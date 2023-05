SVENSKKOLLEN: Carlos Strandberg jagas av turkiska klubbar

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 16/3

Mechelens säsong är färdigspelad. De slutade på 13:e plats i grundserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 42/10

26-åringen hoppade in i slutminuterna i 1-1-matchen mot Genk. Anfallaren har fått sparsamt med starter under våren och inte nätat sedan den 5 februari.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken mot Genk. Union SG är på samma poäng som serieledaren Royal Antwerp men har sämre målskillnad. Två omgångar återstår av mästerskapsserien i Belgien.

Henrik Bellman, RSC Anderlecht - 0/0

Mittfältaren rehabiliterar en korsbandsskada.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 34/1

27-åringen spelade 90 minuter i 1-0-segern mot Omonia Nicosia. I och med Apoel Nicosias förlust senare samma omgång stod det klart att Aris vinner sin första cypriotiska ligatitel någonsin.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 36/8

Vänsteryttern fick 90 minuter och varnades mot Omonia. Aris toppar mästerskapsserien sex poäng före Apoel inför den sista matchen.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 13/4.

31-åringen har missat de senaste veckornas spel med en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 35/8

Högeryttern blev utvisad efter en elak tackling på tilläggstid i första halvlek mot AEK Larnaca (1-1). Pafos är tabellfyra i mästerskapsserien.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 21/1

22-åringen har saknats i de senaste matchtrupperna.

Abdul Khalili, Olympiakos Nicosia - 12/1

Mittfältaren har saknats i de senaste matchtrupperna.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 30 matcher/11 nollor

31-åringen stod i mål när Randers förlorade med 1-3 mot FC Nordsjælland, vilket var lagets fjärde raka förlust. Målvakten räddade dock åtta skott och kom med i omgångens lag, hos tidningen Tipsbladet, för åttonde gången den här säsongen. Tidningen Ekstra Bladet gav målvakten betyget 3/6.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 26/2

Ytterbacken missade den senaste matchen med en skada. Randers är tabellfemma i mästerskapsserien.

Hugo Andersson, Randers FC - 24/3

24-åringen spelade hela matchen mot FCN och drog på sig en varning. Innan dess orsakade han en straff efter att ha fått bollen på armen. Efteråt var både 24-åringen och Discovery-experten Thomas Gravesen rasande över straffbeslutet.

- Jag är väl 30 centimeter från honom, och man kan inte skära av mig armen, så jag tycker också att det var ganska hårt dömt, säger Andersson till Discovery+.

- Det här är med och ödelägger fotbollen, säger Gravesen om regeltolkningen för hands.

- Detta är reglerna - det är galet, säger han enligt B.T.

Betyget i Ekstra Bladet blev en tvåa

Carl Johansson, Randers FC - 11/1 (utlånad från IFK Göteborg)

Mittbacken var avstängd senast. Förra veckan blev det klart att 28-åringen inte fortsätter i Randers, utan säljs av IFK Göteborg till tyska Holstein Kiel efter säsongen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 5/0 nollor

Målvakten satt på bänken i cupfinalen mot Ålborg och i ligamötet med AGF.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 26/3

17-åringen hoppade in i den 38:e respektive 54:e minuten i förra veckans matcher. Högeryttern fick betyget 2/6 i Tipsbladet efter cupfinalen och en trea av Ekstra Bladet efter insatsen mot AGF.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 43/14

Lagkaptenen var avstängd i ligan men spelade mot Ålborg och varnades på tilläggstid. Betyget i Tipsbladet blev 3/6 när FCK vann cupfinalen med 1-0.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn (utlånad från Schalke 04) - 14/4

25-åringen spelade 90 minuter i båda matcherna förra veckan. Anfallaren gjorde 3-3-målet mot AGF, i matchen som FCK vann med 4-3, och fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet. Efter cupfinalen gavs han en trea av Tipsbladet. FC Köpenhamn leder mästerskapsserien en poäng före FC Nordsjælland.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 25/0

Högerbacken missar ligaavslutningen med en fotskada.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 29/3

Mittfältaren var avstängd mot Ålborg.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 15/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i 2-0-segern över Ålborg och fick betyget 2/6 i Ekstra Bladet. Hans lag toppar nedflyttningsserien.

Simon Hedlund, Brøndby - 29/4

Anfallaren hoppade in till slutkvarten i 1-1-mötet med Viborg. Köpenhamnslaget är sist i mästerskapsserien.

Carl Björk, Brøndby - 3/0

Anfallaren var utanför matchtruppen senast.

Eric Kahl, AGF Århus - 32/0

21-åringen hoppade in i den 83:e minuten mot FC Köpenhamn. Wingbacken har bara inlett en match i mästerskapsserien för tabellfyran.

Kevin Yakob, AGF Århus - 25/5

Den offensive mittfältaren byttes ut när 20 minuter återstod mot FCK och gjorde dessförinnan 3-3-målet. Ekstra Bladet skriver att 22-åringen “sprang som en galning” och var “en best på mittfältet”. Betyget blev således 4/6.

Felix Beijmo, AGF Århus (utlånad från Malmö FF) - 12/0

Wingbacken spelade fram till AGF:s två första mål i 3-4-förlusten och fick betyget fyra av Ekstra Bladet. Tipsbladet tog ut 25-åringen till omgångens lag för andra gången i vår.

Samuel Brolin, AC Horsens (utlånad från AIK) - 3/0

Målvakten satt på bänken i 0-1-förlusten mot Horsens. Klubben har bekräftat att 22-åringen återvänder till AIK efter säsongen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 33/3

21-åringen spelade hela matchen mot Randers.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 29/6

Anfallaren fick en ny startchans och gav tabelltvåan ledningen mot Randers. 21-åringens fixade också en straff innan han byttes ut i den 84:e minuten. Ekstra Bladet gav Nygren betyget fyra och utsåg honom till matchens bästa spelare.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

19-åringen saknades i den senaste matchtruppen.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 8/1

För första gången sedan i augusti förra året fick den skadeförföljde anfallaren speltid i ligan, efter ett inhopp i 82:a minuten i matchen mot Brøndby. Viborg är tabelltrea i mästerskapsserien.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 32/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Bournemouth (1-0). Tidningen Manchester Evening News gav 28-åringen betyget 8/10, och han kom med i omgångens lag i BBC.

Anthony Elanga, Manchester United - 25/0

21-åringen tog inte plats i truppen senast. Man United är fyra i Premier League-tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 26/11

23-åringen spelade 90 minuter både mot Brighton (4-1) och i den mållösa matchen mot Leicester. Tidningen The Chronicle gav anfallaren betyget 8/10 respektive en sjua. Newcastle är tabelltrea i Premier League och har säkrat en plats till Champions League i höst.

Pontus Jansson, Brentford - 12/1

Mittbacken rehabiliterar en lårskada.

Robin Olsen, Aston Villa - 6/1 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-1-matchen mot Liverpool. Villa är sjua i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 36/2

23-åringen assisterade till Spurs mål i 1-3-förlusten mot Brentford. Den offensive mittfältaren byttes ut med kvarten kvar och fick betyget 6/10 av tidningen Evening Standard. Tottenham är åtta i Premier League.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 3/0

Mittfältaren satt på bänken mot Newcastle och i 3-1-segern över Southampton. Brighton är tabellsexa.

Ken Sema, Watford - 40/4

The Championship är färdigspelad. Watford slutade elva i tabellen.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 48/22

24-åringen spelade fram till det enda målet i playoff-semifinalreturen mot Middlesbrough. Målet skickade Coventry till finalen mot Luton, där en Premier League-plats ligger i potten. Tidningen Coventry Telegraph gav honom betyget 7,5/10.

Viktor Johansson, Rotherham - 45/13 nollor

The Championship är färdigspelad. Rotherham slutade på 19:e plats i tabellen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 9/1

The Championship är färdigspelad. Burnley slutade etta.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 14/1

Anfallaren spelade 71 minuter och varnades i 1-1-matchen mot HJK. Dessförinnan gjorde han ett mål och två assister i finska cupen, när NoPS slogs med 5-1. Ilves är sjua i finska ligan.

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 15/0

20-åringen spelade en halvtimme i cupsegern över MyPa (14-0) och en dryg timme i 0-2-förlusten mot SJK. Hans lag är tia i finska ligan.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 17/0

Vänsterbacken hoppade in i 26:e minuten i 2-1-segern mot Marseille i helgen. Lille ligger femma i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 30/4

Mittfältaren hoppade in i 58:e minuten mot Angers (2-2) i helgen. Reims ligger elva i Ligue 1.

Oliver Zandén, Toulouse - 6/0

Vänsterbacken är fortsatt i frysboxen. Var inte med i truppen till matchen mot Nice (0-0) i helgen. Toulouse ligger på plats 13 i Ligue 1.

Amin Sarr, Lyon - 31/6

Forwarden satt på bänken mot Monaco (3-1-seger) i fredags. Lyon ligger sjua i Ligue 1.

Anton Salétros, Caen - 12/1



Mittfältaren spelade 83 minuter i 3-1-segern mot Amiens i helgen. Caen ligger femma i Ligue 2.

Sebastian Ring, Amiens - 27/0

Vänsterbacken spelade 81 minuter mot Caen (3-1-förlust) i helgen. Amiens ligger på plats tolv i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 11/2

Backen spelade hela matchen mot B68 i helgen (1-0-seger). B36 ligger tvåa i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 11/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot TB (4-0-seger) i helgen. HB ligger trea i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 8/0

Säsongen är slut. Europa Point slutade sist i ligan.

Lenny Silwer Wright, Europa Point FC - 0/0

Säsongen är slut. Europa Point slutade sist i ligan.

Hampus Orsing, Europa Point FC – 2/0

Säsongen är slut. Europa Point slutade sist i ligan.

Oliver Johansson, Europa Point FC - 5/1

Modo Mbye, Europa Point FC - 5/0

Säsongen är slut. Europa Point slutade sist i ligan.

William Wallin, Europa Point FC - 6/0

Säsongen är slut. Europa Point slutade sist i ligan.

Serge Ilondelo, Lynx FC - 1/0

Säsongen är slut. Lynx slutade femma i ligan.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 6/0

AEK vann ligan och spelar cupfinal senare i veckan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 31/0

AEK vann ligan och spelar cupfinal senare i veckan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 32/2

Säsongen är slut. Kreta slutade etta i nedflyttningsserien, 14 poäng från degradering.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 27/0

Säsongen är slut. Panetolikos slutade femma i nedflyttningsserien, tre poäng från degradering.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 31/0

August Erlingmark, Atromitos - 26/2

Säsongen är slut. Atromitos slutade tvåa i nedflyttningsserien, elva poäng från degradering.

Alexander Jeremejeff, Levadiakos (utlånad från Panathinaikos) - 10/1

Säsongen är slut. Levadiakos slutade sist i nedflyttningsserien och ramlade därmed ur högstaligan.

Filip Sachpekidis, Levadiakos - 10/0

Säsongen är slut. Levadiakos slutade sist i nedflyttningsserien och ramlade därmed ur högstaligan.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers - 13/0

Backen spelade 82 minuter mot Cork (1-0-förlust) i fredags. Sligo Rovers ligger sjua i ligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 14/1

Hoppade in i 82:a minuten mot Cork.

Kevin Custovic, Cork City - 10/1

Albin Winbo, Cork City - 7/0

Utanför truppen mot Sligo Rovers.

Daniel Krezic, Cork City - 12/0

Hoppade in i 81:a minuten mot Sligo Rovers.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Backen spelade 80 minuter i sin comeback mot Shelbourne (1-0-seger) i fredags. St Patrick’s Athletic ligger fyra i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 10/2

Mittbacken spelade samtliga minuter mot Grotta (2-1-seger i åttondelsfinal i cupen) och HK (2-1-seger i ligan) under den gångna veckan. Vikingur leder ligan.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 7/0

Mittbacken spelade samtliga minuter mot KA (3-1-förlust i åttondelsfinal i cupen) och Vikingur (2-1-förlust i ligan) under den gångna veckan. HK ligger fyra i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 34/1

Högerbacken missade 5-0-segern mot Hapoel Jerusalem i sista omgången. Maccabi Haifa hade redan säkrat ligatiteln.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen i ligaavslutningen mot Maccabi Netanya (2-0-seger). Hapoel Be'er Sheva slutade tvåa i ligan.

Albert Ejupi, Hapoel Hadera - 10/0

Säsongen är slut. Hapoel Hadera slutade tredje sist i nedflyttningsserien, två poäng från degradering.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 4/1

Forwarden ser ut att missa resten av säsongen på grund av en skada. Milan ligger fyra i Serie A.

Isak Hien, Hellas Verona - 29/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Atalanta (3-1-förlust) i helgen. Hellas Verona ligger på plats 18 i Serie A (nedflyttning) och har en poäng upp till säker mark med två omgångar kvar.

Albin Ekdal, Spezia - 30/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Lecce (0-0) i helgen. Spezia ligger på plats 17 i Serie A och har en poäng ner till nedflyttning.

Emil Holm, Spezia - 22/1

Högerbacken är skadad och har opererats.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 8/0

Forwarden satt på bänken mot Spezia (0-0) i helgen. Lecce ligger på plats 16 i Serie A och har tre poäng ner till nedflyttning.

Emmanuel Ekong, Perugia (utlånad från Empoli) – 11/0

Forwarden satt på bänken mot Benevento (3-2-seger) i ligaavslutningen. Perugia slutade ändå tredje sist i Serie B och ramlar nu ner till tredjeligan.

Alexander Jallow, Brescia - 22/1

Högerbacken är skadad och missade sista omgången. Men Brescia spelade 2-2 mot Palermo och säkrade därför en negativ kvalplats. Laget undvek direkt nedflyttning från Serie B med en poäng.

John Björkengren, Brescia (utlånad från Lecce) - 17/0

Mittfältaren spelade 77 minuter mot Palermo och stod för en assist.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 30/2

Mittbacken spelade hela matchen mot Ascoli (1-0-seger) i sista omgången. Tack vare de tre poängen säkrade Reggina kval upp till Serie A.

Marcus Rohdén, Frosinone - 34/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Ternana (3-2-seger) i sista omgången. Frosinone hade redan säkrat seriesegern och uppflyttning till Serie A.

Nermin Karic, Benevento - 32/1

Mittfältaren spelade hela matchen mot Perugia (3-2-förlust) i sista omgången. Benevento slutade sist i Serie B och är klart för nedflyttning till Serie C.

Johan Guadagno, Pisa - 0/0

Målvakten satt på bänken i sista omgången mot Spal (2-1-förlust). Pisa slutade elva i Serie B och missade kvalspelet upp till Serie A.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 9/0

Ytterforwarden var utanför truppen till den gångna veckans match. Urawa Reds ligger åtta i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 8/0

Achinioti Jönsson hoppade in i den 75:e minuten i 0-0-mötet med Vancouver i lördags. Forge leder den kanadensiska ligan.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Auda - 10/1

Mittbacken spelade 90 minuter när Auda förlorade med 2-0 mot Rigas i söndags. Laget ligger på sjätte plats i den lettiska ligan.

MALTA

Kalle Holmberg, Hamrun Spartans - 11/0

Den maltesiska ligan är färdigspelad och Hamrun Spartans blev mästare.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden är knäskadad och Groningen är redan klart för nedflyttning. Abraham missade den återupptagna matchen mot Ajax (2-3-förlust) förra tisdagen samt 6-0-smockan mot Vitesse i söndags. En omgång återstår i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 16/0

Groningen är redan klart för nedflyttning. I den återupptagna matchen mot Ajax, som slutade i 2-3-förlust, hoppade Irandust in med tio minuter kvar av ordinarie tid och i helgens 6-0-smocka mot Vitesse var den offensive mittfältaren bänkad.

Alex Mortensen, Groningen - 2/0

Skadad och var inte med i truppen mot Ajax eller Vitesse.

Aimar Sher, Groningen (utlånad från Spezia) - 6/0

Bänkad mot både Ajax och Vitesse.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 34/8

Målskytt. Forwarden svarade för ett av målen när Go Ahead Eagles besegrade Volendam med 3-0 i söndags. Lidberg spelade totalt 75 minuter innan han blev utbytt. Go Ahead Eagles ligger på plats tio i Eredivisie. Nyligen bekräftade den förre Hammarby-talangen att det finns intresse från England och Tyskland. ”Det är mest i andraligor”, sa han till Fotbollskanalen.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 20/3

Bänkad i helgens 3-3-möte med PSV Eindhoven. Heerenveen ligger på åttonde plats i Eredivisie. Enligt Leeuwarder Courant-journalisten Sander de Vries kommer 21-åringen, som spelat i Nederländerna sedan 2018, att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar.

Simon Olsson, Heerenveen - 36/0

Mittfältaren startade och spelade 61 minuter i 3-3-mötet med PSV Eindhoven. Heerenveen ligger på åttonde plats i Eredivisie.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 15/0

Bänkad i helgens 3-3-möte med PSV Eindhoven. Heerenveen ligger på åttonde plats i Eredivisie. I en intervju med Voetbal International öppnade nyligen tekniske direktören Ferry de Haan för att sälja Timossi Andersson, samt svensk-tunisiern Rami Kaib, i sommar på grund av bristande speltid.

Hussein Ali, Heerenveen - 6/0

Jesper Karlsson, AZ - 32/12

Startade och spelade totalt 85 minuter när AZ föll i sina Europa Conference League-semifinal mot West Ham med 1-0 (3-1-sammanlagt). Efter den bittra förlusten revanscherade sig ytterforwarden med att slå till med två mål i 3-0-segern mot NEC Nijmegen i söndags. AZ är fyra i Eredivisie med en omgång kvar.

Mayckel Lahdo, AZ - 34/4

Lahdo hoppade in i den 78:e minuten mot West Ham i torsdags och i den 64:e minuten mot Nec Nijmegen i söndags.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 22/2

Ytterforwarden är skadad och missade 3-1-segern mot Emmen i söndags. Feyenoord har redan säkrat ligatiteln. En ligaomgång återstår.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Hien har varit skadad i inledningen av säsongen och backen missade matchen mot Viking (3-2-förlust) förra tisdagen.

Leopold Wahlstedt, Odd – 8/5 nollor

Januariturnémålvakten spelade hela matchen när Odd föll med 3-2 mot Viking förra tisdagen. Odd ligger på tionde plats i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och missade avslutningen av fjolårssäsongen. Han kommer även missa en betydande del av det här året. Rosenborg är elva i Eliteserien.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 9/2

Spelade hela matchen när det blev förlust med 1-0 mot Strømsgodset förra tisdagen. Sandefjord parkerar på 13:e plats i Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 8/0

Spelade hela matchen mot Strømsgodset, vilken slutade i 1-0-förlust. Sandefjord parkerar på plats 13 i Eliteserien.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 7/0

Startade och spelade 68 minuter innan han blev utbytt i 1-0-förlusten mot Strømsgodset. Sandefjord parkerar på plats 13 i Eliteserien.

Annons

Simon Tibbling, Sarpsborg - 7/0

Tibbling startade och blev utbytt direkt efter paus i 2-1-segern mot Lillestrøm förra tisdagen. Sarpsborg är tabellfyra i Eliteserien.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 7/0

Ramon Pascal Lundqvist startade och spelade nästan hela matchen (utbytt i 90:e minuten) i 2-1-segern mot Lillestrøm förra tisdagen. Sarpsborg är tabellfyra i Eliteserien.

David Fällman, Ålesund - 8/0

Fällman spelade hela matchen när Ålesund tog sin första serieseger mot Molde, 3-1, förra tisdagen. Trots triumfen är laget alltjämt tabelljumbo.

Marcus Sandberg, HamKam - 6/2

Avstängd och missade 3-0-förlusten mot Vålerenga förra tisdagen. Hamkam ligger näst sist i Eliteserien.

William Kurtovic, HamKam - 6/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i 3-0-nederlaget mot Vålerenga förra tisdagen.

Rasmus Wiedesheim-Paul, HamKam (utlånad från Rosenborg) - 5/1

Forwarden hoppade in i minut 62 mot Vålerenga. Svarade för tre mål i en B-lagsmatch på söndagen.

Isak Pettersson, Stabæk - 9/4

Stod hela matchen mot Brann, som slutade i 4-1-förlust, förra tisdagen. Stabæk är sjua i Eliteserien.

Kevin Kabran, Stabæk - 8/2

Fick chansen från start mot Brann och svarade för en assist under sina 80 minuter på planen i 4-1-nederlaget. Stabæk är sjua i Eliteserien.

Oscar Krusnell, Haugesund - 7/1

Krusnell startade och byttes ut i den 70:e minuten mot Rosenborg förra tisdagen. Haugesund ligger på 14:e plats i Eliteserien.

Harun Ibrahim, Molde - 0/0

Utanför truppen i 3-1-förlusten mot Ålesund förra tisdagen. Molde ligger på åttonde plats i Eliteserien.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 43/20

Ishak har tvingats ta en paus på grund av en bakterieinfektion och därför missade han 3-0-segern mot Korona i fredags. När Ishak kan vara tillbaka är oklart, men förmodligen är han inte tillgänglig för spel mer den här säsongen. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa med en omgång kvar att spela.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 51/1

Mittfältaren spelade hela matchen i 3-0-segern mot Korona. I helgen syntes han till på Stadion tillsammans med agenten Markus Rosenberg när MFF och Häcken kryssade, 2-2. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa med en omgång kvar.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 31/0

Spelade 90 minuter i 3-0-segern mot Korona. I dagarna fick Dagerstål, som uppgetts vilja stanna i klubben, ett positivt besked. Utländska spelare som tillhör ryska klubbar kan pausa sitt kontrakt ytterligare en säsong, till sommaren 2024. Polska Meczyki uppgav i förra veckan att Dagerstål och Lech är överens om en fortsättning, samtidigt som de inväntade Fifas beslut. Uppgifterna gjorde gällande att den polska klubben inte vill låna in Dagerstål, vilket är läget nu, utan skriva ett långt kontrakt. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 30/5

Målskytt, men det var en klen tröst. Forwarden hoppade in med 20 minuter kvar mot Gornik Zabrze och gjorde 1-1 i den 83:e minuten. På tilläggstid satte dock Lukas Podolski dit 2-1, vilket innebar att Pogon Szczecin föll och halkade ned till fjärdeplats i Ekstraklasa med en omgång kvar. De tre översta placeringarna innebär Europaplats.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 11/0

Tillbaka i elvan efter två raka matcher utanför truppen. Ytterbacken fick 60 minuter innan han blev utbytt i 2-1-förlusten mot Gornik Zabrze. Pogon Szczecin ligger på fjärde plats med en omgång kvar att spela.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 9/0

Bänkad 1-0-segern mot Legia Warszawa i lördags. Lechia Gdansk är redan klart för nedflyttning från Ekstraklasa.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 14/1

Johansson har haft skadeproblem senaste tiden och han missade 1-0-förlusten mot Lechia Gdansk i lördags. Legia Warszawa är tvåa i polska ligan och det är också en placering som laget kommer att landa på. Vad som händer med Johansson efter säsongen är höljt i dunkel. Samstämmiga uppgifter i polska medier har gjort gällande att den landslagsmeriterade högerbacken med största sannolikhet kommer att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar. I vintras uppgav Sportbladet att 31-åringen funnits med på AIK:s lista över möjliga värvningar det här året.

Gustav Berggren, Rakow - 27/0

Mittfältaren var tillbaka från avstängning och hoppade in i den 82:a minuten i 2-1-segern mot Wisla Plock i söndags. Rakow har redan säkrat ligatiteln i Ekstraklasa.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 26/2

Mittbacken, som enligt WP Sportowefakty kommer att lämna efter säsongen, spelade hela matchen när Gornik Zabrze vann med 2-1 mot Pogon Szczecin i lördags. Gornik Zabrze är sexa i Ekstraklasa med en omgång kvar. Nyligen förklarade Bergström för nederländska AD varför han är en av få spelare som bär tandskydd. ”Det kanske finns ett tabu kring det. Fotbollsspelare kanske ses som fajters, för de har också sett mig. De kanske inte vill ha den bilden. Det är slående att tandskydd in används inom fotbollen. Särskilt när du tittar på andra idrotter, som basket. Stephen Curry bär ett tandskydd. Han är en legendar, och ser han ut som en fajter? Nej!”.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 6/1

Fick chansen från start mot Boavista, 1-1, i lördags efter en sen ändring. Ytterbacken blev utbytt efter 56 minuter. Braga är trea i portugisiska ligan och det är också en placering som laget kommer att hamna på.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 25/15

Den qatariska ligan är färdigspelad och Al-Sailiya blev degraderat. Vad som händer med Strandberg är oklart. Kontraktet löper ut och Aftonbladet uppgav i februari att det fanns ”diskussioner” med svenska klubbar. Turkiska Spor Arena uppgav nyligen att forwarden följs av de turkiska klubbarna Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor och toppklubben Istanbul Basaksehir.

Nabil Bahoui, Qatar SC - 8/0

Den qatariska ligan är färdigspelad och Qatar SC hamnade på femte plats i Q-League. Bahouis kontrakt går ut i sommar.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 24/6

Utbytt i paus i 2-1-förlusten mot Abha i torsdags. Hoppade in redan i den 33:e minuten i 4-0-förlusten mot Al-Fateh i måndags. Al-Ettifaq ligger på tionde plats med två omgångar kvar.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 27/9



Höll nollan i 4-0-segern mot Al-Ettifaq i måndags. Al-Fateh parkerar på sjätte plats i saudiska ligan.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Utanför truppen i 2-1-förlusten mot Al-Taawon i måndags. Laget ligger på åttonde plats i saudiska ligan.

Marcus Antonsson, Al-Adalah - 13/5

Al-Adalah har inte spelat någon match den gångna veckan.

SCHWEIZ

Benjamin Mbunga Kimpioka, FC Luzern (utlånad från AIK) – 7/1

Forwarden var i helgen utanför truppen, för andra ligamatchen i följd, mot St. Gallen (1-1) på hemmaplan i ligan. Luzern är på fjärde plats i ligaspelet. 23-åringens låneavtal med Luzern är till den sista juni i sommar, samtidigt som den schweiziska klubben har en köpoption. Nyligen skrev den schweiziska tidningen Blick att Luzern inte lär utnyttja optionen, och i sådana fall gäller spelarens avtal med AIK fortsatt som är över 2024.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är skadad och har inte kommit till spel i en enda match den här säsongen. Senast han spelade var i april i fjol. Nyligen sa Rangers-tränaren Michael Beale följande om Helanders status, enligt den skotska tidningen The Scottish Sun: ”’Fil’ har ett unikt problem. Det handlar om hans fot, och han är iväg hos en specialist. Han är inte tillbaka på planen än”. På tisdagen gav Rangers besked om att Helander lämnar klubben i sommar då hans kontrakt löper ut. Malmö FF har tidigare bekräftat att klubben stämt av läget med mittbacken genom åren. Rangers är på andra plats i den skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 35/3

Mittfältaren är skadad och var i förra veckan, för andra ligamatchen i följd, utanför truppen i 1-0-segern mot Kilmarnock på bortaplan i ligan. Enligt den skotska tidningen The Scottish Sun väntas Hallberg missa resten av säsongen. Han har kontrakt över säsongen, och väntas, enligt tidningen, lämna klubben i sommar. Möjligen kan han därmed bli aktuell för en återkomst till allsvenskan. St. Johnstone är på tredje plats i nedflyttningsserien i Skottland.

Carl Starfelt, Celtic - 34/2

Starfelt, som nyligen blev ligamästare med Celtic, stod i helgen för 90 minuter mot St. Mirren (2-2) på hemmaplan i ligaspelet.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 33/3

Watson kom i helgen till spel i 90 minuter mot NK Bravo (1-1) hemma i den sista ligaomgången. Maribor slutade på tredje plats i ligan. Samtidigt blev han i förra veckan uttagen i säsongens lag i Slovenien.

William Milovanovic, FC Koper - 3/0

Milovanovic var i förra veckan, för sjunde ligamatchen i följd, utanför lagets matchtrupp, då det blev 2-1-förlust mot NS Mura på hemmaplan i den sista ligaomgången. Koper slutade på sjätte plats i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 7/0

Talangen blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-torsken mot Athletic Club på bortaplan i La Liga. Det var lagets fjärde raka förlust i ligan. Celta Vigo är på 15:e-plats i den spanska ligan. Nyligen uppgav Relevo att Celta Vigo är redo att låna ut Swedberg inför nästa säsong. Svensken har i grunden kontrakt till sommaren 2027.

Ludwig Augustinsson, Mallorca (utlånad från Sevilla) - 9/0

Augustinsson var i förra veckan, för andra ligamatchen i följd, utanför lagets matchtrupp när det blev 3-0-torsk mot Almeria borta i La Liga. Vänsterbacken dras med skadeproblem, och enligt tränaren Javier Aguirre, som nyligen uttalade sig enligt Diario de Mallorca, kan svenskens säsong vara över: ”Han har fått ett bakslag med fotleden. Jag är inte så optimistisk. Han och (Matija) Nastasic missar troligen resten av säsongen”. Mallorca är på tolfte plats i ligaspelet.

Isak Jansson, FC Cartagena - 30/2

Jansson var i förra veckan utanför truppen i 4-1-torsken mot Las Palmas hemma i andradivisionen. Cartagena är placerat på åttonde plats i ligaspelet. Tidigare i år gjorde han en stor intervju med Fotbollskanalen om sin tid i Cartagena i Spanien.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Ring var i förra veckan åter utanför Jeju Uniteds matchtrupp, och har ännu inte kommit till spel den här säsongen. Jeju United är placerat på tredje plats i ligaspelet.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 1/0

Höög Jansson har inte spelat sedan i början av mars, och missade Gangwons ligamatch i förra veckan. Gangwon är nästjumbo i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 4/0

Bojanic var i förra veckan, för fjärde ligamatchen i följd, utanför Ulsan Hyundais matchtrupp i ligaspelet, då det blev 3-2-seger mot Suwon Bluewings på bortaplan i ligaspelet. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 12/6

Ludwigson startade i förra veckan och blev målskytt i 3-2-segern mot Suwon Bluewings borta i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.



Filip Rogic, Buriram United - 10/0

Säsongen är över. Rogics Buriram United blev thailändsk ligamästare 2023.

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Säsongen är över. Buriram United blev thailändsk ligamästare 2023.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 2/0

Säsongen är över. Chonburi slutade på sjätte plats i ligaspelet.

Osman Sow, Sukhothai FC - 22/8

Säsongen är över. Sukhothai slutade på tolfte plats i ligaspelet.

William Weidersjö, Port FC - 19/1

Säsongen är över. Port slutade på tredje plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 32/1

Mittbacken stod i förra veckan för ett 16 minuter långt inhopp i 2-1-segern mot Viktoria Plzen på hemmaplan i ligan. Slavia är på andra plats med fem poäng upp till rivalen Sparta i serieledning i ligaspelet. Nyligen gjorde Ousou en intervju med Fotbollskanalen och öppnade upp om att hans mål är att flytta till en topp-5-liga i sommar: ”För mig är målet att spela i en topp-5-liga, få spela de bästa matcherna mot de bästa lagen och konkurrera med de bästa spelarna i världen. Jag vill utvecklas och föredrar en flytt i sommar. Samtidigt kommer jag inte vara missnöjd om jag är kvar, men målet är att gå vidare och ta nästa steg”.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 30/2

Larsson kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher, mot Ankaragücü (1-1) på bortaplan och mot Basaksehir (0-0) på hemmaplan i Süper Lig. Antalyaspor är placerat på 13:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 42/9

Forsberg stod i förra veckan för 21 minuter i 3-1-segern mot Bayern München på bortaplan i Bundesliga. Leipzig är på tredje plats i ligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 34/5

Svensken svarade i fredags för ett sju minuter långt inhopp i 2-0-torsken mot Freiburg på bortaplan i ligan. Wolfsburg är placerat på sjunde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson, som i april gjorde comeback med Kölns reservlag i tyska fjärdeligan, var i förra veckan åter utanför lagets matchtrupp mot Werder Bremen (1-1) borta i Bundesliga. Köln är placerat på tionde plats i tyska högstadivisionen.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen, för nionde ligamatchen i följd, mot Hertha Berlin (1-1) borta i Bundesliga. Bochum är på 16:e-plats i ligan. Enligt den tyska tidningen Westdeutsche Allgemeine Zeitung väntas Johansson återvända till HSV, som han har kontrakt med till 2025, i sommar.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 33/11

Hrgota, som är kapten i Fürth, stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Hamburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Fürth är tolva i andradivisionen.

Andreas Linde, Greuther Fürth – 29/7

Målvakten gjorde i helgen 90 minuter i 2-1-förlusten mot Hamburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Fürth är tolva i andradivisionen.



Eric Smith, St. Pauli - 27/3

Smith stod under den gångna veckan för 90 minuter i 4-3-segern mot Holstein Kiel på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli är på fjärde plats i andradivisionen. Enligt den tyska tidningen Hamburger Abendblatt är Bundesliga-laget Mainz intresserat av Smith och uppges följa svensken ”på nära håll”. Smith sägs värderas till motsvarande 22 miljoner svenska kronor, och har kontrakt till 2025.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 24/1

Den tidigare Kalmar FF-mittfältaren är skadad och var i förra veckan utanför truppen, för åttonde ligamatchen i följd, mot Nürnberg (0-0) borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 13:e-plats i andraligan. Nyligen sa Ingelsson följande, till Fotbollskanalen, om skadefrånvaron: ”Jag har haft problem senaste veckorna och har gjort lite försök, men det har inte känts riktigt bra. Det är där vi är just nu. Jag vill inte gå in på det till hundra procent i detalj vad det är, men det är ’ljumskaktigt’”.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 26/3

Forwarden stod i förra veckan för 65 minuter mot Nürnberg (0-0) borta i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 13:e-plats i andradivisionen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 31/6

Yttern gjorde i helgen ett inhopp på åtta minuter mot Hannover (3-3) hemma i 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf är placerat på sjätte plats i andradivisionen. Nyligen uppgav den tyska tidningen Bild att Düsseldorf vill dumpa Peterson i sommar, trots att svensken har avtal till 2024.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 16/0

Mittbacken gjorde i fredags ett kort inhopp på två minuter när Darmstadt slog Magdeburg med 1-0 hemma och blev klart för uppflyttning till Bundesliga. Efter slutsignalen syntes han fira med lagkamrater och supportrar på arenan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 15/2

19-åringen var i fredags utanför truppen, för sjätte ligamatchen i följd, i 1-0-segern mot Magdeburg, då Darmstadt säkrade uppflyttning till Bundesliga. Vilhelmsson var på plats på matchen och syntes efteråt fira med lagkamrater och supportrar.



UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/2

Levi fick i förra veckan ett kort inhopp i 2-0-segern mot Paksi på bortaplan i ligan. Levis lag är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 16/0

Jansson stod i förra veckan för 90 minuter i två matcher i MLS, då Orlando kryssade mot New York City (1-1) hemma och vann med 3-1 mot Inter Miami borta. Orlando är på sjunde plats i östra divisionen i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Mittbacken, som har meriter från spel i svenska landslaget, är skadad och kom inte till spel i förra veckan i MLS. St. Louis City är trea i västra divisionen i MLS. Tidigare i år gjorde Nilsson en stor intervju med Fotbollskanalen om sin första tid i USA.

Rasmus Alm, St. Louis City - 8/2

Alm är skadad och kom inte till spel i förra veckan i MLS. St. Louis City är placerat på tredje plats i västra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Austin - 14/0

Lundqvist svarade i förra veckan för 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot Seattle på bortaplan, samt för 15 minuter i 1-0-segern mot Toronto på hemmaplan i MLS. Austin är på nionde plats i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, Inter Miami – 14/0

Försvararen kom under den gångna veckan till spel i 90 minuter i två matcher, då det blev 2-1-förlust mot Nashville borta och 3-1-förlust mot Orlando hemma i MLS. Inter Miami är på tolfte plats i östra divisionen.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Marqués var i förra veckan åter utanför Minnesotas matchtrupper. Minnesota är på sjätte plats i västra divisionen i MLS.

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry var i förra veckan åter utanför Nashvilles matchtrupper i MLS. Nashville är på andra plats i östra divisionen i MLS.

ÖSTERRIKE

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 31/9

Prica stod i förra veckan för tolv minuter i 4-2-segern mot Austria Lustenau borta i ligaspelet Tirol är på tredje plats i nedflyttningsserien i Österrike.