SVENSKKOLLEN: Tuff start för Sonko: "Var inte redo"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

Andersson matchens flopp

Tung period för Starfelt

Ayaris "bästa insats" i Blackburn

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 27/8

Anfallaren petades från bruttotruppen när hans lag besegrade Melbourne Victory med 4-3. Ett resultat som inte räckte till en slutspelsplats. Säsongen är därmed slut för Antonsson, som inte nätat sedan nyårsdagen. 32-åringens avtal med tabellsjuan löper över kommande säsong.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 37/9

29-åringen satte 3-0-målet på tilläggstid, och blev varnad i vinsten mot Oud-Heverlee Leuven. Hans lag har sex poäng upp till Gent, som leder Europakvalserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 44/15

Union bröt en fyra matcher lång förlustsvit och besegrade Royal Antwerp två gånger (3-0 och 4-1) förra veckan. 26-åringen gjorde kvitteringsmålet i den andra matchen och spelade 83 minuter i den första. Union är tabelltrea i mästerskapsserien med en poäng till förstaplatsen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1 nolla

Reservmålvakten saknades i förra veckans matchtrupper.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 28/0

30-åringen spelade 83 respektive 90 minuter i matcherna mot Cercle Brügge (3-0 och 1-1). Tidningen Het Nieuwsblad gav honom betyget 7/10 efter den senare matchen. Anderlecht leder mästerskapsserien på samma poäng som Club Brügge.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 25/5

Vänsteryttern fick 34 minuter i den förra matchen mot Union SG och bänkades i den senare. Royal Antwerp är jumbo i mästerskapsserien.

Momodou Sonko, KAA Gent - 6/0

19-åringen bänkades i matcherna mot Sint-Truiden. Yttern, som blev Gents dyraste nyförvärv någonsin, har haft det tufft sedan januariövergången. Sammanlagt står Sonko på cirka 200 minuters speltid bara, något som tränaren Hein Vanhaezebrouck berörde i förra veckan.

"Han har återgått till träning och visar gradvis de egenskaper som vi visste att han hade. Han hade en svår start, fysiskt var han inte redo. Han måste lära sig göra något vid ett uppehåll. Om du vill ha en framgångsrik professionell karriär kan du inte luta dig tillbaka och inte göra på någonting på tre eller fyra veckor. Jag tror att han missbedömde situationen, säger Vanhaezebrouck enligt sajten walfoot.be.

"Vi kommer att arbeta med honom för att bli mer professionella på det här området. Det kommer att göra honom starkare. Han visar bra saker på träningarna och det kommer snart att märkas i tävlingsmatcher också."

Gent leder Europakvalserien efter dubbla vinster förra veckan.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 41/0

Mittbacken spelade 90 minuter och drog på sig en varning i 1-1-matchen mot Pafos.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 47/8

25-åringen saknades senast.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 25/7

Anfallaren byttes ut med en skada i minut 65 mot Pafos. Aris är tabellfyra bland sex lag i mästerskapsserien.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 35/15

29-åringen byttes ut i den 78:e minuten mot Aris. Pafos är tabellfemma.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Mittfältaren satt på bänken när Omonia vann derbyt mot Apoel Nicosia med 1-0. Omonia är tabelltrea, fyra poäng bakom stadsrivalen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 28/5 nollor

32-åringen vaktade kassen i den mållösa matchen mot Viborg. Målvakten har varit i Randers sedan 2018 men har ett utgående kontrakt. Carlgren är dock öppen för en fortsättning efter sommaren.

“Ja, självklart. Det är alltid en möjlighet och jag håller alltid en dörr öppen för dem. Jag har det bra i klubben, det vet alla”, säger han enligt sajten bold.dk.

Hugo Andersson, Randers FC - 15/1

Mittbacken bänkades senast.

John Björkengren, Randers FC - 24/1

25-åringen var avstängd mot Viborg.

Noah Shamoun, Randers FC - 4/0



Anfallaren har stått över de senaste matcherna på grund av en skada.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 5/0

Efter några matcher utanför truppen var 22-åringen tillbaka på bänken mot Viborg. Randers leder nedflyttningsserien.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 36/10

Högeryttern bänkades i 3-2-vinsten över AGF.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 36/6

32-åringen varnades mot AGF och byttes ut med kvarten kvar. Tidningen B.T. delade ut betyget 4/6.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 35/6

Anfallaren missade den senaste matchen med en skada. Tabelltvåan FC Köpenhamn närmade sig serieledaren Brøndby, dit avståndet är fyra poäng nu.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 6/0

27-åringen spelade hela matchen i 0-3-förlusten mot Silkeborg. Wingbackens första start i mästerskapsserien slutade i en “mardröm” enligt B.T.. som utsåg Andersson till “matchens flopp”. Detta sedan han missat en stor möjlighet och legat bakom Silkeborgs ledningsmål.

“(Spelarna) blev frånsprungna i första halvlek som om de vore ett lokalt division fem-lag, som sprang runt groggy efter en baksmälla från kvällen innan”, skrev B.T.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen vårdas på behandlingshem efter att ha drabbats av små blodproppar i hjärnan den 20 februari. Mittfältaren har fått tillbaka motoriska funktioner och verbala förmågor.

Armin Gigovic, FC Midtjylland - 32/1

22-åringen kom in efter en timme mot Silkeborg. Midtjylland tog inte chansen att närma sig Brøndby, utan halkade ner till tredjeplatsen.

Eric Kahl, AGF Århus - 34/1

Wingbacken spelade hela matchen mot FCK och satte dit 1-1-målet. Betyget i B.T. blev 4/6.

Felix Beijmo, AGF Århus - 29/5

26-åringen rehabiliterar en skada. AGF är nästjumbo i mästerskapsserien.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 43/4

Mittfältaren byttes ut när 20 minuter återstod av matchen mot Brøndby. Hans lag är tabellfyra i mästerskapsserien, med sex poäng till serieledning.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 27/9

22-åringen rehabiliterar en knäskada.

Rami Al Hajj, OB Odense - 29/4

Mittfältaren spelade hela matchen mot Hvidovre när OB föll med 1-2 mot tabelljumbon. Ofattbart nog har krislaget OB inte vunnit på hemmaplan under hela säsongen.

Filip Helander, OB Odense - 21/1

30-åringen spelade hela matchen senast. Hans lag är tabelltrea i nedflyttningsserien, med två poäng ovanför strecket.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 9/0

Mittbacken spelade hela matchen mot FCM när tabelljumbon vann i mästerskapsserien. Det var den åttonde raka 90-minutaren i ligan efter flytten från IK Brage i januari. Något som 23-åringen inte väntade sig.

- Jag var inte förberedd på det. Jag fick sitta på bänken de första två matcherna, och sedan fick jag spela i tredje. När jag kom hit förväntade jag mig inte det här, men det är klart att jag är glad, försöker göra det bästa av situationen och säkra min plats, säger Rödin i en intervju med Fotbollskanalen.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Mittbacken saknades i 1-1-matchen mot Lyngby. Nästjumbon Vejle har två poäng till säker mark.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 26/1

29-åringen rehabiliterar en lårskada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 35/9

Yttern byttes ut i minut 74 när laget föll mot Manchester City med 0-2. Tidningen Nottingham Post gav 22-åringen betyget 7,5/10. Forest har en poäng ner till nedflyttningsstrecket när tre omgångar återstår av Premier League-säsongen.

Emil Krafth, Newcastle United - 17/0

29-åringen spelade 90 minuter mot Crystal Palace (0-2) och blev inbytt i halvtid i 5-1-vinsten mot Sheffield United. Försvararen fick betyget 4/10 respektive en sjua i tidningen The Chronicle.

Alexander Isak, Newcastle United - 36/23

Anfallaren spelade 90 minuter i båda matcherna förra veckan, och nätade två gånger mot Sheffield United. Det var Isaks 18:e och 19:e ligamål och de tog honom förbi Zlatan Ibrahimovics svenska toppnotering under en Premier League-säsong. The Chronicle delade ut betyget sju och nia. Newcastle är tabellsjua.

Robin Olsen, Aston Villa - 7/2 nollor

34-åringen ersatte förstemålvakten Emiliano Martínez i halvtid mot Chelsea (2-2). Målvakten räddade ett friläge på tilläggstid och fick betyget 6/10 i tidningen Birmingham Mail. Olsen väntas fortsätta i kommande matcher med tanke på Martínez skada. Villa är alltjämt fyra i tabellen.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 34/6

Tillbaka i startelvan när Spurs åkte på en tung 2-3-förlust mot ärkerivalen Arsenal. Yttern spelade hela matchen och varnades. The Guardian delade ut betyget 7/10 medan sajten Football London gav en sexa. Tottenham har sju poäng upp till Aston Villa men har också två matcher färre spelade.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 8/0

Mittbacken bänkades i 1-1-matchen mot Man United. Nästjumbon Burnley har två poäng upp till säker mark.

Ken Sema, Watford - 30/1

30-åringen spelade 69 minuter i 1-0-segern mot Sunderland. Watford är på 14:e plats i The Championship inför slutomgången.

Viktor Johansson, Rotherham - 45/5 nollor

Målvakten har en klausul i kontraktet och väntas lämna nedflyttningsklara Rotherham i sommar. Därför satt 25-åringen på bänken i 0-2-förlusten mot Bristol City, efter att ha inlett alla andra matcher den här säsongen. Tränaren Steve Adams medger att publikfavoriten snart är förlorad för klubben.

“Chanserna är som sådana att Viktor kommer att lämna i sommar med tanke på det enorma intresset som finns. Det kommer antagligen att bli en livsomvälvande flytt för killen, säger Evans enligt tidningen Rotherham Adviser.

Klubbar som Leeds, Sheffield United och Stoke och uppgetts vara intresserade av Johansson.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

25-åringen bänkades i den mållösa matchen mot Coventry. Rovers har tre poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) 24/1

Mittfältaren har återhämtat sig från en lårskada och spelade den avslutande halvtimmen mot sin tidigare utlåningsklubb. Lancashire Telegraph skriver att 20-åringen gjorde sin bästa insats sedan ankomsten i januari, och Ayari var nära att näta vid två tillfällen. Tidningen delade ut betyget 8/10.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 9/0

27-åringen byttes ut i halvtid när nykomlingen föll med 1-2 mot FC Inter. Ekenäs är tabelljumbo efter fyra spelade omgångar.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 8/5

Anfallaren fick 90 minuter i 0-1-förlusten mot Ilves. IFK är tabellåtta i Veikkausliiga.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 5/0 nollor

25-åringen vaktade målet i förlusten mot SJK (0-1). Nykomlingen är femma i tabellen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 32/1

Den gångna veckan innehöll två matcher. Först föll Lille mot Monaco (1-0) och därefter vann man mot Metz (2-1). Gudmundsson spelade 66 minuter i den första matchen. Sedan hoppade han in i 87:e minuten i den andra matchen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 21/2



Forwarden är inte tillbaka i spel från skada. Metz placerar sig på plats 16 (kvalplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 18/0

Vänsterbacken spelade samtliga minuter i den gångna veckans två matcher, mot Quevilly-Rouen (3-3) och Troyes (0-0). Amiens ligger på tionde plats i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/1

Forwarden hoppade in både mot Quevilly-Rouen (95:e minuten) och Troyes (83:e minuten).

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 21/6

Målvakten stod mellan stolparna i den gångna veckans matcher, mot Dunkerque (2-0-seger) och Laval (1-0-förlust). Bordeaux placerar sig på plats 14 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 7/1

Backen spelade allt både mot Skala (3-1-seger i cupen) och mot IF (3-3 i ligan). I den sistnämnda matchen gjorde Rönnberg sitt första mål för B36, som ligger femma i ligan.

Adi Terzic, NSI Runavik - 7/1

Backen spelade hela matchen mot serieledaren Vikingur (1-0-förlust) under måndagen. NSI ligger fyra i ligan.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 5/0

Mittfältaren missade även den gångna veckans match.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 8/0

Backen och hans lag har haft en tung vecka. Först blev det förlust med 5-0 mot EB/Streymur i cupen och därefter föll man med 3-0 mot HB. Gunnarsson spelade alla minuter. Vestur ligger sexa i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Fortsatt utanför lagets matchtrupper. Hatta ligger sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 15/0

Backen var inte med i 4-0-förlusten mot Lincoln Red Imps. Europa Point ligger femma i ”mästerskapsserien”.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 22/15

Johan Andersson, Europa Point FC - 20/4

Mittbacken spelade hela matchen mot Lincoln Red Imps.

Filip Tronet, Europa Point FC - 10/2

Spelade hela matchen mot Lincoln Red Imps.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 44/7

Ytterforwarden spelade 77 minuter mot Panathinaiks (3-0-seger) och gjorde två mål. Därefter blev det 65 minuter i 3-2-förlusten mot Paok i helgen. AEK leder mästerskapsserien.

August Erlingmark, Atromitos - 24/0

Mittfältaren saknades mot Panetolikos (1-0-förlust) i helgen. Atromitos ligger fyra i "nedflyttningsserien" och har sex poäng ner till strecket.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 15/7

Forwarden var utanför truppen mot AEK Aten (3-0-förlust) men hoppade sedan in i 62:a minuten mot Aris (1-0-förlust). Panathinaikos ligger trea i mästerskapsserien.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Forwarden, som varit aktuell för att lämna klubben under våren, var utanför truppen till den gångna veckans matcher. Aris ligger femma i mästerskapsserien.

Emil Bergström, Panserraikos - 29/1

Mittbacken saknades mot Volos (1-0-förlust) i helgen. Panserraikos ligger etta i "nedflyttningsserien" och har sju poäng ner till strecket.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Ytterbacken missade den gångna veckans match. St Patrick’s Athletic ligger sexa i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 8/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Vidir (4-1-seger) i cupen men saknades sedan mot KA (4-2-seger) i ligan. Vikingur leder ligan.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

William Eskelinen, Vestri - 5/2

Målvakten satt på bänken i cupsegern mot Haukar (4-2) men stod sedan mellan stolparna i 1-0-segern mot HK i ligan. Vestri ligger åtta i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 39/0

Högerbacken spelade 69 minuter i 2-0-segern mot Hapoel Haifa under måndagen. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Hapoel Be’er Sheva ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 28/0

Laget spelade två matcher under den gångna veckan, mot Fiorentina i italienska cupsemifinalen (4-1-seger, sammanlagd 4-2-seger) och mot Empoli (2-0-seger) i ligan. Hien spelade samtliga minuter i matcherna. Atalanta ligger sexa i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 30/1



Högerbacken missade den gångna veckans matcher på grund av en skada.

Jens Cajuste, Napoli - 31/0

Mittfältaren startade och spelade 69 minuter mot Roma (2-2) i helgen. Napoli ligger nia i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Udinese (1-1) i helgen. Bologna ligger fyra i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 28/2

Forwarden hoppade in i 68:e minuten mot Monza (1-1) i helgen. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen i helgen. Frosinone ligger på nedflyttningsplats i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen satt på bänken mot Parma (4-0-förlust) i helgen. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad. Ascoli ligger på plats 15 i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 21/2

Ytterbacken spelade hela matchen mot Spezia (0-0) i helgen. Brescia ligger sjua i Serie B (positiv kvalplats).

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 11/1

Mittfältaren spelade 78 minuter mot Gainare Tottori (5-2-seger) i cupen och sedan hela matchen mot Nagoya Grampus (2-1-seger) i helgen. Laget ligget tia i ligan.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 5/0

Försvararen byttes in på stopptid när Zhenis spelade 1-1 i bortamötet med Tobol Kostanay i ligan.

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 6/0

Inledde på bänken och byttes in efter 67 minuter när Liria bröt sin förlustsvit genom att besegra Fushë Kosova på bortaplan.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 19/4

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Saknades i matchtruppen i 0-3-förlusten mot Osijek i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Yttern dras fortfarande med skadeproblem och fanns inte med i den matchtrupp som besegrade NEC med 3-0. Lahdo har inte spelat någon ligamatch sedan den 25 februari mot Ajax.

Casper Widell, Excelsior - 31/1

Mittbacken inledde på bänken och byttes in efter 84 minuters spel när Excelsior tappade en 2-1-ledning till kryss i bortamötet med Ajax. Excelsior har en poäng ner till RKC Waalwijk på den negativa kvalplatsen inför de tre avslutande omgångarna.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 26/3

Richie Omorowa, Excelsior - 20/2

Anfallaren byttes in när Ajax kvitterade till 2-2 i den 89:e minuten, men lyckades inte pricka in något segermål. Excelsior har en poäng ner till RKC Waalwijk på den negativa kvalplatsen inför de tre avslutande omgångarna.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 32/7

Har inlett de senaste matcherna på bänken och så blev även fallet i hemmamötet med tabelltvåan Feyenoord. Denna gång byttes Edvardsen in i den 68:e minuten, men det blev ingen offensiv utdelning när Go Ahead Eagles föll med 1-3.

Simon Olsson, Heerenveen - 33/2

Hade en blytung afton när Heerenveen föll med hela 0-8 (!) mot serieledande PSV på hemmaplan. Startade på mittfältet och byttes ut i halvtidsvilan när Heerenveen låg under med 0-5.

Annons

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 21/3

Matchen mot PSV blev inget att skriva hem om. Startade matchen och byttes ut efter 72 minuter i 0-8-förlusten.

Emil Hansson, Heracles - 25/5

Är fortfarande inte återställd från sin vadskada och saknades således i Heracles 1-3-förlust mot Zwolle.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 18/5

Fick återigen chansen från start som ytter i Utrecht och byttes ut i halvtid när laget spelade 2-2 mot RKC Waalwijk på bortaplan.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Anfallaren blev kvar på bänken när Vitesse studsade tillbaka efter förra veckans poängavdrag genom att besegra Fortuna Sittard med 3-2 på hemmaplan. Segern innebär att laget nu har två poäng.

Voelkering Persson, som är utlånad från Lecce, förklarade nyligen hur han ser på sin framtid i klubben.

- Jag har mina mål i Lecce nästa år och vill köra på där. Det är mitt mål just nu. Sedan vet jag att det inte alltid blir som man tänkt sig. Det är vad jag har siktet inställt på nu.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 15/0

Byttes in efter 78 minuters spel när Fortuna Sittard föll med 2-3 mot Vitesse. Trots förlusten innebär RKC Waalwijks kryss att Fortuna Sittard nu är klart för spel i Eredivisie även under den kommande säsongen.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Mittbacken dras fortfarande med skadeproblem och fanns inte med i 1-0-segern mot Pors Grenland i norska cupens andra omgång eller i 3-3-krysset mot Viking i ligaspelet.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en skada och fanns således inte med i truppen när Rosenborg besegrade Ull/Kisa i cupen och föll mot Bodø/Glimt i ligan.

Adam Andersson, Rosenborg - 1/0

Blev kvar på bänken i hela 3-1-segern mot Ull/Kisa i cupen. Saknades därefter helt i matchtruppen som föll med 1-3 i hemmamötet med Bodø/Glimt. Rosenborg är tabellfemma i den Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 5/0

Spelade återigen 90 minuter när Sandefjord föll med 0-1 i bortamötet med Fredrikstad. Sandefjord är nästjumbo i Eliteserien med en inspelad poäng på de fyra inledande matcherna.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 5/0

Inledde på bänken och byttes in efter 83 minuters spel i 0-1-förlusten mot Fredrikstad.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Anfallaren var inte med i truppen mot Fredrikstad.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 4/0

Spelade först hela matchen när Sarpsborg avancerade i cupen efter sin 2-1-seger mot Hønefoss. Saknades sedan i den matchtrupp som besegrade Tromsø med 3-0 i Eliteserien.

Aimar Sher, Sarpsborg – 6/0

Vilades i cupsegern mot Hønefoss och spelade sedan 90 minuter i den viktiga 3-0-segern mot Tromsø. Segern var Sarpsborgs första denna ligasäsong och det innebär att laget nu parkerar på 13:e plats i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 6/0

Vilades i cupmötet med Elverum. Spelade och tvingades sedan släppa in en boll i 1-1-matchen mot Lillestrøm i ligan.

William Kurtovic, HamKam - 6/0

Vilades först i HamKams 4-2-seger mot Elverum i cupen. Spelade sedan hela matchen i 1-1-matchen mot Lillestrøm i ligan.

Alexander Nilsson, HamKam – 2/1

Målvakten fick återigen chansen mellan stolparna i cupspelet när HamKam besegrade Elverum med 4-2. Satt därefter på bänken mot Lillestrøm i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 4/0

Inledde matchen mot Molde på bänken. Byttes in efter 65 minuters spel och svarade för en assist när Haugesund föll med 1-2.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades i matchtrupperna mot Askøy i cupen (5-2-seger) och mot KFUM Kameratene i ligan (0-0).

August Karlin, Lillestrøm – 3/0

Byttes in efter 72 minuters spel i cupsegern mot Strømmen. Fick sedan se hela 1-1-mötet med HamKam i ligaspelet från avbytarbänken.

Eric Larsson, Lillestrøm – 1/0

Efter en skadeperiod fick försvararen göra sin debut när han hoppade in efter 72 minuters spel i 5-4-segern i cupmötet med Strømmen. Blev sedan kvar på bänken i 1-1-mötet med HamKam i ligan.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 24/9

Anfallaren spelade hela matchen när Lech Poznan fick nöja sig med 0-0 i mötet med bottenkrigande Cracovia. Krysset innebär att Lech Poznan är tabelltvåa i Ekstraklasa, fyra poäng bakom Jagiellonia inför de fyra avslutande omgångarna.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 31/2

Mittfältaren spelade 90 minuter när Lech Poznan spelade 0-0 mot Cracovia. Krysset innebär att Lech Poznan är tabelltvåa i Ekstraklasa, fyra poäng bakom Jagiellonia inför de fyra avslutande omgångarna.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Dras fortfarande med en ankelskada och saknades i matchtruppen mot Cracovia.

Elias Andersson, Lech Poznan - 22/0

Efter sina två målgivande passningar mot Lodz fick vänsterbacken chansen från start och byttes ut efter 75 minuters spel när Lech Poznan misslyckades med att minska Jagiellonias försprång i tabelltoppen. Krysset innebär att Lech Poznan är tabelltvåa i Ekstraklasa, fyra poäng bakom Jagiellonia inför de fyra avslutande omgångarna.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 35/1

Är fortsatt given i startelvan och spelade 90 minuter när Pogon Szczecin fick med sig 2-2 från bortamötet med serieledande Jagiellonia.

Annons

Gustav Berggren, Rakow - 41/2

Startade på Rakows mittfält och spelade 77 minuter när Widzew Lodz besegrades med 1-0 i ligan. Segern innebär att Rakow är tabellsexa i Ekstraklasa, två poäng bakom Gornik Zabrze på Europaplats.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 4/0

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Pogon Szczecin i ligan. Matchen slutade 2-2 och det innebär att Jagiellonia alltjämt har fyra poäng ner till jagande Lech Poznan med fyra omgångar kvar att spela.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 26/0

Blev kvar på bänken i hela 1-3-förlusten mot Benfica i ligaspelet.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 44/38

Anfallaren inledde bortamatchen mot Porto på bänken och byttes in i halvtidsvilan. Sporting såg ut att gå mot en 0-2-förlust, men efter två snabba Gyökeres-mål kunde tabellettan få med sig en poäng från matchen.

Annons

- Vi trodde hela tiden på att vi kunde vända, det var vad vi behövde göra och det var vad vi gjorde. Vi kom hit för att vinna och lämnade med en poäng. Självklart är känslan bra nu eftersom vi låg under med 2-0 till den 85:e minuten. Känslan är bra. Vi ville vinna, men vi fick en poäng och fortsätter jobba på, konstaterade Gyökeres enligt A Bola efter matchen.

Poängen innebär att Sporting nu har fem poäng ner till tabelltvåan Benfica med tre omgångar kvar att spela.

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 12/0

Startade och byttes ut i halvtid när Poliethnica Iasi föll med 0-1 mot Cluj. Inledde sedan på bänken och byttes in efter 72 minuters spel när det blev en ny förlust mot UTA Arad i ligan. Poliethnica Iasi är tabelljumbo efter de sju inledande omgångarna.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Fanns inte med i matchtruppen när Al-Ettifaq spelade spelade 2-2 mot Al-Raed i ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 29/2

Målvakten fick återigen chansen när Al-Fateh föll med 1-3 mot seriesuveränen Al-Hilal. Al-Fateh är tabellsjua efter 29 spelade matcher.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 30/1

Young Boys har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 28/0

Lausanne-Sport har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

St. Gallen har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 11/0

Luzern har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 10/1

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 14/3

Mbunga Kimpioka hoppade i förra veckan in i den 47:e minuten och nätade i 1-3-förlusten mot Hibernian hemma i ligan. Forwarden stötte in ett inspel, från nära håll, i nät. St. Johnstone är på fjärde plats i nedflyttningsserien i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 2/0

Burke var i förra veckan utanför truppen i 2-0-förlusten mot Zilina borta i ligan. Spartak Trnava är på andra plats i mästerskapsserien i Slovakien.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 17/4

Swedberg stod i förra veckan för 36 minuter i 3-0-förlusten mot Alavés på bortaplan i ligan. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 27/1

Starfelt blev i förra veckan kvar på bänken, för tredje matchen i följd, i 3-0-förlusten mot Alavés på bortaplan i ligan. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, var i förra veckan utanför truppen i 3-0-förlusten mot Granada borta i La Liga. Svensson får främst speltid med klubbens reservlag i tredjeligan. Osasuna är på elfte plats i La Liga.



Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 7/1

Bojanic gjorde i förra veckan 86 minuter, då han hoppade in i den 34:e minuten, och stod för ett mål på straff under ordinarie tid när Ulsan åkte ut mot Yokohama på bortaplan i semifinal i asiatiska Champions League. Ulsan föll efter en straffrysare, där mittfältaren inte fick lägga någon straff. Därefter stod han för 81 minuter och en assist i 3-1-segern mot Jeju United hemma i ligan. Ulsan är på tredje plats i ligaspelet.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 16/4

Forwarden stod i förra veckan för 95 minuter när Ulsan åkte ut mot Yokohama på bortaplan efter en straffrysare i semifinal i asiatiska Champions League. Ludwigson blev utbytt innan straffavgörandet. Därefter var han utanför truppen i 3-1-segern mot Jeju United hemma i ligan. Ulsan är på tredje plats i ligaspelet.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (utlånad från Port FC) - 8/0

Weidersjö stod i förra veckan för 71 minuter i 3-1-segern mot Sukhothai på bortaplan i ligaspelet. Uthai Thani är elva i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 8/0

Backen noterades i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Zlin borta i ligan. Karvina är på fjärde plats i nedflyttningsserien i ligan. Fem omgångar återstår av säsongen.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 35/6

Larsson stod under måndagen för ett mål och 90 minuter i 4-1-torsken mot Karagümrük på bortaplan i ligan. Antalyaspor är tia i Süper Lig.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 34/4

Mittfältaren stod i förra veckan för en assist och 78 minuter i 3-2-förlusten mot Trabzonspor på bortaplan i första semifinalmötet i turkiska cupen. Därefter svarade han för en assist och 90 minuter i 4-1-segern mot Antalyaspor på hemmaplan i ligan. Karagümrük är på 15:e-plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 36/12

Den tidigare Malmö FF-forwarden svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-2-förlusten mot Basaksehir hemma i Süper Lig. Hatayspor är på 18:e-plats i turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 28/1

Svanberg gjorde i helgen 21 minuter i 2-1-segern mot Freiburg på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på tolfte plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 17/0

Sarr var i förra veckan utanför truppen när det blev 2-1-seger mot Freiburg borta i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan. Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att Sarr lämnar i sommar vid lånets slut, då Wolfsburg inte vill utnyttja köpoptionen. Forwarden har i grunden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 35/2



Larsson svarade i förra veckan för 13 minuter i 2-1-förlusten mot Bayern München på bortaplan i Bundesliga. Eintracht Frankfurt är på sjätte plats i ligan. Nyligen uppgav även Sky att Frankfurt har tagit ett beslut om att svensken inte är till salu framöver, trots uppgifter om intresse från Premier League-klubbar.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 11/0

Mittbacken blev i förra veckan kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Heidenheim hemma i Bundesliga. Darmstadt är klar jumbo, och är klart för nedflyttning till 2. Bundesliga.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 24/4

Forwarden stod i förra veckan för 80 minuter i 0-1-förlusten mot Heidenheim hemma i Bundesliga. Darmstadt är jumbo, och är klart för nedflyttning till 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 32/11

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, spelar med Fürths reservlag, och spelade i förra veckan i en match i fjärdeligan. Fürth är på nionde plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin – 15/1

Hussein stod i förra veckan för 26 minuter mot Hannover (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på åttonde plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 28/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren var i förra veckan utanför truppen på grund av muskelproblem, då det blev 1-0-seger mot Hansa Rostock hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli är tvåa i andraligan, och är på väg mot uppflyttning. Nyligen uppgav tyska tidningen Hamburger Abendblatt att Bundesliga-succélaget Stuttgart är intresserat av att värva Smith i sommar. Tidigare har det också ryktats om Stuttgart-intresse för svensken.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför truppen i 1-0-segern mot Hansa Rostock hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli är tvåa i andradivisionen, och är på väg mot uppflyttning.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 29/1

Ingelsson svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot St. Pauli borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 28/1

Fröling noterades i förra veckan för 70 minuter i 1-0-förlusten mot St. Pauli borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-förlusten mot St. Pauli borta i 2. Bundesliga. Rostock är nästjumbo i andraligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 10/0

Johansson stod i förra veckan för 90 minuter i 1-3-förlusten mot Kaiserslautern på hemmaplan i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är tvåa i andraligan, och är på väg mot uppflyttning.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 10/4

Bernhardsson stod i helgen för 90 minuter och ett mål i 1-3-förlusten mot Kaiserslautern hemma i 2. Bundesliga. Kiel är på andra palts i andraligan, och är på väg mot uppflyttning.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 12/2

32-åringen stod i förra veckan för 45 minuter i 0-1-förlusten mot Karlsruher hemma i 2. Bundesliga. Nürnberg är på 13:e-plats i andradivisionen. Nyligen uppgav tyska tidningen Bild att det finns många indikationer internt om att svenskens utgående kontrakt inte kommer förnyas. Samtidigt skiljer sig de uppgifterna från rapporter tidigare i år, då samma tidning skrev i början av mars att klubben vill förlänga med forwarden. Andersson har i grunden kontrakt över den här säsongen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 12/0

Oudenne blev i förra veckan kvar på bänken mot Hertha Berlin (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på sjätte plats i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 7/0

Finndell stod i helgen för 45 minuter i 0-4-förlusten mot Hamburg hemma i 2. Bundesliga. Braunschweig är på 14:e-plats i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 25/2

Levi var i förra veckan utanför truppen, för andra matchen i följd, då det blev 1-0-förlust mot Zalaegerszeg på bortaplan i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 8/2

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, stod i förra veckan för 90 minuter mot Vancouver (1-1) på hemmaplan i MLS. Efteråt sa han följande på Red Bulls hemsida: ”Jag tycker att vi spelade riktigt bra fotboll. Det är bara irriterande att vi inte vann. Jag tycker att vi var det bättre laget totalt sett. Vi höll i bollen och vi fortsatte att skapa chanser. Vi kom ut, spelade en fantastisk andra halvlek, gjorde mål och sedan fick vi ett rött kort. Det förändrade så klart matchen. Vi ville vinna, och jag tyckte att vi var på en bra väg, men ibland händer misstag. Vi får se framåt. Det är irriterande eftersom att vi kunde ha vunnit”. Red Bulls är på tredje plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 9/0

Eile startade i förra veckan, och fick rött kort i den 74:e minuten mot Vancouver (1-1) på hemmaplan i MLS. Eile och motståndaren Ryan Gauld sprang mot bollen utanför Red Bulls straffområde, innan svensken drog upp sin ena hand över sitt huvud och stoppade kulan, vilket resulterade i ett direkt rött kort. Efteråt sa tränaren Sandro Schwarz följande under presskonferensen som är publicerad på klubbens hemsida: ”Det är ett rött kort. För att vara ärlig, så är det tydligt. När du är i den situationen och tar den med handen, så är det ett tydligt rött kort. Det var den bästa stunden i matchen (för Red Bulls). I början av andra halvlek kom vi ut, gjorde mål, och vi skapade en hel del bra lägen, men sedan kom det röda kortet, och det var inte den bästa stunden för oss”. Red Bulls är trea i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 12/0

Jansson gjorde i förra veckan 90 minuter i 1-2-förlusten mot Toronto hemma i MLS. Orlando är på 13:e-plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 7/1

Nilssons St. Louis spelade inte under den gångna veckan. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 7/0

Alms lag spelade inte under den gångna veckan. St. Louis är på nionde plats i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 10/0

Försvararen gjorde 90 minuter i 2-1-segern mot Seattle hemma i MLS. DC United är på åttonde plats i östra divisionen.

Victor Eriksson, Minnesota United - 1/0

23-åringen var i förra veckan utanför truppen i 2-1-segern mot Kansas City hemma i MLS. Minnesota är fyra i västra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 30/2

Jansson blev i förra veckan kvar på bänken i 5-0-förlusten mot LASK borta i ligaspelet. Rapid Wien är på femte plats i mästerskapsserien i Österrike.