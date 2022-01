SVENSKKOLLEN: Blåvitt-profil vill förlänga i Tyskland: "Älskar att spela här"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 26/0

Den belgiska fotbollen har uppehåll. Kristoffer Olsson har varit så gott som ordinarie så här långt den här säsongen i Anderlecht. Laget är trea i ligan och ställs härnäst, den 16 januari, mot bottengänget Standard Liège.

ANNONS

Gustav Engvall, KV Mechelen - 9/0

Den belgiska fotbollen har uppehåll. Gustav Engvall har dragits med skadeproblem och jobbar för tillfället med att ta sig tillbaka till planen. Förhoppningsvis kan anfallaren vara tillbaka i spel när hans sjätteplacerade Mechelen spelar match igen i mitten på januari.

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 22/8

Den belgiska fotbollen har uppehåll. Kerim Mrabti har en tämligen bra tid bakom sig, då han häromveckan gjorde ett ordentligt avtryck med ett gäng mål och assist. I den senaste matchen i ligan återfanns dock inte den tidigare allsvenska spelaren i Mechelens matchtrupp. Det återstår att se om Mrabti är tillbaka på planen när hans lag möter Leuven om lite mindre än två veckor.

Victor Wernersson, Mechelen - 0/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Wernersson har återvänt till Mechelen efter utlåningen till Stabæk, där han spelade 13 matcher under hösten.

ANNONS

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv - 20/0

Den bulgariska fotbollen har uppehåll. Efter 19 spelade omgångar är Botev Plovdiv fyra i den bulgariska ligan, som återupptas i februari. Då ställs Kevin Janssons lag mot sydbulgariska Arda på bortaplan.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 0/0

Den 28 december bekräftade Malmö FF på sin hemsida att Brorsson lämnar klubben för spel i Aris Limassol. Försvararens kontrakt med allsvenska mästaren gick ut vid årsskiftet - och framöver väntar alltså spel i den cypriotiska högstaligan, där hans nya lag är trea efter 14 spelade omgångar. Han har ännu inte gjort debut.

- Jag tycker att det känns bra att jag fick avsluta med ett magiskt år med SM-guld, Champions League och fyllda läktare. Tack till er alla. Jag hoppas att vi ses igen, sa Brorsson i en kommentar på MFF:s hemsida i samband med att det blev officiellt att han flyttar söderut.

ANNONS

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn - 8/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

ANNONS

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 2/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 29/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari.

Jens Cajuste, FC Midtjylland - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari.

Simon Hedlund, Brøndby - 26/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

ANNONS

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 17/6 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen.

Tim Prica, Ålborg BK - 18/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen.

ANNONS

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Eric Kahl, AGF Århus - 16/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) - 17/3

Den danska fotbollen har uppehåll. Sønderjyske är näst sist i tabellen framför jumbon Vejle och är ute ur cupen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 14/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Nordsjælland är tredje sist i den danska ligan och har inte lyckats ta sig vidare i cupen.

Kevin Custovic, Velje BK - 13/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Vejle är sist i tabellen, men vidare i cupen.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Silkeborg är imponerande nog sexa, alltså på slutspelsplats.

ANNONS

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 19/0

Inför lagets möte med Newcastle i Premier League, som sedan kom att sluta oavgjort, bekräftades det från Manchester United-håll att Nilsson Lindelöf testat positivt för covid-19. I måndagens match mot Wolverhampton saknades mittbacken fortsatt.

- Victor var fortfarande positiv, så det var tydligt redan på söndagsmorgonen att han skulle saknas, sa managern Ralf Rangnick till Manchester Uniteds tv-kanal innan avspark mot Wolves.

Anthony Elanga, Manchester United - 4/0

Samtidigt som försvarskollegan Victor Nilsson Lindelöf inte var tillgänglig för spel i ligan senast, inledde talangen Anthony Elanga på Uniteds bänk mot Wolverhampton. Det var mot just det motståndet som han gjorde sitt första United-mål i karriären i fjol, men den här gången blev det ingen balja från den unge svensken. Samtidigt som United föll skrällartat efter att ha släppt in matchens enda mål i slutskedet av den andra halvleken, byttes 19-åringen in i minut 84.

ANNONS

Emil Krafth, Newcastle United - 8/0

När det blev oavgjort, 1-1, mellan Newcastle och Manchester United, stod Emil Krafth för en klart godkänd insats. Sedan dess har han dock inte fått möjlighet att visa framfötterna på nytt - Newcastle har nämligen inte spelat någon match. Anledningen till det är att det tilltänkta mötet med Southampton ställdes in på grund av skador och covid-19-fall hos Krafths gäng.

Pontus Jansson, Brentford - 20/0

Efter två raka förluster, föll Pontus Janssons Brentford mot Manchester City med uddamålet, innan det därefter blev tre efterlängtade poäng. Med den svenske backen (ännu en gång) från start lyckades hans lag segra med uddamålet över Aston Villa. Slutresultatet skrevs till 2-1 efter att dansken Mads Roerslev Rasmussen avgjort matchen i minut 83.

Ken Sema, Watford - 11/0



ANNONS

Nej, Watford har det inte lätt. Med Kena Sema från start mot Tottenham föll man efter ett blytungt baklängesmål på stopptid. Förlusten innebar sjätte raka nederlaget i följd, vilket gjort att distansen till lagen under nedflyttningsstrecket blivit mindre. Vad gäller Ken Semas framfart har han fått speltid i tre raka matcher.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 21/9

Sedan senaste Svenskkollen har Coventry City bara spelat en match. Den gick av stapeln i slutet på december mot Millwall och slutade i snöplig uddamålsförlust. Bakgrunden till att laget inte spelat sedan den drabbningen är att Luton, som Coventry skulle mött för några dagar sedan, drabbades av ett utbrott av covid-19 bland spelare och ledare i A-laget. Nästa planerade match för Coventry är i FA-cupen mot Derby County.

ANNONS

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) - 11/1 nollor

Nästa tilltänkta möte för Sheffield United är mot Premier League-gänget Wolves i FA-cupen. Dessvärre är Robin Olsen nog inte tillbaka i matchform då, eftersom han för närvarande kämpar sig tillbaka från den muskelskada han ådrog sig för en tid sedan.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn - 11/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 14/7 nollor

Säsongen är nu även slut för spelarna i Helsingfors. Det efter att laget slutat trea i sin Conference League-grupp. I ligan blev det en förstaplats.

Gustaf Backaliden, SJK - 17/1



ANNONS

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík - 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 14/0

Lille har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Niclas Eliasson, Nimes - 22/3

Nimes har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Caen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Isak Pettersson, Toulouse - 4/2

Målvakten får ju bara spela i cupen och mot Cannes i sextondelsfinalen i söndags spikade han igen, när Toulouse vann med 1-0.

Jack Lahne, Amiens - 12/3

Forwarden hade inför helgen inte fått speltid sedan den 13 november, men trots tiden i frysboxen levererade han i sextondelsfinalen av franska cupen mot Linas-Monthlery. Lahne gjorde en assist och ett mål när Amiens avancerade till åttondel efter 3-3 vid full tid och seger i straffläggningen. Värt att nämna är att motståndet spelar i franska femteligan. I en intervju med Le11 Amienois säger Lahne att motståndet var bättre än förväntat och att det är en lättnad för honom personligen att ha gjort mål igen. Vad gäller hans egen situation i laget den här säsongen säger han: "Jag väntar på min chans och om den kommer så måste jag ta den. Vi har väldigt bra spelare och det är tuff konkurrens bland oss forwards".

ANNONS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 15/2

Forwarden spelade 79 minuter i 4-1-segern över Shabab Al Ahli dagen innan nyårsafton. Baniyas har nu åtta poäng ner till nedflyttningsplats.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 14/1

Aris har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 9/1

AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 16/1

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 0/0

Skrev nyligen på för klubben. Hämtades in från Örebro.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 7/1

Panathinaikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0



ANNONS

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 15/7

Milan har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Ibrahimovic är tillbaka i träning och väntas kunna spela mot Roma på torsdag.

Dejan Kulusevski, Juventus - 21/1

Juventus har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Albin Ekdal, Sampdoria - 15/0

Sampdoria har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/3

Bologna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Spezia har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 12/0

Salernitana har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0



ANNONS

Brescia har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1

Frosinone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 12/0

Lecce har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 8/2

Offensive Larsson spelade 90 och 80 minuter mot Cangzhou Mighty Lions respektive Qingdao FC under den gångna veckan. Den första matchen förlorade Dalian med 2-0, men mot jumbon Qingdao blev det seger med 4-1 och Larsson gjorde både ett mål (på straff) och en assist. Laget ligger dock näst sist och i nuläget kommer man få spela nedflyttningskval.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 10/2

Det strular fortsatt för Danielson, som inte var tillgänglig för spel till den gångna veckans matcher.

ANNONS

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Hajduk har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Max Svensson, Willem II - 19/1

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Paulos Abraham, Groningen - 13/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ANNONS

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 17/2

Go Ahead Eagles har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 16/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Kaib, Heerenveen, 15/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 10/1

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 17/1

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jesper Karlsson, AZ - 25/11

AZ har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 24/2



ANNONS

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Andreas Linde, Molde - 30/8 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad. Linde står utan klubb efter att hans kontrakt med Molde löpt ut vid årsskiftet.

Marcus Sandberg, Stabæk - 32/9 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Molins står utan klubb efter att hans kontrakt med Sarpsborg löpt ut vid årsskiftet.

ANNONS

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Den norska ligasäsongen är avslutad. Gustavsson står utan klubb efter att hans kontrakt med Lillestrøm löpt ut vid årsskiftet. För Fotbollskanalen har yttermittfältaren berättat att en återkomst till Sverige är det mest troliga.

ANNONS

Albin Sporrong, Mjøndalen - 14/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Den norska ligasäsongen är avslutad. Janevski står utan klubb efter att hans kontrakt med Mjøndalen löpt ut vid årsskiftet.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

ANNONS

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 0/0

Den 26-årige vänsterbacken lämnade nyligen Kalmar FF för att testa på livet som utlandsproffs i Krakow. Wisla ligger på 13:e plats.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen i 2-0-segern hemma mot Vinzela förra tisdagen. Maritimo ligger nia.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen mot Gil Vicente (förlust 0-3) och Moreirense (vinst 2-1). Tondela ligger på 13:e plats.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Krasnodar ligger femma.

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Rostov ligger på 14:e plats, vilket betyder negativt kval.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

ANNONS

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Chimki ligger på 16:e och sista plats, vilket betyder nedflyttning.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 15/1

Strandberg gjorde i förra veckan 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Al-Tai på hemmaplan i Saudiarabiens högstaliga. Al-Hazem är jumbo i ligan och riskerar därmed nedflyttning till andraligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Quaisons lag spelade inte någon match i förra veckan. Al-Ettifaq är placerat på tionde plats i den saudiarabiska högstaligan.

ANNONS

SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i år gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Nyligen sa tränaren Giovanni van Bronckhorst, enligt den skotska tidningen Daily Record, att Helander närmar sig en comeback: ”Filip har varit tillbaka individuellt i ett par veckor. Förhoppningsvis kan han vara med gruppen för träningspass efter uppehållet”. Rangers har gått på uppehåll och spelar härnäst match den 18 januari mot Aberdeen borta i den skotska ligan. Rangers toppar ligan med sex poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i tabellen.

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. Just nu är det uppehåll i Skottland. Hibernian är på femte plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 26/0

Just nu är det uppehåll i Skottland. Starfelt har hittills fått stort förtroende och gott om speltid i den skotska storklubben. Celtic är i dagsläget på andra plats i ligan med sex poäng upp till Rangers i serieledning i tabellen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 22/7

Isak stod i söndags för 90 minuter på planen mot Alavés (1-1) på bortaplan i La Liga. I slutet av första halvlek åkte Isak på en knuff i offensivt straffområde, men fick ändå inte med sig en straff. Real Sociedad rasade sedan och skrev så här på Twitter: ”Straff och utvisning”. Den spanska tidningen Mundo Deportivo skrev i sin tur så här: ”Det stora rånet”. Real Sociedad är på sjunde plats i den spanska högstaligan.

ANNONS

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidetti blev i helgen kvar på bänken mot Real Sociedad (1-1) hemma i La Liga. Det var femte ligamatchen i följd utan speltid. Alavés är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 15/0

Augustinsson kom i måndags till spel i 86 minuter i 1-0-segern mot Cadiz på bortaplan i La Liga. Vänsterbacken blev även varnad i den 79:e minuten. Sevilla är på andra plats med fem poäng upp till Real Madrid, som har en match mer spelad, i serieledning i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

ANNONS

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tjeckien. Slavia Prag toppar ligan med en poäng ner till Viktoria Plzen på andra plats.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 17/0

Durmaz var i förra veckan utanför truppen i 4-0-segern mot Bodrumspor hemma i den femte omgången i den turkiska cupen. Fatih Karagümrük är placerat på elfte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 12/1

Den tidigare Mjällby-spelaren stod i förra veckan för 90 minuter på planen i 1-0-förlusten mot storklubben Besiktas på bortaplan i den femte omgången i den turkiska cupen. Altay är även på 16:e-plats i den turkiska högstaligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 19/0

Holméns lag spelade inte någon match i förra veckan. Caykur Rizespor är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan. Holmén har varit ordinarie under första halvan av säsongen och är, enligt statistik-tjänsten Opta, den back som hittills blockerat flest skott i Süper Lig den här säsongen.

ANNONS

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 16/1

Hümmets lag spelade inte någon match i förra veckan. Caykur Rizespor är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

I Tyskland är det vinteruppehåll. Innan uppehållet åkte Forsberg på en muskelskada nära höftleden i vänster lår och blir borta från spel till runt mitten av februari. RB Leipzig är placerat på tionde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 19/2

I Tyskland är det vinteruppehåll. Anderssons Köln är på åttonde plats i Bundesliga. I måndags saknades anfallaren på lagets träning med anledning av sjukdom.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 17/1

I Tyskland är det vinteruppehåll. Arminia Bielefeld är nästjumbo, men med ”bara” två poäng upp till Augsburg på säker mark i Bundesliga.

ANNONS

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/5

I Tyskland är det vinteruppehåll. Greuther Fürth är klar jumbo med fem poäng efter 17 omgångar i ligaspelet.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 4/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. St. Pauli toppar den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg i tabellen. Ohlsson var förra säsongen ordinarie, men skadade sig i slutet av mars i fjol och gjorde i slutet av november i fjol comeback efter runt åtta månader vid sidan av planen. För den tyska tidningen Bild berättar Ohlsson mer om den jobbiga skadeperioden: ”Det är den värsta delen med att vara fotbollsspelare, när du inte kan spela med ditt lag. Nu är jag tillbaka och självklart behöver jag matcher för att komma upp i de sista procenten”. Ohlsson sitter på ett utgående avtal, men öppnar för en förlängning: ”Jag älskar att spela här i St. Pauli. Det vet klubben”. Enligt Bild finns det andra intressenter, men Ohlsson uppges vilja stanna och parterna sägs föra samtal.

ANNONS

Eric Smith, St. Pauli - 11/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. St. Pauli toppar den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg.



Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 14/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.



Nils Fröling, Hansa Rostock - 0/0

Fröling lämnade nyligen Kalmar FF för spel i Hansa Rostock, som i år är nykomling i den tyska andraligan. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 17/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. Hannover är på 15:e-plats i den tyska andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 18/1

Vinteruppehåll råder i Tyskland. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

ANNONS I Tyskland är det vinteruppehåll. Hamburg är på tredje plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Vinteruppehåll gäller just nu i Tyskland. Darmstadt är på andra plats med en poäng upp till St. Pauli i serieledning i den tyska andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen är över. Orlando City åkte ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Säsongen är över. Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. Nyligen var han dock på plats på arenan Armando Villarreal när New York City vann mot Portland Timbers i finalen och blev MLS-mästare. Tinnerholm spelade som bekant inte, men var med och firade titeln efteråt: "Först gick vi till fansens ställe och firade med dem, där det var mäktig stämning. Alla var så lyriska. Det är första titeln i historien och det var historiens viktigaste match. Vi har aldrig vunnit, inte ens varit i närheten, så det kändes på fansen att det var något som aldrig hänt tidigare. Vi firade rätt bra och sjöng sånger. Sedan var vi på etagevåningen på Hiltons och firade med familj och vänner. Det var bra tryck".

ANNONS

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Säsongen är över. Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen och missade slutspel i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henrikssons Wolfsberger spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Wolfsberger är på tredje plats i ligaspelet. Efter knapp speltid den här säsongen sa Henriksson i veckan, i en intervju med Fotbollskanalen, att han är nära en flytt till en ny klubb: ”Jag kan inte säga så mycket mer än att det är väldigt nära. Jag vill inte säga för mycket innan något är klart, men det är en permanent flytt i alla fall”.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Timossi Anderssons Austria Klagenfurt spelade inte under den gångna veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.