och sa så här till Svenska Fans: ”Just nu är det tufft. Vi får se i efterhand, men man kunde helt klart ha haft en sämre start. Men just nu är jag väldigt lack bara”.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 4/1

Hrgota gjorde i helgen andra raka starten i tyska andraligan. Svensken gjorde 90 minuter på planen när Greuther Fürth besegrade Wehen Wiesbaden med 2-1 på hemmaplan och därmed är laget ännu obesegrat den här säsongen.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 5/1

Nilsson lämnade i sommar Elfsborg för spel med Arminia Bielefeld i tyska andraligan och fick en flygande start på äventyret i Tyskland med mål direkt i debuten mot Erzebirge Aue. I helgen gjorde han fjärde raka starten i 2-0-segern mot Hannover och spelade i 90 minuter, men blev även varnad i första halvlek. Bielefeld är, efter sex omgångar, fortsatt obesegrat och trea i den tyska andraligan.



Emil Hansson, Hannover – 3/0

Emil Hansson hoppade i helgen in för tredje matchen i följd, den här gången med 25 minuter kvar av full tid i 2-0-förlusten mot Arminia Bielefeld i den tyska andraligan. Väntar ännu på att göra första starten i nya klubblaget.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 26/25

Ibrahimovic imponerade natten till i måndags med ett hattrick i Galaxys 7-2-seger mot Sporting Kansas City i MLS. Det var svenskens tionde mål på de sex senaste matcherna i ligaspelet, samtidigt som segern innebär att Galaxy åter är på slutspelsplats i den västra divisionen. Efter matchen förklarade anfallaren för SVT att han anser sig vara den bästa spelaren i MLS historia.



Axel Sjöberg, Colorado – 8/0

Sjöberg var under inledningen av säsongen ordinarie, men har under senaste tiden fått ont om speltid och fick, efter 19 raka ligamatcher utan spel, i förra omgången ett kort inhopp mot Los Angeles Galaxy. Natten till i måndags blev det dock åter 90 minuter på bänken i 3-2-förlusten mot Toronto FC i ligaspelet.



Robin Jansson, Orlando City – 29/1

Jansson är ordinarie i Orlando och gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot New England Revolution (3-3). Det var lagets femte raka match utan seger. Orlando ser därmed nu ut att missa slutspel. Orlando är tia i den östra divisionen.



Gustav Svensson, Seattle – 18/0

Svensson är ordinarie i Seattle och gjorde natten till måndagen 90 minuter i lagets 4-2-seger mot New York Red Bulls i MLS. Svensson var inblandad i ett mål framåt, då han efter en hörna nickade fram bollen till Jordan Morris som i den andra minuten tryckte in matchens första mål. Seattle ser ut att gå till slutspel.



Anton Tinnerholm, New York City – 31/1

Tinnerholm är ordinarie i New York City och kom i förra veckan till spel i två ligamatcher i MLS. Först blev det 1-1 mot Toronto FC och sedan 2-1-seger mot San Jose på hemmaplan. New York City toppar den östra divisionen i ligan.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 30/7

Eriksson är ordinarie i San Jose och gjorde i förra veckan 90 minuter i två förlustmatcher. San Jose föll med 1-0 mot Real Salt Lake och sedan med 2-1 mot New York City. Trots det är San Jose, som i fjol hade en tuff säsong, på sjätteplats i den västra divisionen, vilket i dagsläget innebär slutspel.



Adam Lundqvist, Houston – 25/0

Lundqvist har i år varit ordinarie i Houston och gjorde i förra veckan två matcher i MLS. Backen spelade både i 90 minuter i 2-0-segern mot Minnesota United så som i 2-1-förlusten mot Vancouver i MLS. Houston ser ut att missa slutspel.